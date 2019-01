Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

ASSISTENTE DI PRODUZIONE SETTORE INFORMATION TECHNOLOGY

Azienda leader nel settore dell'Information Technology cerca un assistente di produzione per ampliamento della propria divisione tecnica. Alla risorsa verranno affidati i seguenti compiti: supporto al responsabile di produzione nella pianificazione e gestione delle risorse; monitoraggio e controllo dei servizi eseguiti tramite l'utilizzo degli strumenti forniti a supporto; assistenza al pre-sales tecnico per la compilazione della documentazione necessaria da fornire al back office commerciale per la redazione delle offerte; affiancamento per lo sviluppo e implementazione di un software interno dedicato alla gestione dei servizi e dei processi.

Il candidato ideale è un/a diplomato/a o laureato/a in Ingegneria Gestionale o similari, con una forte predisposizione alla tecnologia. Richiesta buona padronanza della lingua Inglese e del pacchetto Microsoft Office.

Luogo di lavoro: Parma



ADDETTO AL CUSTOMER SERVICE

Azienda leader nei servizi di trasporti e logistica di generi alimentari a temperatura controllata in Europa cerca laureato/a o diplomato/a per il ruolo di Addetto Al Customer Service.

Alle dirette dipendenze del Responsabile Customer service di filiale, la figura inserita si dovrà occupare di fornire supporto a tutte le problematiche che il cliente può portare all'attenzione (merce non arrivata, merce disguidata, merce in ritardo ecc), coordinandosi con l'ufficio operativo trasporto per capirne le cause. La risorsa dovrà inoltre mantenere il contatto diretto con gli autisti per capire lo stato dell'arte della consegna. Il ruolo prevede dunque un costante contatto con i vari uffici di filiale, attraverso un'attività di recupero informazioni, sinergia e risoluzione di problematiche.

La ricerca riguarda persone che hanno un'esperienza almeno di un paio di anni in aziende logistiche/trasporti, con una buona conoscenza dell’inglese buono ottima conoscenza del pacchetto office

Sede di lavoro e mobilità territoriale: Parma



SALES ACCOUNT/ AGENTE DI COMMERCIO/ COMMERCIALE/VENDITORE

Azienda internazionale di vendita multicanale di prodotti nel settore dell’Autotrazione, Industria e Artigianato (Edilizia, legno e metalli) per potenziare al propria rete commerciale, seleziona un venditore, agente di commercio. Per consolidare e incrementare la presenza sul territorio la ricerca è rivolta a persone con un forte orientamento alla relazione con il cliente e all’ascolto per raccogliere le giuste informazioni e per proporre le soluzioni commerciali adeguate.

Il candidato ideale è una persona con buone doti organizzative, per effettuare un visite frequenti e costanti per fidelizzare e sviluppare la clientela. Capace di conoscere e acquisire sempre nuovi clienti per tenere viva la piattaforma clienti e rinforzare il nostro marchio in Italia.

Appassionato e curioso per imparare a conoscere i prodotti, i servizi e le tecnologie e presentarli al meglio, un professionista capace di distinguersi per qualità, velocità e puntualità in grado di consolidare il rapporto con i clienti attivi e svilupparne nuovi.

Zona di lavoro: PARMA



SUPPLY CHAIN / BUYER JUNIOR

Azienda operante nel settore metalmeccanico cerca Laureato/a in Ingegneria, preferibilmente a indirizzo gestionale oppure Diplomato/a tecnico meccanico per ampliamento dell’organico e inserimento all'interno dell'ufficio acquisti/produzione con il ruolo di Buyer Junior

La figura ricercata dovrà occuparsi di ricerca e contatti con fornitori, gestione ordinativi; della gestione delle trattative, della pianificazione acquisti e capitolati di forniture; del monitoraggio degli avanzamenti delle consegne, della gestione non conformità interfacciandosi direttamente con il Responsabile approvvigionamenti. Il candidato ideale ha un’esperienza almeno biennale di acquisto di parti meccaniche, lavorazioni meccaniche maturata in aziende di produzione di serie con una vasta gamma di prodotti. La conoscenza delle procedure e processi produttivi della meccanica; del disegno meccanico e del pacchetto Office costituiscono requisiti essenziali.

Completano in profilo doti di problem solving, proattività e capacità di lavorare in team.

Sede di lavoro: Calderara di Reno (BO)

SISTEMISTA SENIOR SETTORE INFORMATION TECHNOLOGY

Azienda leader nel settore dell'Information Technology cerca un Sistemista Senior per ampliamento della propria divisione tecnica. Alla figura inserita verranno affidati i seguenti compiti: mantenimento e monitoraggio dell'infrastruttura tecnologica delle aziende clienti in team con il gruppo di lavoro; gestione e monitoraggio di quanto svolto nel day by day tramite apposito strumento.

Il candidato ideale ha maturato un'esperienza di almeno cinque anni nella mansione, è in possesso di ottime capacità analitiche, forte orientamento ai risultati e capacità di lavorare all'interno di gruppi di lavoro. Richiesta ottima conoscenza delle principali piattaforme Micrososft, esperienza maturata su piattaforme di virtualizzazione VMWare, conoscenza dei sistemi di posta elettronica, gestione del Backup, buona conoscenza della lingua Inglese e del pacchetto Office. Valore aggiunto sarà la capacità di gestione e configurazione degli apparati di rete e possesso di certificazioni in almeno uno di questi ambiti: Microsoft, Vmware e Veeam.

Luogo di Lavoro: PARMA



SISTEMISTA JUNIOR SETTORE INFORMATION TECHNOLOGY

Azienda leader nel settore dell'Information Technology cerca un sistemista junior per ampliamento della propria divisione tecnica. Alla risorsa verranno affidati i seguenti compiti: mantenimento e monitoraggio dell'infrastruttura tecnologica delle aziende clienti; gestione e monitoraggio di quanto svolto nel day by day tramite apposito strumento. Il candidato ideale è un/a diplomato/a o laureato/a in materie informatiche, con una forte predisposizione alla tecnologia. Richiesta buona conoscenza dei sistemi Microsoft Windows 7/10, conoscenza dei principi di base del Backup e del software antivirus, principi di base per la manutenzione hardware, buona conoscenza della lingua Inglese e del pacchetto Office. Gradite competenze in IBM Lotus Notes e della suite cloud Microsoft Office 365.

Luogo di lavoro: PARMA



AREA MANAGER

Agenzia di vendita, operativa con una rete di agenti su tutto il territorio nazionale, ricerca un/una Area Manager – Gestore di Reti vendita per la regioni Emilia Romagna – Lombardia. Il ruolo prevede la responsabilità dell’attività di ricerca e selezione, formazione, affiancamento e coordinamento continuativo di reti di vendita di agenti, monitoraggio e controllo delle performance, gestione della reportistica. Inoltre l’Area Manager si occupa della ricerca e attivazione di nuova clientela, target: medio grandi aziende che utilizzano la vendita indiretta tramite Agenzie. La ricerca è rivolta a persone con esperienza nel settore energetico (Luce e Gas), affidabili, organizzate, orientate al lavoro per obiettivi, con ottime doti relazionali, capacità di leadership e coordinamento, con pregressa esperienza di gestione di figure di vendita, allenata al problem solving maturo. Rappresentano requisiti fondamentali: La pregressa esperienza nella gestione ed avviamento di reti vendita, preferibilmente nei settori Energia, TLC, Noleggio a Lungo Termine, ottima conoscenza degli strumenti informatici, disponibilità a trasferte.

Area di lavoro: regione Emilia Romagna

INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO PARMA e PIACENZA

Gruppo farmaceutico presente sul mercato con farmaci etici, integratori e dispositivi medici, ricerca un/una Informatore/trice Scientifico/a per la zona di Parma e Piacenza. II ruolo prevede attività di informazione Scientifica sui prodotti in portfolio ad un target di medici di medicina generale e di specialisti ospedalieri. Si richiede titolo di studio abilitante alla professione di informatore scientifico del farmaco; esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni, preferibile introduzione sul target di medicina generale. Completano il profilo ottime doti relazionali, autonomia e organizzazione.

Area di Lavoro: PARMA e PIACENZA



DIRETTORE NEGOZIO

Catena internazionale della grande distribuzione, cerca per punto vendita candidati per la figura di Direttore Negozio. Si richiedono almeno 3/5 anni di esperienza nella GDO, in particolare nel settore alimentare, forte motivazione al lavoro per obiettivi e predisposizione al contatto con il pubblico. L’incarico prevede la gestione dei dipendenti del punto vendita, i controlli igienico-sanitari del punto vendita; l’attività e chiusura cassa, la gestione degli ordini e dell’esposizione della merce.

Sede di lavoro: PARMA



OPERATIONS INGEGNERE MECCATRONICO

Azienda del settore packaging cerca un/una Ingegnere Meccatronico Junior o Neolaureato/a da inserire nel ruolo di Proposal Commerciale settore LGV. La risorsa a seguito di un periodo di formazione/affiancamento iniziale si occuperà del supporto tecnico alle figure commerciali coinvolte nelle fasi preliminari delle trattative (area manager, sales assistant..); della redazione dell'offerta, negoziazione finale e definizione delle soluzioni tecniche ottimali da proporre al cliente. Al ruolo competono inoltre le richieste offerta ai fornitori di macchine conto terzi e preparazione di tutta la documentazione tecnica a corredo del layout; l’affiancamento in caso di necessità delle figure commerciali nella gestione trattativa durante i meeting in azienda o presso i clienti.

Si richiedono un buona conoscenza dell'inglese e del CAD disegno 2D e 3D (preferenziali Autocad, Solidworks, SolidEdge o Simple ++).

Sede di lavoro: PARMA



ADDETTO ALLA CONTABILITÀ GENERALE

Azienda cerca un/una addetto/a alla contabilità per l’ufficio amministrativo che si occupi, tra le altre cose, della tenuta della prima nota di cassa, del recupero crediti, della rilevazione contabile del ciclo attivo, predisposizione della fatturazione attiva e tenuta scadenziario. Si richiede esperienza nella mansione e conoscenza del gestionale SAP.

Sede di lavoro: PARMA

TECNICO COMMERCIALE NASTRI E CATENE

Azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di componentistica meccanica destinata al mondo industriale cerca Tecnico Commerciale Nastri e Catene Modulari in possesso di un diploma o Laurea tecnica, preferibilmente in discipline Meccaniche/Automazione/Meccatronica. Il candidato ideale avrà maturato un’esperienza di almeno 4/5 in ruolo analogo in aziende produttrici di componentistica meccanica e avrà seguito la vendita di Nastri e Catene Modulari. La figura inserita nel ruolo risponderà direttamente all’Area Manager e dovrà seguire e mantenere i contatti del portafoglio clienti già acquisito e svilupparne di nuovi sull'area commerciale di sua competenza. Parteciperà ad eventi e fiere di settore. Saranno indispensabili doti organizzative per gestire al meglio il proprio lavoro operando Home Office; dovrà avere doti relazionali, di orientamento all'obiettivo, determinazione e dinamicità. Comprovate doti commerciali, completano il profilo della persona ricercata. È richiesta una buona conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto office ed internet)

Sede di lavoro: Territorio di Milano/Parma/Reggio Emilia



CONTABILE ESPERTO/A DI STUDIO

Studio di Commercialisti situato nella provincia di Parma è alla ricerca, per ampliamento organico, di un/una Contabile Esperto/a di Studio diplomato/a Ragioniere, con ottimo curriculum studiorum, ha un’esperienza di quattro o cinque anni nel ruolo, maturata presso Studi professionali di livello strutturati e modernamente organizzati. II profilo ideale è quello di una persona con una forte propensione all’approfondimento; capacità analitiche, rigore, precisione, capacità ed abitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; forte flessibilità, dinamicità.

Si richiede ottima conoscenza della contabilità, più che buona dell’IVA e del Testo unico delle imposte sui redditi; ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; conoscenza dei più diffusi gestionali; la conoscenza di B-Point costituisce titolo preferenziale.

La figura inserita nel ruolo sarà in grado di svolgere in completa autonomia le seguenti attività tutti gli adempimenti cntabili, fiscali e amministrativi richiesti dalla mansione, quali ad esempio: la gestione della contabilità di imprese e di professionisti, con regimi sia ordinari sia semplificati; la redazione di bilanci IV direttiva, con documenti collegati; adempimenti fiscali, contabili e dichiarativi; la predisposizione di dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali per persone giuridiche (società di persone e società di capitali) e per persone fisiche (professionisti, e ditte individuali); la compilazione modelli dichiarazione 730 e unico persone fisiche; la compilazione registri IVA con relative liquidazioni; i modelli 770 semplificati per ritenute su redditi da lavoro autonomo.

Sede di lavoro: provincia di Parma.



MANUTENTORE D’IMPIANTI

Azienda cerca manutentore di impianti. La risorsa si occuperà della manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria sugli impianti. Si richiede esperienza pregressa nella mansione oppure periti meccanici/elettrotecnici neo diplomati da formare.

Zona di lavoro: PARMA



TECNICO DI RAFFINERIA

Azienda cerca diplomato tecnico (ITIS, Perito Agrario o percorso di studi con chimica o fisica) da inserire nel ruolo di tecnico di raffineria. La risorsa si occuperà della conduzione degli impianti di lavorazione. A seconda della materia prima da lavorare, dovrà scegliere il processo di lavorazione più opportuno, miscelare opportunamente le sostanze chimiche, regolare gli impianti, prelevare campioni sulle linee, utilizzare la strumentazione per analisi e test (attività sulle linee di produzione, non in laboratorio).

Zona di lavoro: Parma

CONSULENTI DI BELLEZZA

Azienda del settore GDO cerca consulenti di bellezza per apertura nuovo punto vendita. Le risorse saranno responsabili dei reparti dedicati ai prodotti di profumeria, cosmesi e make-up. Si richiede pregressa esperienza di almeno 2 anni in realtà come profumerie, centri estetici, erboristerie e parafarmacie; conoscenze specifiche su skin care, profumeria e make-up; buone capacità comunicative e relazionali; disponibilità al lavoro su turni, orari spezzati e brevi trasferte.

Zona di lavoro: PARMA

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO / PRODUCT MANAGER

Azienda metalmeccanica cerca Responsabile Ufficio Tecnico/ Product Manager per la gestione tecnica e manageriale dei processi al fine di assicurare le attività progettuali e realizzative dei prodotti oltre a definirne gli sviluppi tramite la conoscenza del mercato e delle applicazione. La figura inserita dovrà essere in grado di stringere relazioni e collaborare strettamente con i clienti per la definizione dei prodotti, sviluppando una buona conoscenza delle applicazioni e delle necessità dei clienti. Opererà autonomamente nella gestione dell’ufficio tecnico composto da 4 collaboratori. Il candidato ideale è un laureato in ingegneria meccanica o cultura equivalente, con una significativa esperienza in ruoli di Responsabile o Vice Responsabile in aziende manifatturiere metalmeccaniche modernamente strutturate o comunque provenienti dalla produzione di componentistica di macchine per la refrigerazione o climatizzazione, scambiatori di calore e in generale nella “meccanica calda”. Le principali competenze richieste per ricoprire il ruolo sono: l’organizzazione e pianificazione, con capacità di esprimere una visione strategica; di costruire relazioni professionali con i clienti e sviluppare collaboratori; orientamento al risultato e leadership. Completano il profilo le seguenti conoscenze: progettazione meccanica con strumenti 3D; termofluidodinamica o comunque esperienza nella “meccanica calda”; tecnologie meccaniche di base, quali lo stampaggio, processi di saldatura e saldobrasatura, processi di fusione con colata in sabbia; la lingua inglese.

Sede di lavoro: zona NORD di Parma.



SISTEMISTA

Azienda del settore dei servizi informatici, cerca e seleziona un sistemistacon esperienza in ambito Operations su gestione di server con SO Linux/Unix; particolare competenza su gestione dei LVM e dei cluster; conoscenza del funzionamento degli Hypervisor e degli application server basati su Java.

Sede di lavoro: Parma



PROGETTISTA SOFTWARE PACKAGING

Azienda del settore packaging/imbottigliamento cerca laureato/a in Ingegneria elettronica/informatica o Diplomato/a Tecnico con esperienza di almeno 5 anni in analoga mansione da inserire ell’Ufficio Automazione della Funzione Engineering & R&D con il ruolo di Progettista Software.

Il candidato, una volta inserito e rispondendo all’Automation Manager, si occuperà dello sviluppo software di commessa per macchine nel settore Packaging e, quando richiesto, di attività di collaudo interno e di messa in funzione presso il cliente. Lo sviluppo SW delle macchine avverrà utilizzando master STD di partenza a cui occorrerà sviluppare personalizzazioni richieste.

Il tecnico dovrà inoltre collaborare con ufficio tecnico meccanico ed elettrico per l’analisi e lo sviluppo congiunto delle macchine vendute con le seguenti responsabilità: sviluppo Software; documentazione per ufficio manuali; documentazione/supporto per il collaudo; definizione funzionamento macchina.

Si richiede autonomia uso PLC e panelli operatore SIEMENS e operatore Rockwell; conoscenza della Motion B&R e delle Reti di comunicazione (Profibus, Profinet, Ethernet/IP) oltre a conoscenza di base delle normative di sicurezza inerenti la progettazione delle macchine; conoscenza della lingua inglese più preferibile altra lingua; capacità nell’utilizzo Office - SAP ed altri programmi aziendali.

Analisi, problem solving, autonomia (nel rispetto delle regole aziendali) e flessibilità completano il profilo.

Zona di lavoro: PARMA



SISTEMISTA MICROSOFT

Azienda specializzata in assistenza sistemistica per le PMI, cerca per le provincie di Parma e Reggio Emilia Sistemista che si occupi dell’assistenza tecnico sistemistica a clienti delle piccole e medie imprese, nonché per studi professionali. La risorsa ideale è diplomata ad indirizzo tecnico ed ha maturato almeno tre\cinque anni di esperienza in CED strutturati, occupandosi in particolare di progettazione infrastrutturale, integrazione tra reti diversificate, virtualizzazione ed assistenza server\reti\firewall. Al di là delle sue esperienze professionali, è una persona curiosa, sempre pronta a cercare in modo rapido ed efficace la soluzione al problema che gli viene posto con tutti i mezzi disponibili. Conoscenze approfondite sistemi operativi Server 2003 -2012 e client Xp – Win10 Microsoft, sia gestione che installazione sono tra i requisiti richiesti insieme alla conoscenza ed esperienza su active directory 2003 - 2012, exchange 2003 – 2016, vmware vsphere 4.0 – 6.5, sia gestione che installazione; conoscenza ed esperienza su networking; utilizzo, gestione e configurazione routers e firewall, sia linux che Cisco; conoscenza e gestione server posta elettronica, gestione domini, DNS. Ottima capacità di problem solving e lavoro in team e capacità di relazionarsi correttamente con i clienti completano il profilo.

Sede di lavoro: PARMA