Questa settimana 20 nuove offerte

PRODUCT MANAGER PROGETTI CULTURALI

Realtà dedicata alla progettazione e realizzazione di iniziative a sostegno della cultura, della musica, dello sport e del territorio, ricerca una/un Product Manager per coordinare iniziative in Italia e all’estero, sviluppando partnership culturali con enti, istituzioni, teatri, festival in UE ed Extra UE, ricercare sostenitori sia pubblici che privati, svolgendo attività di fundraising. La persona inserita collaborerà all’organizzazione di rassegne e manifestazioni culturali offrendo supporto logistico-operativo, consoliderà la collaborazione con enti e istituzioni, instaurerà relazioni con personalità culturali coerenti con i progetti legati all’ente. Il candidato ideale possiede una pregressa esperienza nel ruolo, ottime doti progettuali ed organizzative, buone conoscenze in ambito marketing e di management culturale. Costituiscono requisiti fondamentali il domicilio in provincia di Parma o la diponibilità al trasferimento in zona e l’ottima conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici.

Sede di lavoro: PARMA



ANALISTA PROGRAMMATORE

Azienda del settore ICT cerca Analista Programmatore Senior con titolo di studio tecnico, almeno 5 anni esperienza sviluppo in C# e conoscenza Microsoft SQL, capacità di coordinamento progetti sviluppo software, disponibilità a trasferte anche all'estero.

Zona di lavoro: Parma



RESPONSABILE CICLO PASSIVO

Cooperativa sociale operante nel settore dei servizi alla persona, ricerca per la propria sede di Parma, un/una Responsabile ciclo passivo. La risorsa si occuperà della supervisione delle attività dell'ufficio ciclo passivo e del coordinamento del relativo personale, composto da 2 persone, fornendo supporto alla direzione ed al controllo di gestione nel reperimento di tutti i dati necessari. Avrà la responsabilità di effettuare i controlli di contabilità generale ed analitica e di gestire priorità e scadenze, distribuendo correttamente le mansioni ed i carichi di lavoro al personale, cooperando lui stesso allo svolgimento di attività contabili. Il candidato ideale possiede un titolo di laurea in discipline economiche o il diploma in Ragioneria, ha una pregressa esperienza di almeno 5 anni nel ruolo e conosce i principali strumenti informatici (in particolar modo Excel e software dedicati alla contabilità) e gli adempimenti tributari periodici e delle problematiche fiscali connesse. Si ricerca una persona con doti di leadership e capacità di problem solving. Completano il profilo doti di precisione, capacità di gestione dello stress, in prossimità di scadenze o di fronte al cambiamento, capacità di lavorare per obiettivi, sia in autonomia che in team, proattività e capacità di ascolto.

Sede di lavoro: PARMA



OTTICO CON ABILITAZIONE

Azienda del settore ottica con punti vendita su tutto il territorio nazionale cerca una/un Ottico Con Abilitazione per l’accoglienza, la consulenza: la misurazione della vista e la scelta delle lenti e della montatura, e il servizio al cliente per il proprio punto di vendita di Parma. La persona ricercata è diplomata, specializzata o laureata in Ottica e, requisito tassativo, possiede l’abilitazione professionale. La figura ricercata possiede buone competenze di ottica, optometria, contattologia ed oftalmica; buone conoscenze delle caratteristiche tecniche degli strumenti ottici e capacità di utilizzo delle apparecchiature necessarie per la misurazione e la correzione dei difetti della vista; e deli macchinari utilizzati per il taglio e la smerigliatura delle lenti. Gradita esperienza minima nella mansione; Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole completano il profilo.

Sede di lavoro: PARMA



SECURITY SOFTWARE ARCHITECT

Società di Consulenza Aziendale per l'Informatica, ricerca, per cliente in ambito bancario, un/una Security Software Architect con almeno 2-3 anni di esperienza in ambito disegno e progettazione delle architetture del software. La persona inserita nel ruolo si occuperà di sviluppare progetti di integrazione inerenti l'intero stack di sicurezza dell'azienda, partendo dall'esposizione di servizi sulle infrastrutture di gateway e integrandoli con gli strumenti di controllo ed autorizzazione degli accessi ad oggi in essere. Si richiede esperienza di sviluppo su infrastrutture di API gateway e di Identity Management di livello enteprise; buona conoscenza di infrastruttura Active Directory; conoscenza dei protocolli di autenticazione ed autorizzazione quali SAML 2.0 e Oauth e delle tematiche relative alla sicurezza software (PKI, Encryption...). Il candidato ideale ha una esperienza pregressa su strumenti Oracle relativi a identity (OAM), Gateway (OEG), Service Bus (OSB) e relativa a sviluppi su Axway API Gateway. Conosce bene la lingua inglese, sia scritta che parlata. Costituiscono un plus: il possesso della certificazione TOGAF; la conoscenza dei principali protocolli di networking e loro funzionamento, l’esperienza nel troubleshooting di problematiche network e relativi strumenti (Wireshark, network monitor...).

Sede di lavoro: Provincia di Parma



PROGETTISTA ELETTRICO

Azienda del settore metalmeccanico cerca un Progettista Elettrico con un minimo di esperienza nella mansione e con diploma di Perito Elettronico. Si cerca una persona dinamica, con spiccato spirito di problem solving, requisito indispensabile ai fini della selezione è l'aver maturato esperienza nel medesimo ruolo.

Zona di lavoro: Collecchio



DATA SCIENTIST

Società di Consulenza Aziendale per l'Informatica, cerca Data Scientist per prestigioso cliente in ambito bancario: il candidato ideale ha maturato 2 anni di esperienza in ambito Data & Analytics in ambito disegno e sviluppo di algoritmi e analisi predittive. La figura inserita nel ruolo, entrerà a far parte della direzione architettura e riportando al responsabile dell’unità organizzativa si occuperà di seguire e sviluppare progetti di algoritmica a supporto dei sistemi informativi bancari (marketing, risk, ecc…)

Si richiede la capacità di utilizzo di linguaggi R, Python, Scala, l’esperienza nello sviluppo di algoritmi predittivi e analisi statistiche, la buona conoscenza di machine learning e di Advanced Analytics (text mining, ecc…). Propensione al lavoro in team e per obiettivi, la disponibilità e proattività completano il profiolo. La conoscenza del framework Cloudera e l’esperienza in ambito Big Data costituiscono un plus.

Sede di lavoro: Provincia di Parma



ASSISTENTE DI PRODUZIONE SETTORE INFORMATION TECHNOLOGY

Azienda leader nel settore dell'Information Technology cerca un assistente di produzione per ampliamento della propria divisione tecnica. Alla risorsa verranno affidati i seguenti compiti: supporto al responsabile di produzione nella pianificazione e gestione delle risorse; monitoraggio e controllo dei servizi eseguiti tramite l'utilizzo degli strumenti forniti a supporto; assistenza al pre-sales tecnico per la compilazione della documentazione necessaria da fornire al back office commerciale per la redazione delle offerte; affiancamento per lo sviluppo e implementazione di un software interno dedicato alla gestione dei servizi e dei processi.

Il candidato ideale è un/a diplomato/a o laureato/a in Ingegneria Gestionale o similari, con una forte predisposizione alla tecnologia. Richiesta buona padronanza della lingua Inglese e del pacchetto Microsoft Office.

Sede di lavoro: PARMA



COMMERCIALE SICUREZZA VIDEOSORVEGLIANZA RETAIL

Azienda di Parma che opera sul territorio nazionale realizzando soluzioni “chiavi in mano” in ambito videosorveglianza, controllo degli accessi, antitaccheggio, sistemi a libero tocco e cash management per il modo del Retail, ricerca un/una Commerciale per la regione Emilia Romagna. La persona selezionata per il ruolo si occuperà delle attività di gestione e ricerca di nuovi clienti nel target Retail, con spiccato interesse verso realtà con più punti vendita sul territorio nazionale, con l’obiettivo di proporre soluzioni tecnologiche per la gestione della sicurezza aziendale. Il/ la commerciale avrà contatti diretti con i clienti, elaborerà offerte e si confronterà costantemente con l’area tecnica interna, sviluppando il CRM aziendale e aggiornerà la Direzione Commerciale con report settimanali sullo stato d’avanzamento. La ricerca si rivolge a giovani, che abbiano maturato un’esperienza, seppur breve, in ambito commerciale, con forte orientamento alla vendita e al customer care, empatica, positività, con una buona conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese.

Area di lavoro: Regione Emilia Romagna



GRAPHIC DESIGNER

Start Up innovativa dello sviluppo software in ambito architettonico e manufacturing cerca un/una Graphic Designer. La risorsa verrà impiegata nel team graphic & web design dell’azienda, in interazione con il dipartimento marketing e UI/UX design. Si occuperà di sviluppare, disegnare ed implementare contenuti grafici creativi ed accattivanti, rispettando le specifiche ed il budget assegnato. Tra i requisiti indispensabili sono il possesso di titolo di studio: Laurea in comunicazione visive, digitale o cultura equivalente e almeno 3 anni di esperienza maturate in contesti aziendali strutturati o startup. Si richiedere inoltre competenza nella Visual communication- Adobe suite (specialmente Illustrator, InDesign, Photoshop e After Effect), Ottime doti comunicative.

Sede di lavoro: Modena



ADDETTO UFFICIO SPEDIZIONI

Azienda cliente operante nella produzione di contenitori in plastica cerca diplomato/a preferibilmente a indirizzo tecnico, con buone capacità relazionali e comunicative per l’inserimento con il ruolo di impiegato Addetto Ufficio Spedizioni. La persona selezionata dovrà lavorare all'ufficio spedizione, in particolare gestire, organizzare e coordinare tutte le procedure e le risorse necessarie per il ricevimento e la spedizione della merce. Si richiede dimestichezza con i sistemi informatici, flessibilità e buone doti di leadership, precisione e problem solving.

Luogo di lavoro: Provincia di Parma



IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PART TIME

Azienda che commercializza prodotti per palestre cerca diplomato/a con 2 o 3 anni di esperienza nel ruolo di impiegato/a amministrativo part time per svolgere contabilità clienti e fornitori, garantire un efficace ed efficiente coordinamento della Logistica e delle procedure previste nelle fasi relative alle materie prime, prodotti finiti, trasporto. In particolare la figura nel ruolo avrà la responsabilità di eseguire gli adempimenti amministrativi, coordinare le fasi di ricevimento, stoccaggio e consegna materie prime, compilazione DDT, monitoraggio dei processi logistici. Gradita esperienza in e-commerce.

Luogo di lavoro: Parma



DISEGNATORE MECCANICO 3D

Azienda operante nel settore metalmeccanico ricercca un/una disegnatore/disegnatrice meccanico/a 3D diplomato/a perito meccanico o laureato/a in ingegneria meccanica, con buona conoscenza di programmi per il disegno meccanico 3D, buona conoscenza della lingua inglese.

Zona di lavoro: Parma



ADDETTI VENDITA PROFUMI E COSMETICI

Azienda del settore vendita al dettaglio, leader nei prodotti per la cura della casa e della persona cerca Addetti Vendita e Beauty Consultant per i Punti Vendita di nuova apertura. Le persone selezionate verranno inserite all'interno del punto vendita, in un ambiente dinamico e giovanile, e si occuperanno di accoglienza della clientela, vendita assistita, consulenza verso il cliente sul tipo di prodotto di make up, fragranze, o prodotto adatto a soddisfare le sue esigenze. L’incarico prevede all'occorrenza anche di rifornimento scaffali e carico/scarico. Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nel Retail, preferibilmente in contesti GDO, o in realtà di profumerie/beauty care. Molto gradita anche pregressa esperienza come estetista o titolo di studio nel settore, conoscenza delle diverse tipologie di fragranze e make up, forte passione per il prodotto cosmesi e motivazione e predisposizione al ruolo di vendita. Si richiede flessibilità territoriale a brevi trasferte per il primo periodo di formazione.

Luogo di lavoro: Brescia, Torino, Rimini, Milano, Parma, Lecce



RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Azienda metalmeccanica fornisce l’industria di processo chimica, alimentare e petrolchimica, con ottime prospettive di crescita sia sui mercati nazionali che internazionali, cerca laureato/a in Ingegneria meccanica o laurea equivalente, con una significativa esperienza nei ruoli di Responsabile o Vice Responsabile in aziende manifatturiere metalmeccaniche per il ruolo di Responsabile Ufficio Tecnico. All’incarico compete la gestione tecnica e manageriale dei processi al fine di assicurare le attività progettuali e realizzative dei prodotti oltre a definirne gli sviluppi tramite la conoscenza del mercato e delle applicazione.

I compiti previsti sono la definizione in collaborazione alla direzione delle scelte strategiche in termini di tecnologie e prodotti. Il supporto ai collaboratori nella progettazione intervenendo direttamente quando necessario nella realizzazione dei disegni tecnici. Il coordinamento di 3 collaboratori, pianificandone le attività. Il supporto alla redazione delle certificazioni e documentazione tecnica, supporto tecnico ai clienti, gestione del configuratore di prodotto.

Le principali competenze richieste per ricoprire il ruolo, sono: la progettazione meccanica, la collaborazione interfunzionale, la guida e lo sviluppo dei collaboratori, la visione strategica, l’orientamento al risultato. La conoscenza del disegno meccanico 3D e delle principali tecnologie meccaniche, del SAP e delle basi della fluidodinamica, completano il profilo insieme alla conoscenza dell’inglese. La selezione sarà effettuata anche valutando le attitudini e la predisposizione dei candidati per ruoli manageriali con capacità di guida dei cambiamenti.

Sede di lavoro: zona di Parma.



CUSTOMER CARE

Azienda cerca figura da inserire con il ruolo di Customer Care Parma per l’assistenza alla clientela e il supporto amministrativo e di Back office.

Zona di lavoro: Parma



INGEGNERE INFORMATICO

Azienda Ingegnere Informatico per la progettazione, pianificazione e sviluppo di sistemi informativi aziendali, sviluppo di sistemi multimediali, sviluppo di sistemi informatici basati su tecniche di progetto congiunto hardware e software, robotica.

Sede di lavoro: Parma



RESPONSABILE HR

Azienda operante nel settore cartotecnico cerca un/una Responsabile HR diplomato/a con almeno 5 anni di pregressa esperienza nella mansione. Il ruolo prevede il supporto alla Direzione Generale nell'elaborazione delle politiche del personale e di progetti di sviluppo organizzativo. In particolare la persona inserita avrà il compito di definire le politiche aziendali in termini di regolamento, gestione e crescita del personale; dirigere la fase di negoziazione contrattuale per la gestione del personale in entrata; assicurare la corretta amministrativa del personale; curare la pianificazione e l’attivazione degli interventi di formazione e aggiornamento del personale; pianificare turni e raccolte ore.

I requisiti per ricoprire l’incarico includono competenze nell’utilizzo dei software gestionali aziendali, conoscenza dell’intero processo aziendale e delle procedure, capacità di lettura di report e statistiche, attitudine alle relazioni con i dipendenti e capacità di trattativa; conoscenza della normativa in materia del lavoro e delle applicazioni contrattualistiche.

Luogo di lavoro: Parma



FIELD SERVICE ENGINEER

Azienda in forte espansione, focalizzata sull'ideazione e costruzione di Macchinari Industriali ad alto contenuto tecnologico per diversi settori merceologici, oggi coinvolta in un processo di espansione del mercato a livello Internazionale ricerca un Field Service Engineer, per l’inserimento all’interno del reparto Service. L’incarico prevede la responsabilità di gestione delle attività di installazione, manutenzione e service dei macchinari/impianti automatici garantendo costante supporto tecnico ai clienti; la gestione delle criticità e analisi dei piani di miglioramento e di intervento direttamente in loco redigendo la relativa documentazione tecnica. Il Field Service Engineer è il riferimento Tecnico nei confronti dei clienti per la gestione di eventuali criticità ed esigenze a livello WW. Infine si occupa delle attività di training del personale cliente in riferimento ai macchinari installati. Si desidera incontrare candidati in possesso di Diploma Elettrotecnico o con formazione equipollente che abbiano maturato almeno 2 anni nel ruolo analogo per realtà operanti nel settore dei Macchinari ed Automazioni Industriali. Completano il profilo l'ottima conoscenza della lingua Inglese, l'approccio dinamico e la disponibilità ad effettuare trasferte.

Sede di lavoro: PARMA



MANUTENTORE ELETTRICO SENIOR

Azienda multinazionale, di riconosciute serietà e professionalità nei settori del Retail, del vending e dell’HORECA, cerca Manutentore Elettrico Senior con almeno 5 anni di esperienza di manutenzione elettrica in ambito di impianti Industriali, in particolare con competenza di ricerca guasto sulle linee e capacità di intervento, conoscenza del funzionamento del PLC ( non di programmazione PLC). Si richiede possesso di titolo di studio: Diploma tecnico elettronica- elettromeccanico

Sede di lavoro e mobilità territoriale : provincia di Parma