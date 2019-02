Ecco 79 offerte per chi cerca lavoro

ANNUNCI AGENZIE - 51

SALDATORE A FILO

REQUISITI: Consolidata esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza della saldatura A FILO capacità di lettura del disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura. Flessibilità, affidabilità e precisione.

RUOLO: La risorsa in produzione, si occuperà di saldatura A FILO da eseguire su ferro

Luogo di lavoro: Provincia di Parma, vicinanze San Secondo-Sissa

TECNICO ADDETTO ALL' INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE CALDAIERUOLO: La risorsa si occuperà dell'installazione di caldaie e condizionatori, assistenza, manutenzione e pulizia degli impianti.

REQUISITI: IL candidato deve aver maturato pregressa esperienza nella mansione di almeno 2 anni, essere in possesso di un diploma ad indirizzo tecnico e della patente B.

Si offre: contratto a termine finalizzato a definitivo inserimento, affiancamento iniziale e formazione tecnica.

Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: Parma e provincia

ELETTRICISTA

RUOLO: La risorsa si occuperà dell'installazione di pannelli solari, installazione e manutenzione impianti elettrici civili ed industriali.

REQUISITI: IL candidato deve aver maturato minima esperienza nella mansione, essere in possesso di diploma tecnico ITIS o IPSIA ad indirizzo elettrico/elettrotecnico e patente B.

Si offre: contratto a termine finalizzato a definitivo inserimento, affiancamento iniziale e formazione tecnica.

Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: Parma e provincia

2 MANUTENTORI MECCANICI

RUOLO: Le risorse si occuperanno della manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine automatiche di produzione, garantiranno il corretto funzionamento degli impianti e si occuperanno di riavviare le macchine in caso di blocchi o guasti; gestiranno i rapporti con i fornitori per l'acquisto di ricambi.

REQUISITI: Diploma di Perito Meccanico o Elettrotecnico, esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2-3 anni, disponibilità al lavoro su due turni diurni, utilizzo muletto.

Sede di lavoro: Parma Nord

Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato a definitivo inserimento in azienda

PROGRAMMATORE PLC SENIOR

REQUISITI: Diploma/laurea in materie elettroniche/informatiche, Consolidata esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni, conoscenza dei linguaggi di programmazione Omron, Siemens, Allen Bradley, disponibilità a trasferte, buona conoscenza della lingua inglese.

RUOLO: La risorsa si occuperà della progettazione e realizzazione del software; si interfaccerà con i clienti per lo sviluppo del prodotto in base alle specifiche richieste del cliente stesso.

MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA

REQUISITI: Diploma con indirizzo preferibilmente meccatronico, consolidata esperienza nella mansione di trasfertista di almeno 5 anni, ottima conoscenza del disegno meccanico e strumenti di officina. Disponibilità a trasferte (circa 180 gg/anno), buona conoscenza della lingua inglese.

RUOLO: La risorsa si occuperà di montaggio e collaudo impianti per l'industria alimentare come confezionatrici, pesatrici, capsulatrici ecc.

Luogo di lavoro: Parma, trasferte in Italia e all'estero

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

INSTALLATORE IMPIANTI ASPIRAZIONE

REQUISITI: Gradito diploma tecnico ad indirizzo meccanico, il candidato dovrà aver maturato una buona esperienza nel campo oggetto della ricerca, conoscendo l'utilizzo dei principali strumenti di lavoro e la lettura del disegno meccanico. Il candidato dovrà aver maturato una buona esperienza all'interno della carpenteria leggera, riuscendo a gestire in autonomia, anche piccoli interventi di saldatura.

RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno del team d'installazione impianti presso le aziende clienti.

Tipologia contrattuale: tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Sede/Orario: Parma/Full Time

ELETTRICISTA BORDO MACCHINA - TRASFERTISTA

REQUISITI: Consolidata esperienza come elettricista bordo macchina, disponibilità a trasferte sia in Italia che all'estero (circa 160/180gg/anno). Ottima conoscenza schemi elettrici e della lingua inglese.

RUOLO: La risorsa si occuperà di installazioni, cablaggio e bordo macchina di impiantistica industriale.

Luogo di lavoro: Vicinanze Collecchio, Pr.

Tipologia contrattuale: Inquadramento e retribuzione commisurata alle reali capacità del candidato

PROGETTISTA MECCANICO

REQUISITI: Diploma ITIS o Laurea in Ingegneria Meccanica, esperienza di almeno 5 anni nella mansione, presso aziende del settore o studi tecnici esterni, ottima padronanza degli strumenti di progettazione 3D, buona conoscenza dell'inglese.

RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà della progettazione di impianti per il confezionamento alimentare; entrerà a far parte di un team di lavoro che svilupperà l'impianto in base alle esigenze dei clienti e seguirà le varie fasi dalla progettazione, alla realizzazione e collaudo dell'impianto stesso.

Luogo ed orario di lavoro: Parma- Full Time

IMPIEGATA/O UNICA/O FULL-TIME

REQUISITI: Diploma in ragioneria o titolo equipollente. Esperienza consolidata in aziende di piccole dimensioni in qualità di unica impiegata, addetta alla gestione amministrativa e commerciale. È richiesta l'ottima conoscenza di office, in modo particolare Excel. Flessibilità, disponibilità a straordinari e capacità relazionali.

Richiesta disponibilità ad inziale contratto part time, trasformabile in Full Time successivamente

RUOLO: La risorsa si occuperà in qualità di unica impiegata di gestire in autonomia tutto l'ufficio: bollettazione, fatturazione, pagamenti, quotazioni carburante, segreteria organizzativa con relativa preparazione di offerte commerciali.

Luogo di lavoro: Parma centro

Tipologia contrattuale: contratto inizialmente a termine con finalità d'inserimento definitivo

RESPONSABILE DI PRODUZIONE

RUOLO: La risorsa sarà responsabile delle lavorazioni interne ed esterne.

- Programmerà i carichi di lavoro degli operatori interni e fornitori esterni

- Monitorerà direttamente e con l'ausilio di check list operatore, la qualità del prodotto lungo le fasi di produzione e raccoglierà i tempi consuntivi delle lavorazioni.

- Assicurerà le corrette tempistiche di avanzamento delle fasi di produzione, comunicando al pianificatore le eventuali devianze.

- Gestirà la documentazione tecnica ed identificativa di commessa e ne assicurerà il flusso verso le altre funzioni aziendali.

- Assicurerà il corretto approvvigionamento delle materie prime secondo i piani e le esigenze di pianificazione.

REQUISITI:

Il candidato ideale ha conseguito un diploma tecnico o Laurea in Ingegneria Gestionale o Meccanica e ha maturato pregressa esperienza nella mansione.

Ha una conoscenza approfondita dei processi di saldatura su materiale ferroso.

Possiede capacità di gestione in autonomia del personale di officina ed opera per una progressiva riduzione dei costi di produzione, interagendo con le varie funzioni aziendali.

Sede e Orario di Lavoro: Parma-FULL TIME

Tempo determinato, finalizzato all'assunzione, retribuzione commisurata all'esperienza precedentemente maturata.

ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO/RISCELTA VETRO

REQUISITI: Pregressa esperienza nel confezionamento su linea o riscelta del vetro presso aziende del settore.

RUOLO: La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento e riscelta e si occuperà dell'imballaggio della merce, confezionamento oggetti in vetro e controllo difetti dei prodotti.

Luogo di lavoro: Parma e Torrile

ADDETTO/A VENDITA REPARTO INFORMATICA

Per importante azienda cliente ricerchiamo un/a addetto/a vendite settore informatica.

Richiesta disponibilità al lavoro su turni diurni e nel weekend.

La risorsa inserita rimanderà direttamente al responsabile del reparto e del punto vendita.

Passione per l'informatica e pregressa esperienza in attività di vendita costituiranno requisiti preferenziali.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Fidenza (PR)

ADDETTO/A VENDITA SETTORE RETAIL

Per importante azienda cliente, stiamo ricercando un/a addetto/a vendita ambito Retail.

La risorsa ideale possiede le seguenti caratteristiche:

. circa 1 anni di esperienza in attività di vendita in ambito retail

. buona conoscenza della lingua inglese

. ottime capacità relazionali

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Fidenza (PR)

ADDETTI/I ALLA RISTORAZIONE - OP. PLURISERVIZI

Per strutturata realtà Aziendale della ristorazione, radicata su tutto il territorio nazionale, si ricercano Addetti/i alla Ristorazione - Op. Pluriservizi.

Le risorse selezionate si dovranno occupare di somministrazione bar e snack, self-service, lavaggio, piccole pulizie, carico/scarico, stoccaggio merci, responsabilità di cassa.

Disponibilità a turni a rotazione anche nel weekend (compresi i turni notturni e festivi), buona capacità comunicativa, orientamento al cliente e al lavoro di squadra, energia, flessibilità, problem solving, onestà, motivazione all’attività. Automuniti/e.

Zona di lavoro: MEDESANO

È previsto inserimento diretto in Azienda.

Orario di lavoro PART TIME.

DISEGNATORE/TRICE MECCANICO

Per solida realtà del territorio, stiamo ricercando un disegnatore/trice meccanico.

La persona inserita si occuperà della progettazione e del disegno di macchinari, dovrà inoltre seguire la produzione e gestire l’aggiornamento della documentazione relativa ai progetti.

Stiamo ricercando una persona dinamica e flessibile, che abbia maturato pregressa esperienza in analoga mansione e che possieda un’ottima capacità nell’utilizzo del programma AUTOCAD.

Si richiedono Diploma di Perito Meccanico o Laurea in Ingegneria meccanica, buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte estere.

Luogo di lavoro: Salsomaggiore Terme (PR)

PERITO ELETTRICO

Per azienda operante nel settore impianti della provincia di Parma, stiamo ricercando periti con competenze in ambito elettrico ed elettromeccanico.

La risorsa inserita si dovrà occupare di montaggio e manutenzione elettrica ed elettromeccanica di macchinari. Parte del lavoro implicherà l'installazione delle macchine presso le diverse aziende clienti.

Si richiedono conoscenza dello schema elettrico, utilizzo macchine utensili, e forte flessibilità.

Automunito e capacità di lavoro in team.

Luogo di lavoro: Fontevivo (PR)

Agenzia, per azienda cliente del settore elettrotecnico, ricerca:

UN MAGAZZINIERE IN TIROCINIO

La risorsa si occuperà della movimentazione e sistemazione della merce all’interno del magazzino

REQUISITI:

- Preferibile possesso del patentino del muletto

- Richiesta minima esperienza nel settore logistico

- Disponibilità immediata

LUOGO DI LAVORO Calerno

ORARIO Full time (8-12; 13.30-17.30)

SI OFFRE Iniziale periodo di tirocinio con rimborso spese, finalizzato inserimento diretto in azienda.

Agenzia, per azienda cliente del settore elettrotecnico, ricerca:

UN TIROCINANTE PER UFFICIO TECNICO

La risorsa si occuperà di assistenza telefonica ai tecnici aziendali durante le attività di assistenza in loco e di piccole riparazioni di saldatura.

REQUISITI:

- Richiesta diploma di perito elettrotecnico/telecomunicazioni/automazione

- Preferibile precedente esperienza con la saldatura a stagno

- Disponibilità immediata

LUOGO DI LAVORO Calerno

ORARIO Full time (8,30-12,30; 14-18)

SI OFFRE Iniziale periodo di tirocinio con rimborso spere, finalizzato inserimento diretto in azienda.

Agenzia, per azienda cliente operante nella GDO, ricerca: ADDETTI CASSA E CORSIA IN STAGE

Le risorse selezionate si occuperanno della gestione della cassa e del rifornimento/allestimento degli scaffali.

REQUISITI

- Ordine, serietà e precisione; - Domicilio nelle immediate vicinanze; - Disponibilità immediata.

LUOGO DI LAVORO Parma

ORARIO DI LAVORO Full time

OFFRESI Si offre iniziale inserimento in tirocinio.

Agenzia, ricerca per importante azienda cliente della zona operante nel settore gomma plastica: ADDETTI ALLE PRESSE

Si richiede:

- precedente esperienza in officina;

- possesso dell’attestato sulla sicurezza di base;

- disponibilità al lavoro su turni (6,00 – 14,00; 14,00 – 22,00; 22,00 – 6,00)

- residenza nella zona;

- disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Corte Tegge (RE)

Orario di lavoro: full time distribuito su tre turni.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato con Agenzia per il lavoro.

ADDETTO CASSE E ALLESTIMENTO GDO

Requisiti: Disponibilità a lavoro su turni e nel week-end, buona manualità, diploma alberghiero o similare, gradita precedente esperienza nel ruolo.

Disponibilità : Part-time dal lunedì a domenica su 3 turni con riposi compensativi

Durata contratto 2 mesi con possibilità di proroghe

Inquadramento CCNL Commercio e Terziario

Sede di lavoro Fidenza (PR)

CAMERIERE PART TIME

Requisiti Precedente esperienza nel ruolo, disponibilità al lavoro su turni e nei week end, gradito diploma alberghiero e conoscenza della lingua inglese.

Disponibilità Part-time

Durata contratto 2 mesi con possibilità di proroghe

Inquadramento CCNL Commercio

Sede di lavoro Fidenza e Parma (PR)

ADDETTO VENDITE settore Fashion & Luxury

Requisiti .Pregressa esperienza anche se breve nel ruolo, ottime doti relazionali, flessibilità, orientamento al cliente, ottima conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua.

Disponibilità Full-time e Part-time da Lunedì a Domenica con riposi compensativi

Durata contratto 6 mesi con possibilità di inserimento diretto in azienda

Inquadramento CCNL Commercio e Terziario

Sede di lavoro Fidenza (PR)

ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Requisiti Diploma di perito elettrico, buona manualità, ottima conoscenza lettura schema elettrico ed utilizzo principali strumenti.

Disponibilità Full time, Week end.

Durata contratto Contratto di tirocinio

Inquadramento CCNL Metalmeccanico e Industria

Sede di lavoro Provincia di Parma (PR)

SALDATORE FILO e TIG

Requisiti Preferibile titolo di studio ad indirizzo meccanico. Esperienza pregressa nel ruolo di almeno un anno.

Disponibilità Full time

Durata contratto 3 mesi più proroghe con possibilità di assunzione diretta presso Azienda cliente.

Inquadramento CCNL Metalmeccanico industria

Sede di lavoro

Fidenza e provincia di Parma (PR)

BADANTE CONVIVENTE

Requisiti Precedente esperienza nel ruolo, referenze verificabili, ottima conoscenza della lingua italiana. Gradite candidature automunite.

Disponibilità Richiesta disponibilità alla convivenza

Durata contratto 2 mesi più proroghe con possibilità di assunzione diretta presso Privato.

Inquadramento Inquadramento livello CS o BS secondo necessità della famiglia

Sede di lavoro provincia di Parma e Piacenza (PR-PC)

PROGRAMMATORE PLC

Requisiti - Preferibile titolo di studio ad indirizzo elettronico. Esperienza pregressa in ruoli di programmazione, buona conoscenza programmi PLC. Disponibilità ad effettuare trasferte Italia/Estero.

Disponibilità Full time

Durata contratto 3 mesi più proroghe con possibilità di assunzione diretta presso Azienda cliente.

Inquadramento CCNL Metalmeccanico industria

Sede di lavoro Alseno (PC)

BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO

Requisiti . Precedente esperienza nel ruolo, ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, ottima conoscenza della lingua inglese, gradita una seconda lingua. Automunita.

Disponibilità Si richiede disponibilità part time

Durata contratto 2 mesi più proroghe con possibilità di proroghe

Inquadramento inserimento tramite agenzia, inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva esperienza

Sede di lavoro provincia di Parma (PR)

MAGAZZINIERI CARRELLISTI

Ricerchiamo per azienda cliente settore logistica n. 2 magazzinieri.

Richiesta pregressa esperienza nella mansione, ottimo utilizzo dei carrelli

elevatori e attestato per la conduzione in corso di validità.

Orario di lavoro: 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Zona di lavoro: Interporto di Parma

Le ricerche sono rivolte a candidati di ambo i sessi (L.903/77)

ADDETTI/E PICKING

Ricerchiamo per azienda cliente settore logistica n. 4 addetti/e al picking.

Richiesta anche breve esperienza nella preparazione ordini, utilizzo palmari e lettori ottici.

Si offre iniziale contratto di breve durata con ottime prospettive di continuità lavorativa.

Orario di lavoro: 8.00-12.00 / 13.00-17.00

Zona di lavoro: Interporto di Parma

Le ricerche sono rivolte a candidati di ambo i sessi (L.903/77)

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE TRASFERTISTA con esperienza. La risorsa si occuperà del montaggio e collaudo macchinari e passerà in trasferta al massimo un centinaio di giorni all'ano. La tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO INSTALLATORE junior. La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione impianti elettrici e di videosorveglianza. Preferenziale diploma elettrico o elettronico. Si richiede disponibilità a trasferte. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n°1 SISTEMISTA ICT SENIOR Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi Zona di lavoro: Parma Requisiti: diploma tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche hardware software reti e sistemi operativi Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO. La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico composto da quattro persone e si occuperà di disegno con utilizzo di ME10 e SolidWorks. La tipologia contrattuale verrà definita in seguito al colloquio.

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO PER TEST QUALITA’ PRODOTTI. Il candidato ideale ha una buona conoscenza della lingua inglese e possiede un diploma in ambito meccanico. Avrà a che fare con l’officina e si occuperà direttamente del controllo qualità dei prodotti in arrivo dall’estero. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA MANUTENZIONE ELETTRICA BASE. Si richiede diploma tecnico e minima esperienza in ambito elettrico. Si richiede patentino carrello elevatore.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLE MACCHINE AUTOMATICHE. La risorsa si occuperà di impostare, azionare le macchine e seguirà il processo fino allo scarico del pezzo finito. Il candidato ideale ha minima esperienza in ambito metalmeccanico. Richiesto patentino carrello elevatore.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CONTROLLER JUNIOR, con esperienza, anche minima, in ambito contabilità generale fornitori e contabilità analitica, controllo di gestione. Richiesta dimestichezza con Excel e conoscenza di SQL per eventuale modifica dati. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda



Per importante azienda in zona San Polo di Torrile (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C e CQC. La risorsa si occuperà di consegne con furgoni telonati e all'occorrenza sarà adibito a mansioni di magazzino e produzione. Il candidato ideale conosce perfettamente il territorio, ha esperienza nell'uso cronotachigrafo ed è disponibile a trasferte giornaliere nel Nord Italia.

Per importante azienda del settore chimico in zona San Polo di Torrile (PR), ricerchiamo OPERATORI CHIMICI da adibire alla conduzione impianti di produzione. Il candidato ideale possiede qualifica o diploma chimico ed è disponibile a lavorare sui tre turni. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità d'inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE con buona conoscenza della lingua inglese. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona LEMIGNANO (PR) si ricerca 1 SALES MANAGER. La persona Si occuperà dell’acquisizione, gestione e sviluppo dei clienti assegnati, nell’area di propria competenza o rispetto alle disposizioni date dalla direzione commerciale. Il candidato ideale ha maturato un minimo di esperienza nel campo delle vendite preferibilmente nel settore ferramenta/utensileria. È disposto a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Per importante punto vendita della grande distribuzione in zona Parma (PR) cerchiamo 1 ADD. VENDITE. La risorsa si occuperà del rifornimento scaffali, vendita diretta al cliente e del magazzino con radiofrequenza. Si richiede disponibilità nel weekend ed esperienza pregressa nell’uso della radiofrequenza.

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante azienda in zona San polo di Torrile (PR), ricerchiamo 1 DIPLOMATO IN AMBITO MECCANICO. La risorsa è in possesso di un diploma tecnico e verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante azienda in zona SAN POLO DI TORRILE (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con minima esperienza nella mansione. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Cerchiamo risorse da inserire in aziende alimentari e non, per le linee di confezionamento. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Principali mansioni saranno: confezionamento, etichettatura, controllo prodotto finito. Disponibilità a lavorare su turni diurni dal lunedì al venerdì, flessibilità oraria, automuniti.

Luogo di lavoro: Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, San Polo di Torrile.

PERITO AGRARIO

Ricerchiamo, per importante azienda del settore alimentare, un neodiplomato perito agrario. L'azienda, che si distingue per lavorazioni particolari sul prosciutto di Parma, sta cercando un giovane ragazzo, anche alla prima esperienza, che abbia nozioni di agraria. Seguirà il responsabile di produzione in tutte le fasi di lavorazione del prosciutto e gestione del personale e delle macchine di produzione aziendali. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. Orario: dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. Contratto: iniziale inserimento in somministrazione, con possibilità di assunzione diretta da parte dell'azienda

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO

Cerchiamo una risorsa da inserire in una nostra importante azienda cliente, del settore alimentare come manutentore elettromeccanico. Principali mansioni saranno: gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sulle macchine di produzione. Orario su turni diurni dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Traversetolo.

CARRELLISTA

Ricerchiamo per importante cooperativa che lavora nel settore della logistica, un carrellista. La figura ricercata ha già esperienza nella mansione e ha il patentino del muletto valido. Completano il profilo: flessibilità e disponibilità oraria e voglia di lavorare. Orario di lavoro: su turni diurni e notturni. Luogo di lavoro: Provincia nord di Parma.

ANNUNCI PRIVATI - 28



Azienda metalmeccanica operante nel settore delle infrastrutture telefoniche ed elettriche ricerca GIOVANE GEOMETRA da inserire nel proprio organico, inizialmente con contratto di stage da affiancare a risorsa esperta.

Pizzeria da asporto a Parma cerca ADDETTO/A ALLE CONSEGNE A DOMICILIO, auto-moto munito/a oppure no, per lavoro nel weekend in orario serale.

Pizzeria da asporto a Parma cerca ADDETTO/A AL VOLANTINAGGIO per qualche ora alla settimana in orario diurno (mattina).

Società operante nel credito al consumo appartenente a Gruppo Bancario, leader a livello nazionale, ricerca: GIOVANI DIPLOMATI/LAUREATI da inserire nel proprio organico. Si richiede determinazione, serietà, ambizione di crescita . I candidati verranno inseriti in un programma formativo di crescita con possibilità di ampia carriera.

Cercasi PERSONALE SALA/BAR automunito. Richiesta minima esperienza.

Cercasi per agriturismo in provincia di Parma: CAMERIERE - AIUTO CUCINA - LAVAPIATTI

Per l'aiuto cucina è richiesto il diploma alberghiero. Il lavapiatti deve essere automunito/a.

Pizzeria cerca con urgenza ADDETTO/A CONSEGNA PIZZE a domicilio automunito/a. Massima serietà.

Pigreco srl, settore comunicazione/stampa, distribuzione articoli promozionali e cancelleria, cerca GRAFICO per inserimento nel proprio organico. Età 25-28 anni . Si richiede ottima conoscenza dei seguenti programmi: Indesign, Illustrator, Photoshop, nonché abilità nella gestione dei social media, siti web e piattaforme e-commerce.

Capacità di lavorare in team.

Contratto proposto stage di 6 mesi, successivamente contratto di apprendistato.

Importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerca un LAUREATO IN ECONOMIA per l'attivazione di uno stage della durata di 6 mesi. È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.

La figura sarà di supporto al Dipartimento Service and Aftermarket nello svolgimento delle seguenti funzioni:

Preparazione offerte ricambi e Service

Inserimento offerte di vendita a gestionale

Trasformazione offerte in ordini

Gestione ordini di vendita

Preparazione Ordini di Servizio

Controllo ore e fatture

Preparazione contratti per esterni

Requisiti: Laurea in Economia

Conoscenza pacchetto Microsoft office

Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola

Conoscenza base della contabilità

Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali

Capacità di gestione dei carichi di lavoro



Ristorante in provincia di Parma (Sala Baganza) ricerca personale full-time per sala (CAMERIERA/E E RESPONSABILE DI SALA) e per cucina (AIUTO CUOCO) con esperienza e/o titoli di studio adeguati alla mansione.

PRAM SRL ricerca un RESPONSABILE LOGISTICA METALMECCANICO. Il/La candidato/a ideale è un laureato/a o un diplomato/a con esperienza pregressa nella gestione globale del magazzino e con una positiva esperienza nel coordinamento di risorse dirette, preferibilmente in aziende metalmeccaniche.

Il tutto sia in contesti produttivi che nelle attività inerenti la commercializzazione di prodotti nel punto vendita di proprietà dell’azienda.

Principali attività:

assicura il corretto stoccaggio nei magazzini automatici e ne ottimizza la gestione

gestisce i rapporti con i fornitori/clienti

assicura la corretta preparazione degli ordini di spedizione (idoneo imballaggio e corretta documentazione di trasporto annessa) e la gestione dell’inventario

elabora e propone soluzioni per l’ottimizzazione dei flussi di materiale interni ed esterni all’azienda

Requisiti richiesti: ottima padronanza del pacchetto office, conoscenza/applicazione gestionale aziendale. coordinamento, problem solving, flessibilità, metodo e organizzazione

capacità di relazionarsi con un potenziale cliente/fornitore

Full-time lunedì-venerdì (orario settimanale 40 ore)

Sede di lavoro: Montecchio Emilia

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Società operante nel settore della consulenza in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro, Ambiente e Qualità, cerca DUE TECNICI da inserire nel proprio organico nei SETTORI QUALITÀ E AMBIENTE (dovranno: conoscere la normativa di riferimento, i sistemi di gestione, sapersi rapportare coni clienti, redigere relazioni tecniche e fare formazione). Il candidato prescelto dovrà avere una formazione compatibile con quanto richiesto, una buona capacità comunicativa, autonomia, e disponibilità all'apprendimento; richiesta patente B - automunito. Si richiede esperienza almeno triennale nel settore. Saranno valutate solo candidature con residenza/domicilio a Parma o zone limitrofe.

Affermata società Edile in Parma, ricerca ADDETTO/A DA INSERIRE NELL'AREA ACQUISTI per la redazione dei contratti di fornitura e di subappalto, per lo sviluppo delle richieste preventivi, esame offerte, monitoraggio dei fornitori. Si richiede diploma di geometra o perito industriale, esperienza pregressa nel settore degli acquisti, preferibilmente in ambito impiantistico (elettrico ed idraulico), conoscenza degli appalti, dimestichezza con la lettura dei disegni tecnici edili, ottima padronanza di Office e Autocad 2D. L'attitudine al lavoro di squadra e alle relazioni interpersonali completano il profilo.

Cercasi n.2 figure professionali:

- BARISTA con esperienza esperto colazioni e pasticceria;

- TIROCINANTE addetta sala e pasticceria.

SELEZIONE RISORSA PER POSIZIONE ADDETTO SERVICE-DESK IT società di sviluppo e consulenza in ambito informatico di Parma, operante nel settore ICT e rivolta ad una clientela esclusivamente B2B.

Il candidato che si ricerca per la posizione di addetto Service Desk IT di I e II livello svolgerà attività di supporto agli utenti delle aziende clienti per tutte le problematiche che si presentano nell'utilizzo quotidiano degli hardware e software in dotazione (rispondere alle telefonate e alle e-mail in arrivo, identificare la problematica riscontrata, provvedere alla risoluzione o inoltrare la chiamata a un tecnico di II livello con competenza tecnica più specifica). L’operatore avrà il compito di eseguire la registrazione dei ticket nel sistema di gestione specifico.

REQUISITI DEL CANDIDATO

Età e residenza: max. 25 anni, residente nella provincia di Parma, e zone limitrofe.

Esperienza professionale: gradita esperienza anche minima nel settore IT

Attitudini: passione per l’informatica, predisposizione al lavoro di gruppo e al problem solving, buone capacità organizzative.

Competenze: buona conoscenza di Windows, reti, posta, MS Office.

Titolo di studio minimo: diploma di scuola media superiore con indirizzo informatico o liceo scientifico.

Conoscenze linguistiche e livello: necessaria un’ottima conoscenza della lingua italiana e una buona conoscenza della lingua inglese.

MODALITA’ DI INSERIMENTO

Tirocinio formativo retribuito (600 euro mensili per i primi due mesi, 850 nei mesi successivi) in affiancamento alle risorse interne della durata di 6 mesi finalizzato all’inserimento con contratto di apprendistato al termine dello stesso (impiegato full time 40 ore settimanali, CCNL Commercio, 14 mensilità).

Data inserimento: febbraio 2019

Orario di lavoro: il gruppo di lavoro in cui si inserisce la risorsa effettua turni di 8 ore con copertura 8.30-18.30 dal lunedì al venerdì.

Benefit: ticket restaurant.

Ditta termoidraulica di Sorbolo (PR) ricerca PERSONALE AUTOMUNITO da inserire nel proprio organico. Richiesta serietà e volontà di apprendimento.

Per continuare a crescere ed innovarci, siamo alla costante ricerca di talenti, appassionati alle nuove tecnologie con buone capacità relazionali e comunicative. Cerchiamo persone proattive nel trovare la giusta soluzione, dinamiche e con capacità di problem solving che lavorano con passione e determinazione. Siamo alla ricerca di un SENIOR INFRASTRUCTURE CONSULTANT.

Descrizione lavorativa Chi entrerà in squadra avrà come finalità la gestione del cliente sia in fase di pre-sales che di attuazione del progetto. Le attività saranno principalmente focalizzate nell’implementazione di Data center ed infrastrutture virtuali.

Competenze

Laurea ad indirizzo informatico o diploma

Almeno 6 anni di esperienza nel ruolo

Ottima conoscenza di Networking e sicurezza perimetrale

Conoscenza avanzata della lingua Inglese

Conoscenza del cloud

Ottima conoscenza di Sistemi Operativi Server Microsoft (Windows)

Ottima conoscenza di Active Directory, DNS, Cluster System

Ottima conoscenza di VMWare e sistemi di virtualizzazione come Hyper V

Buona capacità di analisi e amministrazione di infrastrutture Dell, HP, Lenovo

Titolo preferenziale

Conoscenza dei seguenti sistemi:

Fw Sophos e Palo Alto

Tool di management

Citrix

Cosa ti Offriamo:

Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica

Inserimento con contratto a tempo Indeterminato

RAL commisurata all’esperienza

Ticket Restaurant

Formazione continua

Sede di lavoro Parma



Agenzia pubblicitaria di Parma ricerca una figura, possibilmente automunita, per la DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO presso attività commerciali in zone già identificate. Tale servizio dovrà essere svolto in maniera corretta, senza dover osservare particolari orari di lavoro.

Associazione Sportiva Dilettantistica di Parma cerca ISTRUTTORI-COACH per lavorare con l'attività motoria rivolta allo sport del calcio con bambini dai 2 ai 6 anni.

Azienda di Parma specializzata nel settore allestimenti fieristici, cerca per ampliamento del proprio organico un DISEGNATORE/PROGETTISTA CAD/3D, per la realizzazione di progetti per stand, eventi e negozi.

Cercasi IMPIEGATA/O ASSICURATIVA/O con esperienza e forte carattere commerciale.

Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono inviare la candidatura.

Pizzeria di Fidenza (PR) cerca due CAMERIERE/I per lavoro serale:

- 1 per venerdì, sabato e domenica;

- 1 per martedì, venerdì, sabato e domenica.

Disponibilità immediata.

Cercasi OPERAIO ELETTRICISTA. Inviare candidature.

Per progetti di psicologia di comunità e psicoterapia, ricerchiamo un/a giovane VOLONTARIO/A, studente o neolaureato, PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE: preparazione locandine e varie (post social, blog, affiancamento studio ufficio stampa, etc.).

Offresi: certificazione competenze, formazione area psicoterapia, rimborso spese vive.

STAGE AMMINISTRAZIONE-FINANCE

RUOLO: stage di 6 mesi destinato alla formazione di un Accounts Receivables

SOCIETA’: controllata di una multinazionale americana

OBIETTIVO:

Si ricerca 1 neolaureato da inserire in Ufficio Amministrazione al fine di perfezionare le conoscenze amministrative e gestionali di base per essere instradati verso la posizione di Accounts Receivables, attraverso l’acquisizione delle modalità operative inerenti la contabilità clienti-fornitori.I candidati ideali hanno un forte background teorico sulle tematiche aziendalistico-finanziarie e/o diploma in ragioneria. Completano il profilo un’ottima conoscenza della lingua inglese e degli applicativi Office.

INIZIO STAGE: Prima possibile

GIORNATE LAVORATIVE E ORARI (Indicativo): Lun-Ven dalle 08:30 alle 17:30

BORSA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE: Euro 500,00 mensili

BUONO PASTO: Mensa aziendale (Euro 0,97 al dì a carico dello stagista)

L'agenzia importante si inserisce all’interno del settore editoria fiscale come azienda dinamica e leader di mercato. In particolare il nuovo candidato sarà inserito all’interno del team dell’Agenzia Wolters Kluwer Italia e proporrà, dopo un solido percorso di formazione hard e soft skills, le soluzioni a marchio a un target di clientela altamente qualificato. Siamo pertanto alla ricerca di un JUNIOR SALES DIGITAL CONSULTANT che abbia un forte orientamento al cliente e una propensione all’ascolto e alla negoziazione. Un giovane che dovrà avere doti organizzative e di problem solving.

SEDE ATTIVITÀ: Parma

TIPOLOGIA CONTRATTO: Full Time

ATTIVITÀ

• Sviluppo di New business nella zona affidata con l’obiettivo di creare un proprio portafoglio clienti;

• Vendita del catalogo prodotti Wolters Kluwer Italia ad un target altamente qualificato: professionisti e aziende dei settori legale fiscale e finanziario;

• Consulenza post vendita sul prodotto e fidelizzazione del cliente.

REQUISITI

• Formazione giuridico – economica;

• Breve ma significativa esperienza nella vendita di servizi;

• Precedente esperienza di vendita, minimo un anno, maturata preferibilmente nel settore dei servizi, software, prodotti a contenuto tecnologico;

• È richiesta la mobilità sul territorio.

CARATTERISTICHE PERSONALI

• Orientamento al cliente

• Capacità di ascolto, mediazione e negoziazione

• Doti organizzative e problem solving

• Disponibilità e flessibilità oraria secondo le esigenze organizzative

COSA OFFRIAMO

Il ruolo prevede un percorso di crescita professionale che mira al consolidamento delle skills di vendita e di sempre maggiore autonomia e responsabilità fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di Senior Digital Consultant.

Il Junior Sales Digital Consultant sarà inserito sarà inserito nel Team di consulenti di un’Agenzia Wolters Kluwer Italia e, grazie ad un iniziale periodo di affiancamento iniziale potrà velocemente acquisire le competenze che gli consentiranno di proporre le soluzioni Wolters Kluwer ad un target di clientela altamente qualificato. Il percorso di formazione continuerà sulla «Wolters Kluwer Sales Academy» che mette a disposizione le più moderne tecnologie di formazione a distanza e percorsi di certificazione delle competenze hard e soft skills.

Cercasi personale con esperienza nell'ELABORAZIONE DI MODULISTICA FISCALE: Mod. 730, Unico, Imu, Ise. Contratto a tempo determinato per il periodo aprile-luglio 2019.

FULLSTACK DEVELOPER La risorsa si occuperà di:

- analisi e sviluppo dell'applicazione web in ogni suo aspetto: sia lato back-end che lato front-end (richiesta figura completa non sbilanciata su uno o sull’altro lato);

- programmazione client e server side dell'applicazione web;

- realizzazione del layout e dell'interfaccia grafica lato client;

- ottimizzazione dell'applicazione web in chiave SEO;

- analisi, manutenzione e collaudo della robustezza e della sicurezza delle applicazioni web.

Competenze richieste:

- HTML, XML, CSS, Bootstrap;

- OOP;

- linguaggi di scripting server-side interpretati: PHP 7+, Symfony Framework;

- relational database management systems (RDBMS): MySQL;

- piattaforma LAMP: Linux Apache MySQL PHP;

- linguaggi di scripting client-side interpretati: Javascript;

- API RESTful/SOAP;

- conoscenza del CMS WordPress per lo sviluppo di temi e plugin;

- conoscenza di WooCommerce, Prestashop e Magento per lo sviluppo di siti e-commerce;

- sicurezza informatica: conoscenza dei principi di base sulla sicurezza e sulle principali vulnerabilità client-side (SQL injection, XSS, …)

Disponibilità: Immediata. Tempo pieno