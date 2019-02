Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

ADDETTO/A ALLA VENDITA (Cat. Protetta)

Realtà internazionale attiva nel mondo dell’oggettistica, della cartoleria e delle idee regalo cerca Addetto/a alla vendita da inserire in contesto caratterizzato da forte teamwork e spirito di squadra, in un ambiente particolarmente allegro e disteso.

La persona selezionata, nel ruolo, si occuperà del riassortimento costante del negozio, dell’accoglienza del cliente, delle attività di magazzino, carico e scarico merce e sistemazione degli spazi (su carichi numerosi ma leggeri) e delle operazioni di cassa.

Il profilo ideale dimostra dinamicità, buone capacità relazionali e organizzative, motivazione ad inserirsi in un contesto retail in espansione e forte predisposizione al lavoro di gruppo e alla collaborazione.

Necessaria iscrizione alle liste delle categorie protette ex legge 68/99 (invalidità).

Richiesta disponibilità e flessibilità a lavorare su turni, in base agli orari del negozio.

Zona di lavoro: PARMA

COMMERCIALE SICUREZZA VIDEOSORVEGLIANZA RETAIL

Azienda di Parma che opera sul territorio nazionale realizzando soluzioni “chiavi in mano” in ambito videosorveglianza, controllo degli accessi, antitaccheggio, sistemi a libero tocco e cash management per il modo del Retail, ricerca un/una Commerciale per la regione Emilia Romagna. La persona selezionata per il ruolo si occuperà delle attività di gestione e ricerca di nuovi clienti nel target Retail, con spiccato interesse verso realtà con più punti vendita sul territorio nazionale, con l’obiettivo di proporre soluzioni tecnologiche per la gestione della sicurezza aziendale. Il/ la commerciale avrà contatti diretti con i clienti, elaborerà offerte e si confronterà costantemente con l’area tecnica interna, sviluppando il CRM aziendale e aggiornerà la Direzione Commerciale con report settimanali sullo stato d’avanzamento. La ricerca si rivolge a giovani, che abbiano maturato un’esperienza, seppur breve, in ambito commerciale, con forte orientamento alla vendita e al customer care, empatica, positività, con una buona conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese.

Area di lavoro: Regione Emilia Romagna

RESPONSABILE CICLO PASSIVO

Cooperativa sociale operante nel settore dei servizi alla persona, ricerca per la propria sede di Parma, un/una Responsabile ciclo passivo. La risorsa si occuperà della supervisione delle attività dell'ufficio ciclo passivo e del coordinamento del relativo personale, composto da 2 persone, fornendo supporto alla direzione ed al controllo di gestione nel reperimento di tutti i dati necessari. Avrà la responsabilità di effettuare i controlli di contabilità generale ed analitica e di gestire priorità e scadenze, distribuendo correttamente le mansioni ed i carichi di lavoro al personale, cooperando lui stesso allo svolgimento di attività contabili. Il candidato ideale possiede un titolo di laurea in discipline economiche o il diploma in Ragioneria, ha una pregressa esperienza di almeno 5 anni nel ruolo e conosce i principali strumenti informatici (in particolar modo Excel e software dedicati alla contabilità) e gli adempimenti tributari periodici e delle problematiche fiscali connesse. Si ricerca una persona con doti di leadership e capacità di problem solving. Completano il profilo doti di precisione, capacità di gestione dello stress, in prossimità di scadenze o di fronte al cambiamento, capacità di lavorare per obiettivi, sia in autonomia che in team, proattività e capacità di ascolto.

Sede di lavoro: PARMA



CONTROLLER INDUSTRIALE: Azienda del settore della plastica cerca persona laureata in ambito Amministrativo - Economico che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza nel ruolo di Controller in azienda di produzione. La risorsa si occuperà della rilevazione e controllo dei costi industriali per centro di costo e per prodotto, dell’implementazione e mantenimento del processo di budgeting assistendo le singole unità organizzative, dell’analisi dei risultati consuntivi e verifica degli scostamenti rispetto al budget, della definizione dei KPI's relativi all'attività produttiva per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle lavorazioni, della verifica del rispetto delle procedure amministrative da parte di tutti gli utenti interessati e del controllo delle imputazioni dei costi nei centri di competenza per verificare l'attendibilità delle rilevazioni. Si richiede un Inglese operativo, conoscenza di SAP o di altri gestionali complessi, capacità di lavorare in autonomia e flessibile

Sede di lavoro: PARMA

JUNIOR BUYER SETTORE MOTORSPORT

Aziende di Parma cerca per l’inserimento nell’Ufficio Acquisti, giovane in possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Gestionale/dell'Autoveicolo o dei Materiali e almeno un paio di anni di esperienza nel ruolo di Junior Buyer. L’incarico prevede l’attività di approvvigionamento di materiali metallici, lavorazioni esterne (subfornitura) e componenti finiti, gestendo un parco di fornitori italiani e internazionali. La risorsa inserita parteciperà attivamente al processo di analisi dei canali alternativi di fornitura (scouting), di cui dovrà preventivamente verificare l'affidabilità, e nel contempo dovrà monitorare il parco esistente nell'ottica di ottimizzare il processo di acquisto, operando in stretto contatto con l'Area Tecnica e l'Ente Qualità, e sarà responsabile del rapporto con i propri fornitori. Nello specifico si occuperà della gestione degli ordini, del rispetto della pianificazione, delle eventuali non-conformità fornitore, delle fasi di negoziazione, entrando nel merito degli aspetti economici, contrattuali e tecnici. Inoltre sarà responsabile, con crescente autonomia, della performance dei fornitori e della generazione di saving. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e del disegno meccanico e dei cicli di lavorazione. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di software di preventivazione e/o una precedente esperienza come tecnologo meccanico. Caratteristiche personali di passione, motivazione, gestione dello stress, intraprendenza e attitudine al problem solving completano il profilo ricercato

Luogo di lavoro: Provincia di Parma (PR)

BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO

Azienda cerca persona da inserire all'interno dell'ufficio commerciale. Il ruolo prevede principalmente e l’inserimento e gestione ordini, il contatto diretto con i clienti stranieri, la bollettazione e fatturazione, il contatto con il comparto amministrativo e il magazzino. Si richiede precedente esperienza nel ruolo, conoscenza dei principali strumenti informatici, ottima conoscenza della lingua inglese, gradita conoscenza di una seconda lingua, disponibilità al Part Time, automunita.

Luogo di lavoro: provincia di Parma (PR)

BUYER SR/ RESPONSABILE ACQUISTI MECCANICA AUTOMAZIONE

Azienda del settore metalmeccanico cerca figura di alto livello completamente autonoma, in grado di gestire e implementare l'ufficio acquisti, definendo specifiche attività, procedure, ecc..Background tecnico ed ottime capacità di problem solving e vision. La persona selezionata nel ruolo dovrà occuparsi della gestione degli acquisti parti meccaniche, di automazione ed anche componentistica (dalla semplice valvola ai serbatoi valori economici da € 3000 ad € 150.000). Ricerca fornitori a fornitori a cui subappaltare il lavoro, scouting e valutazione fornitori e ampliamento, accordi quadri e in generale innovazione. Nella sua operatività sarà coadiuvato da due assistenti. Si richiede Laurea di tipo tecnico, ma non per forza ingegneria meccanica anche elettronica; esperienza lavorativa di almeno 7 anni maturata in analoga posizione preferibilmente in aziende del settore metalmeccanico, di impiantistica industriale, dei settori dei macchinari industriali ed equipollenti. Inoltre costituisce requisito necessario l’ottima conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a trasferte estere e la conoscenza del pacchetto office, della posta elettronica e dei gestionali aziendali. Dinamicità, capacità organizzative e problem solving completano il profilo.

Zona di lavoro: Bibbiano (RE)

DIRETTORE DI NEGOZIO Azienda settore della Grande Distribuzione cerca risorsa con almeno 3/5 anni di esperienza nel settore, in particolare quello alimentare, forte motivazione al lavoro per obiettivi e predisposizione al contatto con il pubblico per l’incarico di Direttore Negozio. La figura inserita nel ruolo avrà la gestione degli Addetti alla vendita e si occuperà di Controlli igienico-sanitari del punto vendita; Attività e chiusura cassa; Gestione ed esposizione merce nel punto vendita; Contatti con la clientela; Gestione degli ordini della merce; Gestione dei dipendenti e del punto vendita. Saranno valutati come fattori preferenziali la disponibilità ad orari di lavoro flessibili ed il domicilio sul territorio della provincia.

Zona di lavoro: Parma

PROGETTISTA MECCANICO

Azienda del settore delle macchine e degli impianti industriali cerca persona Ingegnere Meccanico con esperienza di 4/5 anni in progettazione di impiantistica industriale in aziende manifatturiere operanti per commessa. La persona selezionata si dovrà occupare della gestione delle commesse e progetti, project management, controllo tempi, metodi e costi. gestione risorse esterne legate al progetto assegnato, verifica e mantenimento dei programmi di lavoro. compilazione distinte base e controllo disegni ed engineering, calcoli di massima, verifiche costruttive e studi di fattibilità. Contatti con i fornitori per definizione e controllo specifiche tecniche. Si richiede conoscenza dell'inglese e preferibilmente dello spagnolo, disponibilità a trasferte.

Zona di lavoro: PARMA SUD

SISTEMISTA MICROSOFT

Azienda specializzata in assistenza sistemistica per le PMI cerca SISTEMISTA. Il\la candidato\a si occuperà, sulle provincie di Parma e Reggio Emilia, di assistenza tecnico sistemistica a clienti delle piccole e medie imprese e degli studi professionali. La risorsa ideale è diplomata ad indirizzo tecnico ed ha maturato almeno tre\cinque anni di esperienza in CED strutturati, occupandosi in particolare di progettazione infrastrutturale, integrazione tra reti diversificate, virtualizzazione ed assistenza server\reti\firewall. Al di là delle sue esperienze professionali, è una persona curiosa, sempre pronta a cercare in modo rapido ed efficace la soluzione al problema che gli viene posto con tutti i mezzi disponibili.

Sede di lavoro: PARMA

OTTICO CON ABILITAZIONE

Azienda del settore ottica con punti vendita su tutto il territorio nazionale cerca una/un Ottico Con Abilitazione per l’accoglienza, la consulenza: la misurazione della vista e la scelta delle lenti e della montatura, e il servizio al cliente per il proprio punto di vendita di Parma. La persona ricercata è diplomata, specializzata o laureata in Ottica e, requisito tassativo, possiede l’abilitazione professionale. La figura ricercata possiede buone competenze di ottica, optometria, contattologia ed oftalmica; buone conoscenze delle caratteristiche tecniche degli strumenti ottici e capacità di utilizzo delle apparecchiature necessarie per la misurazione e la correzione dei difetti della vista; e deli macchinari utilizzati per il taglio e la smerigliatura delle lenti. Gradita esperienza minima nella mansione; Orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole completano il profilo.

Sede di lavoro: PARMA



SECURITY SOFTWARE ARCHITECT

Società di Consulenza Aziendale per l'Informatica, ricerca, per cliente in ambito bancario, un/una Security Software Architect con almeno 2-3 anni di esperienza in ambito disegno e progettazione delle architetture del software. La persona inserita nel ruolo si occuperà di sviluppare progetti di integrazione inerenti l'intero stack di sicurezza dell'azienda, partendo dall'esposizione di servizi sulle infrastrutture di gateway e integrandoli con gli strumenti di controllo ed autorizzazione degli accessi ad oggi in essere. Si richiede esperienza di sviluppo su infrastrutture di API gateway e di Identity Management di livello enteprise; buona conoscenza di infrastruttura Active Directory; conoscenza dei protocolli di autenticazione ed autorizzazione quali SAML 2.0 e Oauth e delle tematiche relative alla sicurezza software (PKI, Encryption...). Il candidato ideale ha una esperienza pregressa su strumenti Oracle relativi a identity (OAM), Gateway (OEG), Service Bus (OSB) e relativa a sviluppi su Axway API Gateway. Conosce bene la lingua inglese, sia scritta che parlata. Costituiscono un plus: il possesso della certificazione TOGAF; la conoscenza dei principali protocolli di networking e loro funzionamento, l’esperienza nel troubleshooting di problematiche network e relativi strumenti (Wireshark, network monitor...).

Sede di lavoro: Provincia di Parma



DISTRICT MANAGER

Realtà di consulenza aziendale specializzata in gestione e sviluppo delle risorse umane e nella fornitura di servizi alle Imprese, operante a livello Nazionale, per l’implementazione del proprio organico è alla ricerca di candidati con precedenti esperienze in ruolo commerciale/HR presso Agenzia per il Lavoro, nella vendita di servizi per il mercato del Lavoro Temporaneo prt l’inserimento come District Manager a Parma e Piacenza

Si richiede conoscenza delle principali tematiche in tema Diritto del Lavoro, Formazione Finanziata e delle Normative che disciplinano il contratto di lavoro subordinato in somministrazione interinale. La figura nel ruolo si occuperà, rispondendo dell’andamento e della produttività della filiale al Direttore Operativo, del coordinamento e della gestione delle filiali, dello sviluppo di tutte le possibilità di business, della gestione e sviluppo del portafoglio clienti nonché dello studio e analisi del tessuto sociale ed imprenditoriale di riferimento.

Completano il profilo una forte propensione per l'attività commerciale e le relazioni interpersonali nonché un deciso orientamento ai risultati ed una naturale predisposizione al lavoro di squadra.

Zona di lavoro: PARMA e PIACENZA

BEER SALES REPRESENTATIVE

Azienda produttrice di birra cerca, per la zona Emilia Romagna, candidati per l’incarico di

Beer Sales Representative (sell out Horeca). Nel ruolo la persona inserita assicura il presidio del territorio di competenza, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati (fatturato, volumi) e la presenza del marchio. Supporta l’azienda nella definizione dei piani di territorio/clienti garantendo il sell out dei prodotti. In particolare dovrà monitorare il territorio, in termini di situazione attuale e di trend di sviluppo, garantendo un flusso continuo di informazioni verso la sede. Dovrà definire il Piano di territorio/cliente per distributore ed i potenziali clienti da acquisire dalla concorrenza, trasformando le strategie in azioni concrete.

Si occuperà di attuare i Piani Cliente, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di vendita e fornirà feedback ed informazioni periodiche sull’andamento dei clienti. Si richiede esperienza di 2/3 anni nelle vendite Sell Out in aziende del settore beverage, conoscenza della zona di presidio, autonomia e imprenditorialità.

Zona di lavoro: Emilia Romagna

ADDETTO/A ALL PRODUZIONE ALIMENTARE CATEGORIE PROTETTE

Azienda alimentare cerca candidati/e per l’inserimento nelle linee di produzione e confezionamento di affettati. La mansione prevede carico e scarico merce dalle macchine e la lavorazione di prosciutti. Si richiede pregressa esperienza in aziende operanti nel settore alimentare (preferibilmente prosciuttifici), disponibilità a lavorare su turni, disponibilità a lavorare di sabato.

Zona di lavoro: Langhirano (PR)

STORE MANAGER ABBIGLIAMENTO DI LUSSO

Brand francese di abbigliamento di lusso, cerca figura che si occupi della gestione generale del punto vendita a Parma, delle sue risorse, del budget e del monitoraggio degli obiettivi di vendita assegnati. Lo/la Store Manager ideale ha precedente esperienza nella vendita assistita, preferibilmente nel settore lusso e/o bambino; buona conoscenza lingua inglese e preferibilmente, di una seconda lingua (francese); buone capacità dialettiche e relazionali, oltre che organizzative; buono standing.

Luogo di lavoro: Parma

ANALISTA PROGRAMMATORE SENIOR

Azienda del settore ICT cerca Analista Programmatore Senior con almeno 5 anni esperienza sviluppo in C# e conoscenza Microsoft SQL, capacità di coordinamento progetti sviluppo software, disponibilità a trasferte anche all'estero. Si richiede titolo di studio tecnico, esperienza anche minima.

Zona di lavoro: Parma

CONTROLLER INDUSTRIALE

Azienda del settore plastica cerca Controller Industriale per la gestione attività relative a controllo di gestione in ambito industriale, commerciale e di supply chain; l’analisi ed efficientamento di costi e performance di produzione; l’analisi dei flussi e movimentazione del materiale; la contabilità industriale, la valorizzazione magazzino, il monitoraggio indici di performance e indicatori di produzione. In particolare la persona inserita nel ruolo si dovrà occupare di rilevazione e controllo dei costi industriali per centro di costo e per prodotto; implementazione e mantenimento del processo di budgeting assistendo le singole unità organizzative; l’analisi dei risultati consuntivi e verifica degli scostamenti rispetto al budget; la definizione dei KPI's relativi all'attività produttiva per la verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle lavorazioni; la verifica del rispetto delle procedure amministrative da parte di tutti gli utenti interessati; il controllo delle imputazioni dei costi nei centri di competenza per verificare.

Il/La candidato/a ideale ha una laurea in ambito Amministrativo - Economico e ha maturato almeno 5 anni di esperienza nel ruolo di Controller in azienda di produzione. Si richiede un Inglese operativo, conoscenza di SAP o di altri gestionali complessi, capacità di lavorare in autonomia e flessibile.

Zona di lavoro: PARMA

PROJECT ENGINEER

System Integrator bolognese, operante da oltre 70 anni a livello internazionale, cerca un Project Engineer per potenziamento del proprio organico attuale in possesso di Diploma tecnico con esperienza di almeno 3-5 anni in ruolo analogo. La risorsa, inserita all'interno della Divisione Energia e Impianti Tecnologici, si occuperà di tutte le attività connesse alla gestione operativa della commessa e della relazione col cliente, in linea con gli obiettivi tecnici ed economici definiti dalla Direzione Aziendale. In particolare la figura inserita sarà impegnata nelle seguenti attività: concordare con il proprio responsabile gli obiettivi, le strategie, il budget e i tempi per ciascuna commessa; definire il programma dei lavori e applicarlo alla struttura operativa; coordinare le risorse interne e ed esterne; gestire i rapporti con i progettisti, i tecnici, gli assistenti di cantiere, organizzandone e supervisionandone l'attività; predisporre e Monitorare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività programmate, il rispetto del budget di commessa e l'andamento dei KPI; gestire le attività di approvvigionamento e la relazione con fornitori e subappaltatori; produrre report tecnici. Rappresentano requisiti di primaria importanza le competenze tecniche nella realizzazione e manutenzione di impianti al servizio degli edifici (elettrici e affini, meccanici).

Zona di lavoro: BOLOGNA



DATA SCIENTIST

Società di Consulenza Aziendale per l'Informatica, cerca Data Scientist per prestigioso cliente in ambito bancario: il candidato ideale ha maturato 2 anni di esperienza in ambito Data & Analytics in ambito disegno e sviluppo di algoritmi e analisi predittive. La figura inserita nel ruolo, entrerà a far parte della direzione architettura e riportando al responsabile dell’unità organizzativa si occuperà di seguire e sviluppare progetti di algoritmica a supporto dei sistemi informativi bancari (marketing, risk, ecc…)

Si richiede la capacità di utilizzo di linguaggi R, Python, Scala, l’esperienza nello sviluppo di algoritmi predittivi e analisi statistiche, la buona conoscenza di machine learning e di Advanced Analytics (text mining, ecc…). Propensione al lavoro in team e per obiettivi, la disponibilità e proattività completano il profiolo. La conoscenza del framework Cloudera e l’esperienza in ambito Big Data costituiscono un plus.

Sede di lavoro: Provincia di Parma