Lavoro: 91 annunci per chi cerca un impiego

ANNUNCI AGENZIE - 72



ADDETTO ALLA DISINFESTAZIONE

REQUISITI: Pregressa esperienza in mansione analoga, nel settore agricolo o come giardiniere.

RUOLO: La risorsa, dopo un’opportuna formazione teorica e pratica, sarà inserita all’interno del team d’intervento.

Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità di inserimento definitivo.

ADDETTO UFFICIO PRODUZIONE

RUOLO: La risorsa si occuperà della gestione dell'ordine del cliente dalla ricezione fino all'evasione: dovrà analizzare il fabbisogno dei materiali, inviare ordini ai fornitori, gestire la programmazione della produzione nel rispetto delle date di consegna concordate con il cliente.

REQUISITI:

Il candidato ideale ha conseguito un diploma tecnico e ha maturato anche minima esperienza in mansione analoga o come impiegato ufficio tecnico

Dovrà utilizzare Autocad 2d per la corretta gestione degli ordini a disegno.

Sede e Orario di Lavoro: Parma-FULL TIME

Tempo determinato, finalizzato all'assunzione, retribuzione commisurata all'esperienza precedentemente maturata.

ADDETTO ALLE PRESSE

REQUISITI: Il candidato ha conseguito un diploma tecnico o qualifica professionale e ha maturato anche breve esperienza nella mansione.

RUOLO: La risorsa sarà inserita nel reparto carpenteria e si occuperà della piegatura di lamiere in ferro.

Sede/Orario: Parma Nord- Full Time

si offre: CONTRATTO A TERMINE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO

OPERATORI DI PRODUZIONE CON DIPLOMA DI PERITO CHIMICO/AGRARIO

REQUISITI: Diploma di Perito Chimico o Agrario, Pregressa esperienza all'interno del settore produttivo, maturata preferibilmente, all'interno di aziende del settore chimico o alimentare, attestato per la conduzione del carrello elevatore.

RUOLO: La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo, si occuperà del controllo delle macchine di produzione e movimentazione del materiale in magazzino o produzione con l'utilizzo del muletto..

Luogo di lavoro-Parma- TURNI DIURNI

MAGAZZINIERE ESPERTO

REQUISITI: Il/la candidato/a ideale ha conseguito un Diploma ad indirizzo Tecnico (richiesta conoscenza base lettura disegno meccanico ed utilizzo principali strumenti di misura), abbinandovi un'esperienza di almeno 3-5 anni nella mansione oggetto della ricerca.

Richiesta esperienza nell'utilizzo di Pc e gestionali di Magazzino, radio frequenza e palmare.

La figura verrà formata nella gestione di un semplice taglio (tramite macchina automatica) di lastre composte da materiale plastico.

RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno del Team di Magazzino, gestendo il processo di stoccaggio merci: Dall'accettazione dei pezzi in arrivo, alla preparazione degli ordinativi in uscita (attuando un controllo conformità dell'ordinativo), utilizzando il carrello, appoggiandosi al gestionale fornito dall'azienda.

Sede e Orario di Lavoro: Parma-FULL TIME

Tempo determinato di tre mesi diretto con l'azienda, con successivo tempo indeterminato.

Ottimo inquadramento contrattuale.

ADDETTA CUSTOMER SERVICE

RUOLO: La risorsa si occuperà della gestione del rapporto con i clienti, in modo particolare seguirà la fase post vendita, gestendo anche le eventuali problematiche connesse alle spedizioni e alla consegna della merce.

REQUISITI: Diploma o Laurea in materie economiche o Lingue straniere, pregressa esperienza nella mansione di almeno 2-3 anni, ottima conoscenza lingua inglese, gradita conoscenza di altra lingua.

Completano il profilo della persona ricercata:

-Padronanza di PC e Gestionali

-Predisposizione alle relazioni interpersonali e capacità di problem solving

Contratto a termine in sostituzione maternità

Luogo di lavoro/Orario: Parma - Full-Time

GOMMISTA

RUOLO: La risorsa si occuperà di smontaggio/montaggio pneumatici, equilibratura e convergenza.

REQUISITI: Pregressa esperienza come gommista, capacità di eseguire equilibratura con utilizzo di macchine equilibratici

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: provincia di Parma

OPERATORE DI SCALO (RESPONSABILE IN TURNO)

Ruolo: Il candidato si occuperà di servizi agli aeromobili e assistenza passeggeri, servizi di rampa, compilazione e stampa dei documenti di carico degli aeromobili, assistenza agli equipaggi, incasso corrispettivi di handling per voli aerotaxi e aviazione generale

Requisiti: Esperienza in ambito aeroportuale e possesso di certificazioni in corso di validità.

Buona conoscenza dell’Inglese scritto e parlato.

Tempo determinato finalizzato all’inserimento definitivo in azienda.

SALDATORE A FILO

REQUISITI: Consolidata esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza della saldatura A FILO capacità di lettura del disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura. Flessibilità, affidabilità e precisione.

RUOLO: La risorsa in produzione, si occuperà di saldatura A FILO da eseguire su ferro

Luogo di lavoro: Provincia di Parma, vicinanze San Secondo-Sissa

Tipologia contrattuale: tempo determinato con scopo assuntivo.

ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO/RISCELTA VETRO

REQUISITI: Pregressa esperienza nel confezionamento su linea o riscelta del vetro presso aziende del settore.

RUOLO: La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento e riscelta e si occuperà dell'imballaggio della merce, confezionamento oggetti in vetro e controllo difetti dei prodotti.

Luogo di lavoro-Orario: Colorno-FULL TIME

PROGRAMMATORE PLC SENIOR.

REQUISITI: Diploma/laurea in materie elettroniche/informatiche, Consolidata esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni, conoscenza dei linguaggi di programmazione Omron, Siemens, Allen Bradley, disponibilità a trasferte, buona conoscenza della lingua inglese.

RUOLO: La risorsa si occuperà della progettazione e realizzazione del software; si interfaccerà con i clienti per lo sviluppo del prodotto in base alle specifiche richieste del cliente stesso.

Luogo di lavoro: Parma

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

PROGETTISTA MECCANICO

REQUISITI: Diploma ITIS o Laurea in Ingegneria Meccanica, esperienza di almeno 5 anni nella mansione, presso aziende del settore o studi tecnici esterni, ottima padronanza degli strumenti di progettazione 3D, buona conoscenza dell'inglese.

RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà della progettazione di impianti per il confezionamento alimentare; entrerà a far parte di un team di lavoro che svilupperà l'impianto in base alle esigenze dei clienti e seguirà le varie fasi dalla progettazione, alla realizzazione e collaudo dell'impianto stesso.

Luogo ed orario di lavoro: Parma- Full Time

Tipologia contrattuale: Indeterminato

MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA

REQUISITI: Diploma con indirizzo preferibilmente meccatronico, consolidata esperienza nella mansione di trasfertista di almeno 5 anni, ottima conoscenza del disegno meccanico e strumenti di officina. Disponibilità a trasferte (circa 180 gg/anno), buona conoscenza della lingua inglese.

RUOLO: La risorsa si occuperà di montaggio e collaudo impianti per l'industria alimentare come confezionatrici, pesatrici, capsulatrici ecc.

Luogo di lavoro: Parma, trasferte in Italia e all'estero

Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

ELETTRICISTA BORDO MACCHINA – TRASFERTISTA

REQUISITI: Consolidata esperienza come elettricista bordo macchina, disponibilità a trasferte sia in Italia che all'estero (circa 160/180gg/anno). Ottima conoscenza schemi elettrici e della lingua inglese.

RUOLO: La risorsa si occuperà di installazioni, cablaggio e bordo macchina di impiantistica industriale.

Luogo di lavoro: Vicinanze Collecchio, Pr.

Tipologia contrattuale: Inquadramento e retribuzione commisurata alle reali capacità del candidato

2 MANUTENTORI MECCANICI

RUOLO: Le risorse si occuperanno della manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine automatiche di produzione, garantiranno il corretto funzionamento degli impianti e si occuperanno di riavviare le macchine in caso di blocchi o guasti; gestiranno i rapporti con i fornitori per l'acquisto di ricambi.

REQUISITI: Diploma di Perito Meccanico o Elettrotecnico, esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2-3 anni, disponibilità al lavoro su due turni diurni, utilizzo muletto.

Sede di lavoro: Parma Nord

Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato a definitivo inserimento in azienda

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Per importante Azienda Alimentare della Provincia di Parma stiamo selezionando personale da inserire con la mansione di “Addetti al Confezionamento Alimentare” disponibile al lavoro su turni.

Richiesta disponibilità a corso pre-assuntivo gratuito della durata di due giorni (16 ore) il 14 e 15 marzo.

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Per importante Azienda Alimentare della Provincia di Reggio Emilia stiamo selezionando personale da inserire con la mansione di “Addetti al Confezionamento Alimentare” disponibile al lavoro su turni.

Richiesta disponibilità a corso pre-assuntivo gratuito della durata di due giorni (16 ore) il 11 e 12 marzo.

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Cerchiamo risorse da inserire in aziende alimentari e non, per le linee di confezionamento. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Principali mansioni saranno: confezionamento, etichettatura, controllo prodotto finito. Disponibilità a lavorare su turni diurni dal lunedì al venerdì, flessibilità oraria, automuniti.

Luogo di lavoro: Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, San Polo di Torrile.

PERITO AGRARIO

Ricerchiamo, per importante azienda del settore alimentare, un neodiplomato perito agrario. L'azienda, che si distingue per lavorazioni particolari sul prosciutto di Parma, sta cercando un giovane ragazzo, anche alla prima esperienza, che abbia nozioni di agraria. Seguirà il responsabile di produzione in tutte le fasi di lavorazione del prosciutto e gestione del personale e delle macchine di produzione aziendali. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. Orario: dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. Contratto: iniziale inserimento in somministrazione, con possibilità di assunzione diretta da parte dell'azienda.

OPERAIO PROSCIUTTIFICIO

Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un operaio prosciuttificio. La risorsa ha già una minima esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: carico e scarico della merce, salatura e lavorazione del prosciutto.

Completano il profilo buona capacità di adattamento e propensione al lavoro in team.

Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.

Orario: spezzato dalle 7:00 alle 16:00 con un’ora di pausa, dal lunedì al venerdì.

CARRELLISTA

Ricerchiamo per importante cooperativa che lavora nel settore della logistica, un carrellista. La figura ricercata ha già esperienza nella mansione e ha il patentino del muletto valido. Completano il profilo: flessibilità e disponibilità oraria e voglia di lavorare. Orario di lavoro: su turni diurni e notturni. Luogo di lavoro: Provincia nord di Parma.

Si seleziona per un punto vendita del settore gastronomico, una figura di STORE MANAGER (Rif. AA-42741)

Il candidato/a ideale è un giovane appassionato/a di cucina e con esperienza di almeno un anno presso punti vendita.

La risorsa si occuperà di:

• Accoglienza della clientela

• Vendita assistita (presentazione e informazione dei prodotti alla clientela)

• Gestione operativa del punto vendita

• Gestione delle attività di cassa

È previsto un percorso di formazione iniziale finalizzato alla gestione del punto vendita.

Costituiscono requisiti fondamentali ottime capacità relazionali, affidabilità e flessibilità.

Sede di lavoro: Parma centro

Inquadramento: Contratto CCNL COMMERCIO part time a tempo determinato (con concrete prospettive di stabilizzazione e crescita professionale).

Si seleziona per un punto vendita del settore gastronomico, una figura di ADDETTO VENDITA PART TIME (Rif. AA-3B73)

Il candidato/a ideale è un giovane appassionato/a di cucina e con esperienza di almeno 6 mesi presso punti vendita.

La risorsa si occuperà di:

• Accoglienza della clientela

• Vendita assistita (presentazione e informazione dei prodotti alla clientela)

• Gestione operativa del punto vendita

• Gestione delle attività di cassa

È previsto un percorso di formazione iniziale finalizzato alla gestione del punto vendita.

Costituiscono requisiti fondamentali ottime capacità relazionali, affidabilità e flessibilità.

Sede di lavoro: Parma centro

Inquadramento: Contratto CCNL COMMERCIO part time a tempo determinato (con concrete prospettive di stabilizzazione e crescita professionale).



ADDETTI/E AL PICKING: ricerchiamo per azienda del settore logistica n. 4 addetti/e al picking. Richiesta pregressa esperienza nella mansione, utilizzo transpallet elettrici, palmari e lettori ottici. Si offre iniziale contratto di breve durata, con ottime prospettive di continuità lavorativa.

Orario di lavoro: da lunedì a venerdì su dalle 8.00 alle 17.00

Zona di lavoro: Interporto

CARRELLISTA UTILIZZO RETRATTILE: ricerchiamo per azienda del settore logistico un carrellista. Richiesto attestato per la conduzione di carrelli elevatori in corso di validità e utilizzo retrattili; disponibilità immediata.

Orario di lavoro: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00.

Si offre iniziale contratto di un mese con prospettive di continuità lavorativa. Zona di lavoro: Interporto

ADDETTO/A STAMPAGGIO LAMIERA: ricerca per azienda settore metalmeccanico un addetto/a allo stampaggio lamiere. Richiesta pregressa esperienza in ambito metalmeccanico, preferibilmente su macchine semiautomatiche.

Orario di lavoro: full-time da lunedì a venerdì. Si offre: contratto a tempo determinato.

Zona di lavoro: Felino

ADDETTI/E ALLA PRODUZIONE: ricerchiamo per azienda cliente degli addetti/e alla produzione. Richiesta disponibilità a lavorare su turni.

Zona di lavoro: Sant’Ilario d’Enza

OPERATORI PRODUZIONE – SETTORE METALMECCANICO: ricerchiamo per importante azienda multinazionale n° 4 Operai metalmeccanici. Le risorse verranno inserite in produzione per operazioni di finitura, controllo e lavorazioni in linea. Gradita la conoscenza del disegno tecnico e della programmazione a con- trollo numerico.

Si valuteranno anche profili senza pregressa esperienza, purché disponibili ad essere inseriti con iniziale stage di 6 mesi (con rimborso spese)

Orario di lavoro su 3 turni (6-14; 14-22: 22-6 da lunedì a venerdì).

Tipo di contratto: tempo determinato iniziale di un mese, a scopo assuntivo

Sede di lavoro: Fornovo

TAGLIATORE SETTORE CARTOTECNICO: ricerchiamo per azienda cliente un tagliatore cartotecnico. Si richiede pregressa esperienza nel Settore e disponibilità IMMEDIATA. Si offre: iniziale contratto a tempo determinato.

Orario di lavoro: full-time/turni.

Zona di lavoro: Sant’Ilario d’Enza

OPERAIO/A METALMECCANICO: ricerchiamo per azienda settore metalmeccanica un operaio/a. Ci rivolgiamo a candidati che abbiano già maturato esperienza nell’assemblaggio di carpenteria metallica leggera.

Periodo di lavoro: tempo determinato

Orario di lavoro: full-time

Zona di lavoro: Parma

OPERAI/E PRODUZIONE: ricerchiamo per azienda del settore plastico operatori di produzione. Orario di lavoro: 3 turni (6/14, 14/22 e 22/6) dal Lunedì alla Domenica con riposo compensativo.

Tipo di contratto: tempo determinato di un mese iniziale, a scopo continuità

Zona di lavoro: vicinanze Fidenza

PIEGATORE LAMIERA: ricerchiamo per azienda metalmeccanica un addetto macchinari per la piegatura lamiera. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. Periodo di lavoro: tempo determinato

Orario di lavoro: full-time

Zona di lavoro: Sala Baganza

MAGAZZINIERE CARRELLISTA: ricerchiamo per azienda settore gomma – plastica un magazziniere carrellista. Si richiede: diploma; esperienza nella guida del carrello, spostamento merce e organizzazione magazzino; attestato per la conduzione di carrelli elevatori in corso di validità.

Tipologia di contratto: tempo determinato (sostituzione ferie fino ad Agosto 2019).

Orario di lavoro: spezzato o 3 turni a seconda delle esigenze di produzione, da Lunedì a Domenica

Zona di lavoro: vicinanze Fidenza

MAGAZZINIERE CARRELLISTA: selezioniamo per azienda cliente un magazziniere carrellista.

Richiesta esperienza nell'utilizzo di carrelli elevatori e patentino in corso di validità, utilizzo del PC e disponibilità a lavorare su due turni e spezzato.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato con prospettive. Sede di lavoro: Sant’Ilario d’Enza

RESPONSABILE OFFICINA MECCANICA: ricerca per azienda del settore metalmeccanico un responsabile di produzione. La risorsa si occuperà della realizzazione degli impianti in stretta collaborazione con l'ufficio tecnico e con i lavoratori specializzati.

Requisiti:

- consolidata esperienza di carpenteria, saldatura, montaggi e meccanica in generale;

- Diploma ad indirizzo Meccanico o qualifica equivalente

Orario di lavoro: full-time, orario spezzato

Tipo di contratto: inserimento diretto a tempo indeterminato

L'inquadramento verrà valutato in base alle competenze espresse in sede di colloquio tecnico.

Zona di lavoro: vicinanze Felino

TORNITORE: ricerca per azienda metalmeccanica un tornitore. Richiesta esperienza nell'utilizzo di torni paralleli e capacità base di lettura del disegno tecnico. Orario: full-time da lunedì a venerdì.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato. Zona di lavoro: Fornovo

ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO: ricerchiamo per azienda cliente della zona di Sorbolo (PR) n. 3 addetti/e al confezionamento.

Richiesta esperienza anche minima nella mansione e disponibilità a lavorare sia su orario spezzato che su turni.

Zona di lavoro: vicinanze Sorbolo

IMPIEGATO/A CONTABILE: ricerchiamo per studio di commercialisti un impiegato/a contabile in grado di predisporre e assicurare il trattamento contabile delle transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie in base alla normativa vigente e di redigere il bilancio d'esercizio. La figura si occuperà della liquida- zione IVA, delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali per le società clienti. Ci rivolgiamo a candidati in possesso dei seguenti requisiti: diploma in ragioneria o laurea attinente; pregressa esperienza in ruolo analogo (3 / 5 anni); preferenziale utilizzo gestionali Espando/Bluenext e/o Bpoint oltre ad Office. Inserimento previsto in tempi brevi.

Zona di lavoro: Parma

ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI: ricerchiamo per studio di consulenti del la- voro un addetto/a all’elaborazione cedolini paghe. Richiesto diploma/laurea ad indirizzo economico e anche breve esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con successiva possibilità di proroga.

Zona di lavoro: Parma

RECEPTIONIST – OTTIMO INGLESE: ricerchiamo per azienda cliente receptionist con ottimo inglese. La figura si occuperà della gestione del centralino, della reception e di supportare l'ufficio amministrazione. Richiesta anche minima esperienza in analoga mansione e buona conoscenza della lingua inglese. Orario full time 8.30/12.30 e 14.30/18.30. Si offre iniziale contratto a tempo determinato.

Zona di lavoro: Sant’Ilario d’Enza

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA – CATEGORIE PROTETTE: ricerchiamo per azienda cliente un addetto/a alla segreteria. La figura si occuperà della gestione del centralino, della reception e di supportare l'ufficio amministrazione.

Richiesta anche minima esperienza in analoga mansione e buona conoscenza della lingua inglese. Orario part-time 21 ore settimanali. Si offre iniziale con- tratto a tempo determinato.

Zona di lavoro: Parma

BACK-OFFICE COMMERCIALE: ricerchiamo per azienda settore metalmeccanico un addetto/a back office commerciale. La risorsa si occuperà di:

- inserimento ordini di vendita;

- gestione e redazione offerte commerciali a clienti attivi e/o potenziali;

- verifica mensile di scostamenti di magazzino;

- inserimento anagrafiche nuovi clienti;

- gestione spedizione ricambi;

- gestione centralino;

- controllo avanzamento ordini inseriti in collaborazione con ufficio acquisti, produzione e logistica;

- attività di supporto al team dei commerciali. Si richiedono:

- Diploma di scuola superiore, preferibilmente ad indirizzo tecnico commerciale;

- Buona conoscenza dei programmi di inserimento ordini (es. Gamma enterprise);

- Preferibile conoscenza di programmi disegni tecnici (es. D&D View);

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Preferibile conoscenza seconda lingua straniera (francese, tedesco...);

- Preferibile esperienza pregressa di 2 anni in ufficio commerciale di aziende strutturate.

Tipologia di contratto: somministrazione iniziale, scopo inserimento

Orario di lavoro: full time (8/12 - 13.30/17.30) Zona di lavoro: vicinanze Fornovo

ADDETTO/A UFFICIO AMBIENTE, SICUREZZA E FACILITY: ricerchiamo per importante azienda multinazionale - settore metalmeccanico un Addetto ufficio ambiente/sicurezza e facility. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza in servizio di prevenzione e protezione in aziende strutturate

- precedenti esperienze di gestione cantieri edili

- buona conoscenza normativa ambiente e sicurezza

- diploma di perito meccanico oppure geometra oppure Laurea in Architettura/Scienze delle costruzioni

- conoscenza di Autocad / Draftside

- buona conoscenza lingua inglese

- buona conoscenza word/excel/ppt.

Si richiedono:

- disponibilità a straordinari

- disponibilità ad eventuali trasferte (fino a 2 settimane al mese come eventualità massima).

Tipologia di contratto: somministrazione di 3 mesi rinnovabile, con possibilità futura di stabilizzazione da parte dell'azienda

Orario di lavoro: full time

Zona di lavoro: Fornovo

INGEGNERI MECCANICI JUNIOR E SENIOR: selezioniamo per importante azienda multinazionale ingegneri meccanici; le risorse saranno inserite in diverse Aree Aziendali (Lean Production, Supply Chain, Progettazione, Qualità).

Zona di lavoro: provincia di Parma

IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI: ricerchiamo per azienda cliente un Impiegato/a ufficio spedizioni. Il candidato si occuperà di gestione spedizioni nazionali, viaggi e autisti.

Gradita conoscenza della normativa sui trasporti. Si propone assunzione iniziale a tempo determinato con prospettive (il tipo di contratto verrà valutato in base all'esperienza del candidato).

Orario di lavoro: full time, 9-13 e 14-18

Zona di lavoro: vicinanze Fidenza

TECNICO INFORMATICO: selezioniamo per azienda multinazionale un Tecnico informatico. La risorsa dovrà possedere i seguenti requisiti:

1) Titolo di studio a indirizzo informatico (Diploma/Laurea)

2) Capacità di assemblaggio di computer fissi partendo dai singoli componenti

3) Conoscenza del sistema Windows e capacità di risoluzione problemi software (la conoscenza di Linux costituisce un valore aggiunto)

4) Conoscenza della rete e di problem solving relative ad essa.

Si richiede disponibilità immediata.

Contratto di lavoro: tempo determinato iniziale scopo assuntivo

Zona di lavoro: vicinanze Sorbolo

PROGETTISTA MECCANICO: ricerchiamo per azienda cliente un progettista meccanico. La figura si occuperà di sviluppare ed implementare i progetti del direttore tecnico, a cui riferirà direttamente. Richiesto diploma o laurea ad indirizzo tecnico, ottima conoscenza del programma SOLIDWORKS, esperienza in analoga mansione di almeno 3 anni. Completano il profilo capacità di lavorare in team e doti di assertività.

Zona di lavoro: provincia di Parma

ASSISTENTE DIRETTORE CENTRO COMMERCIALE: ricerchiamo per società cliente un Assistente del Direttore Centro Commerciale.

Ci rivolgiamo ad una figura versatile, preferibilmente con una Laurea in Scienze della Comunicazione, esperta in Marketing ed organizzazione eventi, competente in materia di Amministrazione, con ottime doti relazionali e di mediazione.

La Risorsa dovrà interfacciarsi giornalmente con il Direttore del Centro Commerciale, riportando a lui varie ed eventuali problematiche riscontrate e soluzioni adottate, dovrà predisporre opportuni e frequenti report sull’andamento della fatturazione, presidiare giornalmente il Centro Commerciale ed occuparsi del marketing dello stesso.

Periodo di lavoro: tempo determinato

Orario di lavoro: Part Time 30 ore, disponibilità a lavorare sabato e domenica. Zona di lavoro: Reggio Emilia

ASSISTENTE ALLA POLTRONA: ricerchiamo per studio dentistico un assistente alla poltrona esperto/a. Il/la candidato/a ideale possiede:

- padronanza nell'assistenza in tutte le branche odontoiatriche in particolare in assistenza a interventi di chirurgia ed implantologia;

- esperienza di gestione di magazzino/fornitori e ordini di materiale odontoiatrico;

- buona capacità nella gestione delle attività di segreteria e amministrazione di base

Orario di lavoro: part time 30-35 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Parma centro

1 RESTAURANT MANAGER la risorsa dovrà condurre e pianificare tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell'organizzazione dei servizi e formulando standard di qualità, quantità e costo, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio. Luogo Parma e Provincia.

1 IMPIEGATO ADDETTO UFFICIO SPEDIZIONI la persona dovrà lavorare all'ufficio spedizione, in particolare gestire, organizzare e coordinare tutte le procedure e le risorse necessarie per il ricevimento e la spedizione della merce.

Luogo di lavoro: Provincia di Parma

ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO: gradita esperienza pregressa nella medesima mansione, disponibilità al lavoro su tre turni a ciclo continuo, disponibilità part time. Durata contratto: 2 settimane + proroghe.

Zona: Parma.

1 MAGAZZINIERI gradita pregressa esperienza nella mansione, in possesso di patentino del carrello elevatore in corso di validità, disponibilità a lavoro su tre turni, automunito. Zona: Parma e Provincia.

ADDETTO ALLE PULIZIE gradita esperienza pregressa nella mansione, disponibilità a contratti part-time e nei weekend, automunito. Durata contratto: 2 settimane + proroghe. Zona: Parma.

CARTONGESSISTA ESPERTO

La risorsa deve aver maturato buona esperienza nella realizzazione e modifica di opere in cartongesso quali: pareti, contropareti, controsoffitti. Inoltre deve essere in grado di eseguire stuccature e rifiniture. Completano il profilo autonomia nel

lavoro, serietà, predisposizione al lavoro in squadra e flessibilità.

Orario di lavoro: FULL TIME - da lunedì a venerdì + sabato mattina

Luogo di Lavoro: Reggio Emilia

Livello di inserimento: da definire in base alle esperienze specifiche del candidato

Contratto: Tempo determinato, con possibilità di inserimento

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE TRASFERTISTA con esperienza. La risorsa si occuperà del montaggio e collaudo macchinari e passerà in trasferta al massimo un centinaio di giorni all'anno. La tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.

Per importante hotel in zona Casalmaggiore (CR) cerchiamo n. 1 CAMERIERA AI PIANI. La risorsa ha maturato esperienza nelle pulizie e lavorerà part time. È richiesta la disponibilità al lavoro nel weekend.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO INSTALLATORE junior. La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione impianti elettrici e di videosorveglianza. Preferenziale diploma elettrico o elettronico. Si richiede disponibilità a trasferte. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n°1 SISTEMISTA ICT SENIOR Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi Zona di lavoro: Parma Requisiti: diploma tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche hardware software reti e sistemi operativi Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO. La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico composto da quattro persone e si occuperà di disegno con utilizzo di ME10 e SolidWorks. La tipologia contrattuale verrà definita in seguito al colloquio.

Per importante azienda metalmeccanica in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO PER TEST QUALITA’ PRODOTTI. Il candidato ideale ha una buona conoscenza della lingua inglese e possiede un diploma in ambito meccanico. Avrà a che fare con l’officina e si occuperà direttamente del controllo qualità dei prodotti in arrivo dall’estero. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA MANUTENZIONE ELETTRICA BASE. Si richiede diploma tecnico e minima esperienza in ambito elettrico. Si richiede patentino carrello elevatore.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLE MACCHINE AUTOMATICHE. La risorsa si occuperà di impostare, azionare le macchine e seguirà il processo fino allo scarico del pezzo finito. Il candidato ideale ha minima esperienza in ambito metalmeccanico. Richiesto patentino carrello elevatore.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CONTROLLER JUNIOR, con esperienza, anche minima, in ambito contabilità generale fornitori e contabilità analitica, controllo di gestione. Richiesta dimestichezza con Excel e conoscenza di SQL per eventuale modifica dati. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda

Per importante azienda in zona San Polo di Torrile (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C e CQC. La risorsa si occuperà di consegne con furgoni telonati e all'occorrenza sarà adibito a mansioni di magazzino e produzione. Il candidato ideale conosce perfettamente il territorio, ha esperienza nell'uso cronotachigrafo ed è disponibile a trasferte giornaliere nel Nord Italia.

Per importante azienda del settore chimico in zona San Polo di Torrile (PR), ricerchiamo OPERATORI CHIMICI da adibire alla conduzione impianti di produzione. Il candidato ideale possiede qualifica o diploma chimico ed è disponibile a lavorare sui tre turni. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità d'inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE con buona conoscenza della lingua inglese. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Lemignano (PR) si ricerca 1 SALES MANAGER. La persona Si occuperà dell’acquisizione, gestione e sviluppo dei clienti assegnati, nell’area di propria competenza o rispetto alle disposizioni date dalla direzione commerciale. Il candidato ideale ha maturato un minimo di esperienza nel campo delle vendite preferibilmente nel settore ferramenta/utensileria. È disposto a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Per importante punto vendita della grande distribuzione in zona Parma (PR) cerchiamo 1 ADD. VENDITE. La risorsa si occuperà del rifornimento scaffali, vendita diretta al cliente e del magazzino con radiofrequenza. Si richiede disponibilità nel weekend ed esperienza pregressa nell’uso della radiofrequenza.

Per importante azienda in zona Casalmaggiore (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante azienda in zona San polo di Torrile (PR), ricerchiamo 1 DIPLOMATO IN AMBITO MECCANICO. La risorsa è in possesso di un diploma tecnico e verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante azienda in zona SAN POLO DI TORRILE (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con minima esperienza nella mansione. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

ANNUNCI PRIVATI - 19

TECNICO INFORMATICO PER EVENTI MOTORSPORT (PARMA – MODENA – EUROPA)

REQUISITI RICHIESTI:

Conoscenze informatiche di medio livello (pacchetto Office)

Capacità di risolvere piccoli inconvenienti informatici (installare una stampante ad esempio)

Predisposizione all’utilizzo di apparati tecnologici (pc, videocamere, sistemi di videoproiezione, smartphone, tablet, sistemi di cronometraggio)

Aspetto curato - età tra i 20 e i 30 anni;

Conoscenza basica della lingua inglese (non fondamentale)

Disponibilità a viaggiare per trasferte di breve durata (tendenzialmente su territorio Italiano ed Europeo e raramente oltre i 3 gg)

Disponibilità per almeno 5/6 gg al mese

Si richiedono altresì responsabilità, precisione e organizzazione personale;

Patente di guida grado B.

MANSIONI:

Il lavoro consiste nella gestione delle attrezzature tecnologiche utilizzate durante corsi di Guida Sicura e Sportiva e durante manifestazioni legate al Motorsport (scarico e analisi dei dati di guida di una autovettura, gestione sistemi di cronometraggio, gestione e assistenza su impianti di videoregistrazione audio/video etc. etc.). Il tecnico verrà formato durante le attività.

SEDE PRINCIPALE: Varano de’ Melegari (PR)

Cercasi CAMERIERE\A automunito\a per il pranzo e il week end.

Cercasi ESTETISTA/ONICOTECNICA specializzata in pedicure e manicure per sostituzione maternità.

AC Parrucchieri in Parma seleziona PARRUCCHIERI QUALIFICATI da inserire nel proprio staff. Si richiede massima serietà, responsabilità nello svolgere le proprie mansioni, capacità relazionali, disponibilità nel frequentare corsi di aggiornamento, flessibilità negli orari di lavoro.

Si garantisce contratto secondo legge.

Si cerca addetto/a da inserire in ufficio - studio consulenza del lavoro per GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI.

Studio immobiliare in Parmaper apertura nuova sede in città cerca 3 giovani ragazzi/e da avviare ad una carriera da AGENTI IMMOBILIARI.

Offresi fisso mensile da 1000 € con ritenuta d'acconto + laute provvigioni, costante percorso di crescita affiancata.

Sono richiesti i seguenti requisiti: voglia di lavorare, disponibilità full time, diploma maturità, senso di responsabilità. Gradito, ma non importante, automunito.

Famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini, residente a Parma, vicinanze tangenziale Sud cerca personale automunito per COLLABORAZIONE DOMESTICA. Mansioni: pulizie, guardaroba, stiro.

Orario: 8.00 - 18.30. Stipendio: 1200,00 €.

Azienda operante nella certificazione di prodotti agricoli cerca un candidato neodiplomato (perito agrario) o neolaureato (scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o simili) da inserire in organico. Il candidato si occuperà di coadiuvare la segreteria tecnica nelle sue specifiche attività.

Sono richieste una buona conoscenza della lingua inglese e un forte interesse verso l'agricoltura.

Full time. Inserimento immediato.

OPERATORE TELEFONICO - azienda leader nel settore dei servizi assicurativo finanziari, ricerca n. 2 operatori telefonici part time da inserire nel proprio organico.

La figura professionale dovrà gestire telefonicamente la presa appuntamenti per la rete di vendita.

È richiesta:

• Disponibilità immediata

• Intraprendenza e proattività

• Capacità relazionali e di lavoro in team finalizzato al raggiungimento di obiettivi prefissati

• Buona dialettica

Si offre compenso fisso + incentivi.

Leader nel settore assicurativo finanziario ricerca: n. 1 ASSISTENTE DI DIREZIONE. Cerchiamo una risorsa affidabile e responsabile, precisa e organizzata, con ottime doti comunicative e orientamento al cliente. Richieste, inoltre, ottime capacità relazionali, discrezione e riservatezza. Flessibilità mentale e velocità di reazione.

Rappresentano un requisito preferenziale:

- pregressa esperienza in ruoli analoghi;

- ottima conoscenza degli strumenti e dei principali applicativi informatici.

Orario di lavoro: Full-time. Luogo PARMA.

SALES MANAGER - Leader nel settore assicurativo finanziario ricerca e seleziona: N. 2 professionisti con comprovata esperienza, da inserire all’interno della propria rete vendita.

La figura professionale che stiamo selezionando deve possedere una perfetta combinazione di hard skills (competenze tecniche) e soft skills (competenze trasversali), conoscere approfonditamente le tecniche di comunicazione, vendita e marketing e il loro utilizzo applicato.

Sono richieste ottime capacità manageriali e organizzative, abilità di analisi e decisionali, problem-solving. Serietà e spirito di iniziativa. Età min. 30 max 40.

Offriamo l’opportunità di contribuire allo sviluppo di un progetto di alta profilazione con il supporto di staff di eccellenza. Benefit per un corretto ed efficace svolgimento dell’attività.

Formazione strutturata e costante. Orario di lavoro: Full-time. Luogo PARMA

Casting 2019 per animatori turistici estero

Darwinstaff prosegue i casting individuali 2019 per “animatori turistici estero” a Firenze rivolti ad Animatori Turistici, con o senza esperienza nel settore.

I casting sono completamente gratuiti. La durata media del casting è di circa 2/3 ore.

Le selezioni termineranno il 31 Luglio per il periodo estivo.

RUOLI: Miniclub, Sportivi, Dj, Polivalenti, Ballerine, Hostess, Promoter, Responsabili staff, Tecnici audio luci.

SEDI: Resorts, compagnie alberghiere, navi da crociera, villaggi turistici, parchi a tema.

DESTINAZIONI: Spagna, Grecia, Francia, Slovenia, Croazia, S.Domingo, Messico, Bahamas.

REQUISITI: Preferibile disponibilità continuativa e conoscenza lingue straniere.

Ristorante in Parma ricerca le seguenti figure professionali automunite:

- 1 CUOCO CAPO PARTITA;

- 1 PIZZAIOLO.

Cercasi SARTA/O con buona esperienza, disponibile ad eseguire anche mansioni di gestione del negozio. È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese.

Contratto part-time.

Cercasi collaboratori (figure tecniche, ma anche diretti interessati) realizzare un progetto riguardante l'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE e tutto quello che concerne le disabilità.

Salone di parrucchieri a Noceto (PR) ricerca PARRUCCHIERE/A per tirocinio formativo.

Ristorante giapponese a Parma cerca APPRENDISTA CAMERIERE/A per lavoro a tempo pieno dal lunedì alla domenica. Mezza giornata di riposo lunedì pranzo. Richiediamo una persona seria, puntuale, solare, adatta al contatto con il pubblico, con voglia di fare e imparare.

TIROCINANTE AREA MULTIMEDIALITÀ E E-LEARNING Gruppo LEN, azienda che si occupa di formazione professionale e consulenza per aziende, ricerca una figura in ambito informatico/multimedialità per l’attivazione di un tirocinio formativo di 6 mesi, con serie prospettive di inserimento.

La figura ricercata si occuperà della progettazione, realizzazione e revisione editoriale di prodotti multimediali, quali percorsi di formazione a distanza (FAD), video tutorial e pillole formative e-learning in formato SCORM, curandone anche l’impostazione grafica.

Si occuperà inoltre di regia dei webinar, attraverso la conduzione dell’evento live con software specifici, della post-produzione e dell’analisi dei dati relativi all’evento.

Il candidato sarà coinvolto nelle attività:

Progettazione percorsi formativi e-learning e predisposizione dello "storyboard";

Revisione editoriale dei contenuti formativi, impostazione grafica;

Realizzazione del corso e-learning in formato SCORM;

Revisione e testing del corso prodotto;

Gestione della piattaforma LMS.

Attività di supporto al Responsabile d’area

Requisiti richiesti

Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)

Competenze nell’impiego dei principali dispositivi digitali (pc, smartphone e tablet)

Conoscenza base dei principali strumenti di editing video e immagini: Adobe Premiere Pro CC, Photoshop

Conoscenza livello B1 della lingua inglese scritta e parlata

Completano il profilo significative capacità relazionali e comunicative, di pianificazione e organizzazione e di gestione del tempo.

Particolarmente apprezzato l’interesse per il mondo della didattica, comunicazione digitale ed e-learning.

Richiesta flessibilità e voglia di mettersi in gioco.

Ѐ richiesto il possesso della patente di guida.

Si cerca ACCOUNT PER AGENZIA DI COMUNICAZIONE, principalmente rivolto al new business. Figura d'ambito commerciale che ha il compito di curare i rapporti con il cliente. Personalità dinamica, intraprendente e con capacità relazionali oltre a conoscenze di marketing e comunicazione d'impresa, lingua inglese, pacchetto Office, predisposizione verso tecnologie e pratiche tipiche del web come Wordpress e social media. Privilegiamo neo laureati, automuniti. Percorso di inserimento sulla base del cv.