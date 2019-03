Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1) CAPO CONTABILE ESPERTO

Realtà con stabilimenti produttivi in Italia e in Europa ricerca una/un Capo Contabile Esperto per coordinare l’Area Amministrazione. Il capo contabile dovrà, inoltre, coordinare e supervisionare la contabilità di clienti/fornitori, registrare i costi del personale, collaborare alla redazione dei bilanci infra-annuali e annuali, predisporre le scritture di assestamento, redigere le analisi finanziarie e le relative pianificazioni, partecipare alle analisi economiche e contribuire alla predisposizione del budget anche in coordinamento con i commercialisti, il revisore contabile e il Collegio Sindacale. Il candidato ideale possiede una laurea in materie economiche, una precedente significativa esperienza in ruoli analoghi presso società manifatturiere, esperienza nel gestire team e un’ottima conoscenza degli applicativi Office (Excel in particolare). La conoscenza di SAP moduli Fi-CO costituisce elemento di preferibilità

Sede di lavoro: Provincia di Parma

2) SPECIALISTA RISORSE UMANE

Agenzia per il Lavoro ricerca una/uno specialista nelle risorse umane. La risorsa gestirà tutto il processo di ricerca e selezioni di infermieri, OSS, educatori, ecc. In particolare, lo specialista dovrà pubblicare le inserzioni attraverso i vari canali di recruiting, effettuare lo screening dei CV e colloquiare con i candidati sia con incontri di gruppo che individuali. Il candidato/a ideale è preferibilmente laureato in discipline umanistiche, possiede buona dimestichezza nell’utilizzo dei principali applicativi di Office e ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della selezione di figure operanti nel campo socio sanitario e assistenziale. Sono considerati requisiti fondamentali: disponibilità a trasferte anche di alcuni giorni, spirito di iniziativa, orientamento al cliente, facilità di relazione e predisposizione al lavoro di squadra.

Zona di lavoro: PARMA

3) INGEGNERE ELETTRONICO

Gruppo operante nella produzione di tecnologie di stampa per mercati professionali ricerca un ingegnere elettronico/ meccanico controllo di qualità. Il profilo si occuperà di analizzare le non conformità dei prodotti finiti e dei componenti, redigere report per clienti e fornitori, coordinare gli ispettori di qualità sia in Italia che all’estero e gestire le certificazioni. Il candidato ideale possiede una laurea (anche triennale) in Ingegneria elettronica o meccanica, una pregressa esperienza di almeno due anni nell’area controllo qualità in ambito meccatronico.

Sede di lavoro: Fontevivo (PR)

4) STORE MANAGER

Azienda operante nel settore della grande distribuzione ricerca un/una Store Manager. La risorsa ideale possiede un’esperienza almeno biennale nella gestione di negozi di accessori, abbigliamento e articoli da regalo. La ricerca ha carattere di urgenza e saranno valutate solamente candidati immediatamente disponibili a prendere servizio.

Sede di lavoro: PARMA

5) SUPERVISORE QUALITA’ JUNIOR

Società del settore metalmeccanico ricerca un Quality Supervisor Junior. La risorsa si occuperà di gestire le attività di supervisione e gestione dei controlli in accettazione, verificare lo stato di free pass degli articoli, registrare le Note di Credito ed interfacciarsi con i fornitori per le relative risoluzioni, effettuare la ricezione, registrazione e gestione dei reclami dei clienti, verificare la calibrazione degli strumenti e la loro distribuzione, gestire la documentazione di sistema e definire in sinergia con il Responsabile Qualità eventuali spunti per migliorare la gestione. Il candidato ideale possiede una buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access), la conoscenza di strumenti di misura meccanici e del disegno tecnico meccanico, una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, una conoscenza di base sulla gestione degli strumenti di qualità, rapporti di non conformità modulistica BD, oltre ad un laurea tecnica o diploma tecnico di scuola superiore. Costituiscono elementi di preferibilità la conoscenza e la lettura di disegni tecnici, quotature e tolleranze e un’esperienza di qualche anno in posizioni analoghe o in affiancamento presso aziende operanti nel settore elettromeccanico.

Sede di lavoro: PARMA

6) PROGRAMMATORE

Azienda nel settore delle macchine e degli impianti industriali ricerca un programmatore di alto livello. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico elettronico alle dirette dipendenze del Responsabile dell’area Automazione. L’attività sarà divisa tra: programmazione di PLC in Omron e Siemens (TIA PORTAL) con Ladder e conoscenza di WinCC; programmazione in linguaggio Visual Basic e programmazione ad oggetti / database con SQL Server, C, C#. Il candidato ideale ha una formazione universitaria in ambito informatico, ingegneristico e meccatronico.

Zona di lavoro: PARMA SUD

7) ADDETTO ALLA MANUALISTICA TECNICA

Azienda operante nel food processing operante nel settore impiantistico alimentare ricerca un addetto/a alla manualistica tecnica. La risorsa collaborerà all'interno dell'ufficio tecnico occupandosi della redazione e della gestione della manualistica relativa a macchinari e impianti tipici di una azienda del settore alimentare food processing, interfacciandosi con l'ufficio ricambi, i project manager e la produzione. La risorse ideale è un giovane con diploma tecnico o una laurea in Ingegneria che abbia maturato un’esperienza di almeno 4 anni in un ruolo analogo. Costituiscono requisiti indispensabili anche la conoscenza del disegno AUTOCAD 2D e 3D, l’elaborazione dati e distinte base e la buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: PARMA

8) ASSISTENTE DI PRODUZIONE SETTORE INFORMATION TECHNOLOGY

Azienda che lavora nel settore dell'Information Technology cerca un assistente di produzione per ampliamento della propria divisione tecnica. Alla risorsa verranno affidati i seguenti compiti: supporto al responsabile di produzione nella pianificazione e gestione delle risorse; monitoraggio e controllo dei servizi eseguiti tramite l'utilizzo degli strumenti forniti a supporto; assistenza al pre-sales tecnico per la compilazione della documentazione necessaria da fornire al back office commerciale per la redazione delle offerte; affiancamento per lo sviluppo e implementazione di un software interno dedicato alla gestione dei servizi e dei processi.Il candidato ideale è un/a diplomato/a o laureato/a in Ingegneria Gestionale o similari, con una forte predisposizione alla tecnologia. Richiesta buona padronanza della lingua Inglese e del pacchetto Microsoft Office.

Sede di lavoro: PARMA

9) RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Impresa metalmeccanica che fornisce l’industria di processo chimica, alimentare e petrolchimica ricerca un responsabile per l’ufficio tecnico. Alla risorsa competerà la gestione tecnica manageriale dei processi allo scopo di assicurare le attività progettuali e realizzative dei prodotti. Oltre a questo, si occuperà di definire gli sviluppi dei prodotti tramite la conoscenza del mercato e delle applicazioni. Inoltre, svolgerà attività di definizione in collaborazione alla direzione delle scelte strategiche in termini di tecnologie e prodotto, supporterà i collaboratori nella progettazione intervenendo direttamente nella realizzazione dei disegni tecnici, supporterà la redazione delle certificazioni tecniche e gestirà il configuratore del prodotto. Il suo team sarà composto da altri 3 collaboratori. Compito della risorsa sarà anche quello di gestire il team e pianificare le attività. Il candidato ideale è un laureato in ingegneria meccanica o cultura equivalente, con una significativa esperienza in ruoli di responsabile o vice responsabile in aziende manifatturiere metalmeccaniche con produzione di componentistica elettromeccanica e/o macchine per uso industriale. Oltre a questo sono richieste competenze nella progettazione meccanica, collaborazione interfunzionale, guida e sviluppo dei collaboratori, visione strategica e orientamento al risultato. Rappresentano elementi di preferibilità conoscenze nel disegno meccanico con strumenti 3D, le principali tecnologie meccaniche, basi di fluidodinamica e Inglese.

Sede di lavoro: PARMA

10) PROGETTISTA ELETTRONICO

Azienda nel campo della costruzione macchinari per il settore packaging e imbottigliamento ricerca un progettista elettronico da inserire nell’ufficio tecnico automazione. la risorsa si occuperà di nuovi progetti e/o modifiche di sistemi hardware e schemi elettrici gestendo in autonomia l’evasione della commessa. Il candidato ideale possiede un diploma o laurea in ambito elettrico elettronico, almeno 5 anni di esperienza nella mansione preferibilmente nel settore packaging, una buona conoscenza della lingua inglese, la disponibilità a sporadiche trasferte estere e una buona conoscenza di Cad elettrico.

Sede di lavoro: PARMA

11) ACCOUNT GDO

Impresa produttrice di prodotti da forno surgelati ricerca un account GDO. La risorsa si occuperà di presidio del territorio, gestione di piani commerciali, ricerca e attivazione di nuovi clienti, e redazione di report sull’andamento del mercato e attività sell-out e sell-in. La risorsa ideale possiede un diploma o una laurea, una buona padronanza del pacchetto Office, esperienza in area vendite preferibilmente in ambito alimentare GDO e HORECA. Le caratteristiche personali richieste sono una forte determinazione nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, ottime capacità comunicative e relazionali a tutti i livelli, capacità di analisi e di organizzazione efficace del lavoro personale, proattività e intraprendenza, capacità di comprensione ed osservanza delle politiche aziendali e interesse per il settore alimentare.

Luogo di lavoro: PARMA

12) RESPONSABILE DI FILIALE

Azienda del settore logistico ricerca un responsabile di filiale con una consolidata esperienza con una consolidata esperienza in analoga mansione nel settore logistico. Il/la candidato/a si dovrà occupare di monitorare il conto economico, garantendo l'applicazione dei processi aziendali definiti dalla Direzione, coordinando la gestione amministrativa del personale presente. Il profilo dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di budget affidati alla filiale monitorando ed ottimizzando la gestione dei costi di filiale, dirigere ed organizzare le risorse dirette ed indirette della filiale, garantire il rispetto degli impegni qualitativi e dei KPI, dirigere ed organizzare la filiale applicando le regole di sicurezza sul lavoro, promuovendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori. I candidati dovranno inoltre possedere capacità di leadership, flessibilità, sviluppo dei propri collaboratori e orientamento al servizio clienti.

Luogo di lavoro: PARMA

13) SECURITY SOFTWARE ARCHITECT

Soggetto operante in ambito bancario ricerca un progettatore delle architetture del software. La risorsa si occuperà di sviluppare progetti di integrazione inerenti l'intero stack di sicurezza dell'azienda, partendo dall'esposizione di servizi sulle infrastrutture di gateway e integrandoli con gli strumenti di controllo ed autorizzazione degli accessi ad oggi in essere. E’ richiesta una esperienza di almeno 2-3 anni in ambito disegno e progettazione delle architetture del software. Il candidato ideale ha esperienza di sviluppo su infrastrutture di API gateway di livello enteprise, esperienza di sviluppo su infrastrutture di Identity Management di livello enterprise, buona conoscenza di infrastruttura Active Directory, conoscenza di protocolli di autenticazione ed autorizzazione quali SAML 2.0 e Oauth, conoscenza delle tematiche relative alla sicurezza software (PKI, Encryption...), esperienza pregressa su strumenti Oracle relativi a identity (OAM), Gateway (OEG), Service Bus (OSB), esperienza pregressa relativa a sviluppi su Axway API Gatewaye una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Costituiscono un plus il possesso della certificazione TOGAF, la conoscenza dei principali protocolli di networking e loro funzionamento e un’esperienza nel troubleshooting di problematiche network e relativi strumenti (Wireshark, network monitor...)

Luogo di lavoro: Provincia di Parma

14) DIRETTORE DI NEGOZIO

Supermercato ricerca un Direttore di Negozio per il punto vendita di Parma. Il/La candidato/a ideale avrà la gestione degli Addetti alla vendita e si occuperà di controlli igienico-sanitari del punto vendita; attività e chiusura cassa; gestione ed esposizione merce nel punto vendita; contatti con la clientela; gestione degli ordini della merce e gestione dei dipendenti e del punto vendita. La risorsa dovrà aver maturato almeno 3/5 anni di esperienza nel settore della Grande Distribuzione, in particolare settore alimentare, che sia fortemente motivato al lavoro per obiettivi e predisposto al contatto con il pubblico. Saranno valutati come fattori preferenziali la disponibilità ad orari di lavoro flessibili ed il domicilio sul territorio della provincia.

Luogo di lavoro: PARMA

15) RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Azienda metalmeccanica fornisce l’industria di processo chimica, alimentare e petrolchimica, con ottime prospettive di crescita sia sui mercati nazionali che internazionali, cerca laureato/a in Ingegneria

meccanica o laurea equivalente, con una significativa esperienza nei ruoli di Responsabile o Vice Responsabile in aziende manifatturiere metalmeccaniche per il ruolo di Responsabile Ufficio Tecnico. All’incarico compete la gestione tecnica e manageriale dei processi al fine di assicurare le attività progettuali e realizzative dei prodotti oltre a definirne gli sviluppi tramite la conoscenza del mercato e delle applicazione.

I compiti previsti sono la definizione in collaborazione alla direzione delle scelte strategiche in termini di tecnologie e prodotti. Il supporto ai collaboratori nella progettazione intervenendo direttamente quando necessario nella realizzazione dei disegni tecnici. Il coordinamento di 3 collaboratori, pianificandone le attività. Il supporto alla redazione delle certificazioni e documentazione tecnica, supporto tecnico ai clienti, gestione del configuratore di prodotto.

Le principali competenze richieste per ricoprire il ruolo, sono: la progettazione meccanica, la collaborazione interfunzionale, la guida e lo sviluppo dei collaboratori, la visione strategica, l’orientamento al risultato. La conoscenza del disegno meccanico 3D e delle principali tecnologie meccaniche, del SAP e delle basi della fluidodinamica, completano il profilo insieme alla conoscenza dell’inglese. La selezione sarà effettuata anche valutando le attitudini e la predisposizione dei candidati per ruoli manageriali con capacità di guida dei cambiamenti.

Sede di lavoro: zona di Parma.

16) OPERAIO SPECIALIZZATO

Azienda operante nel settore della plastica ricerca un operaio/a specializzato nella serigrafia delle plastiche. Si richiedono esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, esperienza nel set up della macchina; esperienza nel cambio formato; capacità nel controllo della lavorazione; capacità nell'effettuare piccole manutenzioni; disponibilità al lavoro su turni diurni; essere automuniti.

Luogo di lavoro: Sant’Ilario d’Enza (RE)

17) RESPONSABILE DI MAGAZZINO

Azienda metalmeccanica specializzata in packaging metallico ricerca un responsabile di magazzino ricambi e materie prime. a risorsa farà riferimento diretto al Responsabile di Produzione e si occuperà della gestione fisica e amministrativa del magazzino, in particolare: della ricezione materiale e corretto stoccaggio; del monitoraggio delle giacenze e dei fabbisogni dei vari reparti; del contatto diretto con fornitori italiani ed esteri; quotazioni e ordini d'acquisto. Sono richieste conoscenza base della lingua inglese, esperienza maturata nel settore meccanico e nelle trattative commerciali.

Luogo di Lavoro: Montecchio Emilia (RE)

18) SISTEMISTA JUNIOR

Azienda informatica operante nel settore della ceramica con sede in provincia di Modena ricerca un sistemista Junior. La risorsa si occuperà di assistenza su utilizzo applicativi, sistemi operativi, gestione e risoluzione malfunzionamenti hw e sw, configurazioni, gestione delle problematiche day by day; controlli sistemi Informatici: ambiente VM WARE, sistemi di backup, reti LAN WAN; configurazione, manutenzione sistemi server anche virtualizzati; installazione, configurazione e manutenzione dispositivi: Server (anche virtualizzati), PC, Stampanti, Router, Switch, Firewall; gestione della sicurezza informatica (antivirus, firewall, posta elettronica etc.). Il candidato ideale possiede: laurea in ingegneria Informatica o diploma tecnico; conoscenze di SO MS Windows; networking: configurazione e gestione reti LAN WAN, accessi VPN; apparati di rete; sistemi di sicurezza informatica: antivirus, firewall; sistemi

di mailing: mail server, protocolli SMTP, POP3, IMAP; data base MS-SQL; applicativi di office automation, in particolare Office 365; configurazione e risoluzione problematiche relative alla telefonia mobile (smartphone e tablet, ambienti Android e iOs) e telefonia VoIP. E’ gradita dimestichezza con BAAN, Lyra e Zucchetti.

Luogo di lavoro: MODENA

19) RESPONSABILE LOGISTICA

Azienda del settore metalmeccanico ricerca un responsabile alla logistica. Il/La candidato/a ideale è un laureato/a o un diplomato/a con esperienza pregressa nella gestione globale del magazzino e con una positiva esperienza nel coordinamento di risorse dirette, preferibilmente in aziende metalmeccaniche. Il tutto sia in contesti produttivi che nelle attività inerenti la commercializzazione di prodotti nel punto vendita di proprietà dell’azienda. Sono anche richieste un’ottima padronanza del pacchetto office, conoscenza/applicazione gestionale aziendale, coordinamento, problem solving, flessibilità, metodo e organizzazione, capacità di relazionarsi con un potenziale cliente/fornitore. La risorsa si occuperà di assicurare il corretto stoccaggio nei magazzini automatici ottimizzandone a la gestione, gestire i rapporti con i fornitori/clienti, assicurare la corretta preparazione degli ordini di spedizione (idoneo imballaggio e corretta documentazione di trasporto annessa) e gestione dell’inventario , elaborare e proporre soluzioni per l’ottimizzazione dei flussi di materiale interni ed esterni all’azienda.

Sede di lavoro: Montecchio Emilia (RE)

20) JAVA DEVELOPPER

Softwarehouse in forte espansione ricerca un Java developer. La figura avrà l’opportunità di implementare progetti relativi a clienti di primaria rilevanza, e di svolgere attività di progettazione, coding, testing e collaudo sulla base di specifiche del cliente. La risorsa Traduce i requisiti funzionali in specifiche tecniche, configurando il prodotto e sviluppando funzionalità personalizzate, documenta il codice ed effettua test e collaudi sul software che va a rilasciare, installa il prodotto presso il cliente o su server in gestione, supporta il PM nella gestione della relazione e della comunicazione con i referenti del progetto lato cliente, eroga supporto al cliente nella fase di collaudo e forma gli utenti. Il candidato ideale possiede una laurea in ingegneria e scienze informatiche, o matematica, esperienza di sviluppo applicativi software (object oriented e web) in ambiente JAVA, conoscenza di Javascript, Ajax, HTML, CSS, PHP, SQL (database MySQL), capacità di operare sia in ambiente Microsoft che ambiente Linux.

Sede di lavoro: MODENA