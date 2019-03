Ecco 56 offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE - 56

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE TRASFERTISTA con esperienza. La risorsa si occuperà del montaggio e collaudo macchinari e passerà in trasferta al massimo un centinaio di giorni all'ano. La tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE CAD. La risorsa sarà inserita in ufficio e si occuperà di progettazione utilizzando CAD 2D e Inventor. Si richiede diploma tecnico ed esperienza nella mansione.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AL TORNIO CNC con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AL TORNIO MANUALE con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 MANUTENTORE con esperienza. La risorsa si occuperà di collaudo macchinari e manutenzione elettrica e meccanica. Si richiede disponibilità al lavoro sui 3 turni.

Per importante officina in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 ELETTRAUTO. Si richiede minima esperienza e domicilio in zona.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADDETTA ALLE ATTIVITÀ CONTABILI con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR) ricerchiamo 1 CONTABILE PART-TIME. La risorsa seguirà una parte di contabilità e si occuperà della parte amministrativa con uso pc. Il candidato ideale possiede diploma in ragioneria. Preferibile domicilio in zona.

Per importante hotel in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 1 CAMERIERA AI PIANI. La risorsa ha maturato esperienza nelle pulizie e lavorerà part time. È richiesta la disponibilità al lavoro nel weekend.

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) ricerchiamo 1 ADD. AL MONTAGGIO. La risorsa si occuperà di montaggio meccanico e oleodinamico. Si richiede lettura del disegno meccanico e minima esperienza nella mansione.

Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: 1 SISTEMISTA ICT SENIOR Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi Zona di lavoro: Parma Requisiti: diploma tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche hardware software reti e sistemi operativi Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO. La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico composto da quattro persone e si occuperà di disegno con utilizzo di ME10 e SolidWorks. La tipologia contrattuale verrà definita in seguito al colloquio.

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) ricerchiamo 1 CAPOFFICINA. La risorsa si occuperà del reparto carpenteria e montaggio e gestirà un team di 7 persone. Si richiede lettura del disegno meccanico e esperienza nella mansione.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CONTROLLER JUNIOR, con esperienza, anche minima, in ambito contabilità generale fornitori e contabilità analitica, controllo di gestione. Richiesta dimestichezza con Excel e conoscenza di SQL per eventuale modifica dati. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona San Polo di Torrile (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C e CQC. La risorsa si occuperà di consegne con furgoni telonati e all'occorrenza sarà adibito a mansioni di magazzino e produzione. Il candidato ideale conosce perfettamente il territorio, ha esperienza nell'uso cronotachigrafo ed è disponibile a trasferte giornaliere nel Nord Italia.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE con buona conoscenza della lingua inglese. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona LEMIGNANO (PR) si ricerca 1 SALES MANAGER. La persona Si occuperà dell’acquisizione, gestione e sviluppo dei clienti assegnati, nell’area di propria competenza o rispetto alle disposizioni date dalla direzione commerciale. Il candidato ideale ha maturato un minimo di esperienza nel campo delle vendite preferibilmente nel settore ferramenta/utensileria. È disposto a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Per importante punto vendita della grande distribuzione in zona Parma (PR) cerchiamo 1 ADD. VENDITE. La risorsa si occuperà del rifornimento scaffali, vendita diretta al cliente e del magazzino con radiofrequenza. Si richiede disponibilità nel weekend ed esperienza pregressa nell’uso della radiofrequenza.

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante stabilimento in zona Langhirano (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA PRODUZIONE appartenente alla L. 68/99. La risorsa si occuperà di confezionamento su linea di produzione alimentare. Si richiede disponibilità a lavorare sui due turni. Requisito imprescindibile, l’iscrizione al collocamento mirato.

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE Cerchiamo risorse da inserire in aziende alimentari e non, per le linee di confezionamento. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Principali mansioni saranno: confezionamento, etichettatura, controllo prodotto finito. Disponibilità a lavorare su turni diurni dal lunedì al venerdì, flessibilità oraria, automuniti. Luogo di lavoro: Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, San Polo di Torrile.

PERITO AGRARIO Ricerchiamo, per importante azienda del settore alimentare, un neodiplomato perito agrario. L'azienda, che si distingue per lavorazioni particolari sul prosciutto di Parma, sta cercando un giovane ragazzo, anche alla prima esperienza, che abbia nozioni di agraria. Seguirà il responsabile di produzione in tutte le fasi di lavorazione del prosciutto e gestione del personale e delle macchine di produzione aziendali. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. Orario: dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. Contratto: iniziale inserimento in somministrazione, con possibilità di assunzione diretta da parte dell'azienda.

OPERAIO PROSCIUTTIFICIO Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un operaio prosciuttificio. La risorsa ha già una minima esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: carico e scarico della merce, salatura e lavorazione del prosciutto. Completano il profilo buona capacità di adattamento e propensione al lavoro in team. Luogo di lavoro: provincia sud di Parma. Orario: spezzato dalle 8:00 alle 17:00 con un’ora di pausa, dal lunedì al venerdì.

CARRELLISTA Ricerchiamo per importante cooperativa che lavora nel settore della logistica, un carrellista. La figura ricercata ha già esperienza nella mansione e ha il patentino del muletto valido. Completano il profilo: flessibilità e disponibilità oraria e voglia di lavorare. Orario di lavoro: su turni diurni e notturni. Luogo di lavoro: Provincia nord di Parma.

ADDETTO ALLA DISINFESTAZIONE REQUISITI: Pregressa esperienza in mansione analoga, nel settore agricolo o come giardiniere. RUOLO: La risorsa, dopo un’opportuna formazione teorica e pratica, sarà inserita all’interno del team d’intervento. Tipologia contrattuale: Tempo determinato con possibilità di inserimento definitivo. P

ADDETTO ALLE PRESSE REQUISITI: Il candidato ha conseguito un diploma tecnico o qualifica professionale e ha maturato anche breve esperienza nella mansione. RUOLO: La risorsa sarà inserita nel reparto carpenteria e si occuperà della piegatura di lamiere in ferro. Sede/Orario: Parma Nord- Full Time. Si offre: CONTRATTO A TERMINE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO

CARRELLISTA REQUISITI: Il candidato dovrà essere in possesso del patentino per la conduzione del carrello elevatore e aver maturato pregressa esperienza nella mansione. RUOLO: La risorsa si occuperà della movimentazione della merce in magazzino e nei reparti produttivi; carico del materiale sui camion per la spedizione e scarico merce in ingresso. Sede e Orario di Lavoro: COLORNO.

OPERATORE MACCHINE UTENSILI REQUISITI: Il candidato ha conseguito un diploma tecnico o qualifica professionale in ambito meccanico e ha maturato anche breve esperienza nella mansione; conosce gli strumenti di misura, le basi del disegno tecnico e dell'utilizzo delle macchine utensili. RUOLO: La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e in affiancamento a personale esperto si occuperà di carico/scarico di pezzi sulle macchine, programmazione torni e frese cnc. Sede/Orario: Sorbolo/full time. Si offre: CONTRATTO DI APPRENDISTATO

OPERATORI DI PRODUZIONE CON DIPLOMA DI PERITO CHIMICO/AGRARIO REQUISITI: Diploma di Perito Chimico o Agrario, Pregressa esperienza all'interno del settore produttivo, maturata preferibilmente, all'interno di aziende del settore chimico o alimentare, attestato per la conduzione del carrello elevatore. RUOLO: La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo, si occuperà del controllo delle macchine di produzione e movimentazione del materiale in magazzino o produzione con l'utilizzo del muletto. Luogo di lavoro-Parma. TURNI DIURNI.

MAGAZZINIERE ESPERTO REQUISITI: Il/la candidato/a ideale ha conseguito un Diploma ad indirizzo Tecnico (richiesta conoscenza base lettura disegno meccanico ed utilizzo principali strumenti di misura), abbinandovi un'esperienza di almeno 3-5 anni nella mansione oggetto della ricerca. Richiesta esperienza nell'utilizzo di Pc e gestionali di Magazzino, radio frequenza e palmare. La figura verrà formata nella gestione di un semplice taglio (tramite macchina automatica) di lastre composte da materiale plastico. RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno del Team di Magazzino, gestendo il processo di stoccaggio merci: Dall'accettazione dei pezzi in arrivo, alla preparazione degli ordinativi in uscita (attuando un controllo conformità dell'ordinativo), utilizzando il carrello, appoggiandosi al gestionale fornito dall'azienda. Sede e Orario di Lavoro: Parma-FULL TIME. Tempo determinato di tre mesi diretto con l'azienda, con successivo tempo indeterminato. Ottimo inquadramento contrattuale.

SALDATORE A FILO REQUISITI: Consolidata esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza della saldatura A FILO capacità di lettura del disegno meccanico, utilizzo degli strumenti di misura. Flessibilità, affidabilità e precisione. RUOLO: La risorsa in produzione, si occuperà di saldatura A FILO da eseguire su ferro. Luogo di lavoro: Provincia di Parma, vicinanze San Secondo-Sissa. Tipologia contrattuale: tempo determinato con scopo assuntivo.

ADDETTE AL CONFEZIONAMENTO/RISCELTA VETRO REQUISITI: Pregressa esperienza nel confezionamento su linea o riscelta del vetro presso aziende del settore. RUOLO: La risorsa sarà inserita nel reparto confezionamento e riscelta e si occuperà dell'imballaggio della merce, confezionamento oggetti in vetro e controllo difetti dei prodotti. Luogo di lavoro: Colorno. Orario: FULL TIME.

PROGRAMMATORE PLC REQUISITI: Diploma/laurea in materie elettroniche/informatiche, Consolidata esperienza pregressa nella mansione di almeno 5 anni, conoscenza dei linguaggi di programmazione Omron, Siemens, Allen Bradley, disponibilità a trasferte, buona conoscenza della lingua inglese. RUOLO: La risorsa si occuperà della progettazione e realizzazione del software; si interfaccerà con i clienti per lo sviluppo del prodotto in base alle specifiche richieste del cliente stesso. Luogo di lavoro: Parma. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.

MONTATORE MECCANICO TRASFERTISTA REQUISITI: Diploma con indirizzo preferibilmente meccatronico, consolidata esperienza nella mansione di trasfertista di almeno 5 anni, ottima conoscenza del disegno meccanico e strumenti di officina. Disponibilità a trasferte (circa 180 gg/anno), buona conoscenza della lingua inglese. RUOLO: La risorsa si occuperà di montaggio e collaudo impianti per l'industria alimentare come confezionatrici, pesatrici, capsulatrici ecc. Luogo di lavoro: Parma, trasferte in Italia e all'estero. Tipologia contrattuale: tempo indeterminato.

2 MANUTENTORI MECCANICI RUOLO: Le risorse si occuperanno della manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine automatiche di produzione, garantiranno il corretto funzionamento degli impianti e si occuperanno di riavviare le macchine in caso di blocchi o guasti; gestiranno i rapporti con i fornitori per l'acquisto di ricambi. REQUISITI: Diploma di Perito Meccanico o Elettrotecnico, esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2-3 anni, disponibilità al lavoro su due turni diurni, utilizzo muletto. Sede di lavoro: Parma Nord. Tipologia contrattuale: Tempo determinato finalizzato a definitivo inserimento in azienda.

MAGAZZINIERE SETTORE METALMECCANICO REQUISITI: Il/la candidato/a ideale ha conseguito un Diploma ad indirizzo Tecnico (richiesta conoscenza base lettura disegno meccanico ed utilizzo principali strumenti di misura), abbinandovi un'esperienza di almeno 3-5 anni nella mansione oggetto della ricerca. Richiesta esperienza nell'utilizzo di Pc e gestionali di Magazzino, radio frequenza e palmare. RUOLO: La risorsa sarà inserita all'interno del Team di Magazzino, gestendo il processo di stoccaggio merci: Dall'accettazione dei pezzi in arrivo, alla preparazione degli ordinativi in uscita (attuando un controllo conformità dell'ordinativo sulla base della scheda tecnica), utilizzando il carrello, appoggiandosi al gestionale fornito dall'azienda. La figura assumerà nel tempo una posizione di rilievo gestendo sei persone impiegate all'interno del magazzino. Sede e Orario di Lavoro: Parma-FULL TIME. Posizione finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato.

IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE RUOLO: La risorsa si occuperà della gestione dei rapporti con clienti italiani ed esteri, redazione offerte, preventivi e contratti. REQUISITI: Pregressa esperienza nella mansione di almeno 2-3 anni, ottima conoscenza lingua inglese, gradita conoscenza di altra lingua. Completano il profilo della persona ricercata: - Padronanza di PC e Gestionali - Carattere dinamico e proattivo. Contratto a termine finalizzato all'inserimento. Luogo di lavoro/Orario: Parma Nord/ Full-Time.

CONTABILE ESPERTO/A PER STUDIO DI COMMERCIALISTI REQUISITI: Diploma di ragioneria o laurea in economia; Consolidata esperienza pregressa nella mansione, ottima conoscenza degli strumenti informatici, gradita conoscenza di Teamsystem o PROFIS; capacità di gestire in autonomia un pacchetto clienti in contabilità semplificata ed ordinaria, elaborazione ed invio F24 e modelli 730. Completano il profilo affidabilità e precisione. Gradita conoscenza di COMUNICA, TUTTO OK, FALLCO. RUOLO: La risorsa sarà inserita in un contesto dinamico e seguirà la contabilità generale relativamente ad un pacchetto clienti, bilancio e dichiarazione dei redditi di società e persone fisiche. Luogo e orario di lavoro: Parma e Full-time. Tipologia contrattuale: Inquadramento commisurato alle reali competenze del candidato. Iniziale contratto a termine finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.

RESPONSABILE DI PRODUZIONE RUOLO: La risorsa sarà responsabile delle lavorazioni interne ed esterne. Programmerà i carichi di lavoro degli operatori interni e fornitori esterni. Monitorerà direttamente e con l'ausilio di check list operatore, la qualità del prodotto lungo le fasi di produzione e raccoglierà i tempi consuntivi delle lavorazioni. Assicurerà le corrette tempistiche di avanzamento delle fasi di produzione, comunicando al pianificatore le eventuali devianze. Gestirà la documentazione tecnica ed identificativa di commessa e ne assicurerà il flusso verso le altre funzioni aziendali. Assicurerà il corretto approvvigionamento delle materie prime secondo i piani e le esigenze di pianificazione. REQUISITI: Il candidato ideale ha conseguito un diploma tecnico o Laurea in Ingegneria Gestionale o Meccanica e ha maturato pregressa esperienza nella mansione. Ha una conoscenza approfondita dei processi di saldatura su materiale ferroso. Possiede capacità di gestione in autonomia del personale di officina ed opera per una progressiva riduzione dei costi di produzione, interagendo con le varie funzioni aziendali. Sede e Orario di Lavoro: Parma-FULL TIME. Tempo determinato, finalizzato all'assunzione, retribuzione commisurata all'esperienza precedentemente maturata.

CERCHIAMO MAGAZZINIERI Vorresti lavorare nel settore logistico? Dovrai occuparti di prelevare la merce, stoccarla in magazzino, seguendo le indicazioni che appaiano sul palmare in radiofrequenza e seguendo le procedure aziendali, verificando la qualità dei prodotti e assicurandosi che siano conformi agli standard aziendali. Requisiti: - Diploma di scuola media superiore; - conoscenza base Pacchetto Office; - esperienza pregressa nella mansione e ottima manualità; - completano il profilo dinamicità, disponibilità e serietà. Luogo di lavoro: Parma.

ADDETTO CASSE E ALLESTIMENTO GDO Requisiti: Disponibilità a lavoro su turni e nel week-end, buona manualità, diploma alberghiero o similare, gradita precedente esperienza nel ruolo. Disponibilità Part-time dal lunedì a domenica su 3 turni con riposi compensativi. Durata contratto 2 mesi con possibilità di proroghe. Inquadramento CCNL Commercio e Terziario. Sede di lavoro Fidenza (PR).

CAMERIERE PART TIME Requisiti: Precedente esperienza nel ruolo, disponibilità al lavoro su turni e nei week end, gradito diploma alberghiero e conoscenza della lingua inglese. Disponibilità Part-time. Durata contratto 2 mesi con possibilità di proroghe. Inquadramento CCNL Commercio. Sede di lavoro Fidenza e Parma (PR).

ADDETTO VENDITE SETTORE FASHION & LUXURY Requisiti: Pregressa esperienza anche se breve nel ruolo, ottime doti relazionali, flessibilità, orientamento al cliente, ottima conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua. Disponibilità Full-time e Part-time da Lunedì a Domenica con riposi compensativi. Durata contratto 6 mesi con possibilità di inserimento diretto in azienda. Inquadramento CCNL Commercio e Terziario. Sede di lavoro Fidenza (PR).

ELETTRICISTA INDUSTRIALE Requisiti: Diploma di perito elettrico, buona manualità, ottima conoscenza lettura schema elettrico ed utilizzo principali strumenti. Disponibilità Full time, Week end. Durata contratto: Contratto di tirocinio. Inquadramento CCNL Metalmeccanico e Industria. Sede di lavoro Provincia di Parma (PR).

SALDATORE FILO e TIG Requisiti: Preferibile titolo di studio ad indirizzo meccanico. Esperienza pregressa nel ruolo di almeno un anno. Disponibilità Full time. Durata contratto 3 mesi più proroghe con possibilità di assunzione diretta presso Azienda cliente. Inquadramento CCNL Metalmeccanico industria. Sede di lavoro Fidenza e provincia di Parma (PR).

BADANTE CONVIVENTE Requisiti: Precedente esperienza nel ruolo, referenze verificabili, ottima conoscenza della lingua italiana. Gradite candidature automunite. Richiesta disponibilità alla convivenza. Durata contratto 2 mesi più proroghe con possibilità di assunzione diretta presso Privato. Inquadramento livello CS o BS secondo necessità della famiglia. Sede di lavoro Provincia di Parma e Piacenza (PR-PC).

PROGRAMMATORE PLC Preferibile titolo di studio ad indirizzo elettronico. Esperienza pregressa in ruoli di programmazione, buona conoscenza programmi PLC. Disponibilità ad effettuare trasferte Italia/Estero. Disponibilità Full time. Durata contratto 3 mesi più proroghe con possibilità di assunzione diretta presso Azienda cliente. Inquadramento CCNL Metalmeccanico industria. Sede di lavoro Alseno (PC).

BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO Precedente esperienza nel ruolo, ottima conoscenza dei principali strumenti informatici, ottima conoscenza della lingua inglese, gradita una seconda lingua. Automunita. Si richiede disponibilità part time. Durata contratto 2 mesi più proroghe con possibilità di proroghe. Inquadramento: Inserimento tramite agenzia, inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva esperienza. Sede di lavoro Provincia di Parma (PR).

CARPENTIERE Preferibile titolo di studio ad indirizzo meccanico. Esperienza pregressa nel ruolo di almeno un anno, conoscenza saldatura e lettura disegno tecnico. Disponibilità Full time. Durata contratto 3 mesi più proroghe con possibilità di assunzione diretta presso Azienda cliente. Inquadramento CCNL Metalmeccanico industria. Sede di lavoro Villanova D’Arda (PC).

CARRELLISTA CON PATENTINO Richiesta precedente esperienza nel ruolo, disponibilità a lavoro full time o su turni, patentino del muletto in corso di validità. Disponibilità Full time o su turni. Durata contratto 2 mesi con possibilità di proroghe. Inquadramento CCNL Metalmeccanico. Sede di lavoro Fidenza e Parma (PR).

ADDETTI/I ALLA RISTORAZIONE - OP. PLURISERVIZI Per strutturata realtà Aziendale della ristorazione, radicata su tutto il territorio nazionale, si ricercano Addetti/i alla Ristorazione - Op. Pluriservizi. Le risorse selezionate si dovranno occupare di somministrazione bar e snack, self service, lavaggio, piccole pulizie, carico/scarico, stoccaggio merci, responsabilità di cassa. Disponibilità a turni a rotazione anche nel weekend (compresi i turni notturni e festivi), buona capacità comunicativa, orientamento al cliente e al lavoro di squadra, energia, flessibilità, problem solving, onestà, motivazione all’attività. Automuniti/e. Zona di lavoro: MEDESANO. È previsto inserimento diretto in Azienda. Orario di lavoro PART TIME.

ADDETTI/E ALLA LINEA Per solida azienda con sede a Fidenza, stiamo ricercando Addetti/e alla linea. Cerchiamo persone precise, che hanno maturato una breve esperienza in ambito produttivo e sono disponibili a lavorare su turni, compreso il turno notturno. Aver conseguito o essere in fase di conseguimento di una Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentare costituirà requisito preferenziale. Si offre contratto a chiamata, l'impegno richiesto sarà di circa una settimana al mese per circa 4 mesi.

DISEGNATORE/TRICE MECCANICO Per solida realtà del territorio, stiamo ricercando un disegnatore/trice meccanico. La persona inserita si occuperà della progettazione e del disegno di macchinari, dovrà inoltre seguire la produzione e gestire l’aggiornamento della documentazione relativa ai progetti. Stiamo ricercando una persona dinamica e flessibile, che abbia maturato pregressa esperienza in analoga mansione e che possieda un’ottima capacità nell’utilizzo del programma AUTOCAD. Si richiedono Diploma di Perito Meccanico o Laurea in Ingegneria meccanica, buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte estere. Luogo di lavoro: Salsomaggiore Terme (PR).

PERITO ELETTRICO Per azienda operante nel settore impianti della provincia di Parma, stiamo ricercando periti con competenze in ambito elettrico ed elettromeccanico. La risorsa inserita si dovrà occupare di montaggio e manutenzione elettrica ed elettromeccanica di macchinari. Parte del lavoro implicherà l'installazione delle macchine presso le diverse aziende clienti. Si richiedono conoscenza dello schema elettrico, utilizzo macchine utensili, e forte flessibilità. Automunito e capacità di lavoro in team. Luogo di lavoro: Fontevivo (PR).

ADDETTO/A VENDITA REPARTO INFORMATICA Per importante azienda cliente ricerchiamo un/a addetto/a vendite settore informatica. Richiesta disponibilità al lavoro su turni diurni e nel weekend. La risorsa inserita rimanderà direttamente al responsabile del reparto e del punto vendita. Passione per l'informatica e pregressa esperienza in attività di vendita costituiranno requisiti preferenziali. Orario di lavoro: full time. Luogo di lavoro: Fidenza (PR).

ADDETTO/A VENDITA SETTORE RETAIL (KIDS) Per strutturata realtà del Retail di Lusso si ricercano Addetti/e Vendita SETTORE KIDS disponibili a lavor Full time e Part Time, presso punto vendita di nuova apertura a Fidenza. Le risorse inserite si dovranno occupare di assistere la clientela nella vendita, rispettare i kpi aziendali e raggiungere i budget previsti. Il lavoro prevede disponibilità al lavoro full time, part time e durante il week end. La figura ricercata deve avere una discreta esperienza nella vendta, in particolare nel settore abbigliamento kids. Automunita/o. Si offre contratto iniziale in somministrazione. Verranno presi in considerazione solo i profili in linea con le caratteristiche indicate. Orario di lavoro: full time e part time. Luogo di lavoro: Fidenza (PR).

Cercasi ragazza/o per TIROCINIO PRESSO GELATERIA in centro a Parma.

Cercasi urgentemente figura giovane per svolgere MANSIONI DI SEGRETERIA. La figura dovrà essere molto pratica di lavori d'ufficio ed esperta nell'uso del computer.

INCARICATI ALLA VENDITA A DOMICILIO. Si offre inquadramento ai sensi della Legge 173/05-DLgs 114/98, automezzo in comodato d'uso. Si richiede: Patente B, automuniti, buone capacità relazionali e dialettiche.

Per l'ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA il/la candidato/a deve avere un’ottima conoscenza della lingua INGLESE, meglio se anche della lingua TEDESCA scritta e parlata, avere esperienza nella gestione dei social media, essere automunito/a. Sede di lavoro: Sala Baganza (PR).

MECCANICO MANUTENTORE/CONDUTTORE ESPERTO con esperienza conduzione linee confezionamento industria alimentare. Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la campagna del pomodoro (luglio-ottobre), disponibile anche a turni festivi. Automunito. Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).

MECCANICO MANUTENTORE/CONDUTTORE DI LINEE JUNIOR. Anche alla prima esperienza, purché motivati. Richiesta disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Durante la stagione, anche turni festivi. Automunito. Contratto iniziale a tempo determinato con prospettiva di rinnovo a lungo termine. Sede di lavoro: Busseto (PR) e/o S.Polo di Podenzano (PC).

ACCOUNT COMMERCIALE\ AGENTE PUBBLICITARIO per importante testata nazionale. Compenso a provvigioni con ottime condizioni di guadagno. Il candidato ideale dovrà avere ottima motivazione al ruolo. L'aver già maturato esperienza nella vendita di spazi pubblicitari (radio, televisione, stampa, new media, web o affissioni), oltre che una buona conoscenza del tessuto imprenditoriale, rappresentano requisiti preferenziali.

Ristorante in Parma centro assume ADDETTI BAR/SALA a tempo pieno. Richiesta disponibilità a lavorare su turni e nel week-end. Offriamo contratto a tempo determinato con ottime possibilità di inserimento.

Ristorante cerca CUOCO CAPOPARTITA con esperienza. Inviare candidature a ristoranteincentroparma@gmail.com.

Centro elaborazione dati con sede a Parma cerca IMPIEGATO/A CONTABILE ESPERTO/A + 2 STAGISTI/E per elaborazione contabilità ordinaria e semplificata. La figura richiesta deve avere una buona conoscenza del programma di contabilità Team System e deve essere in grado di tenere autonomamente una contabilità con tutti gli adempimenti previsti (adempimenti intrastat - black list - IVA - Redditi - Bilanci).

Azienda alimentare di Roncole Verdi fraz. di Busseto (PR), cerca OPERAIO/A, full time, con buona conoscenza dell’uso dei computer. Preferibilmente in possesso del patentino per muletto e/o con esperienza in merito. Disponibile all’occorrenza a lavorare anche di sabato (non sempre ma può capitare). Assunzione a tempo INDETERMINATO previo un periodo di prova.

Centro "Benessere" con sede a Pontetaro (PR) seleziona ESTETISTA SPECIALIZZATA IN MASSAGGI E TRATTAMENTI VISO E CORPO.

Centro "Estetico" con sede a Pontetaro (PR) seleziona ESTETISTA ESPERTA.

Vuoi diventare ESTETISTA? Selezioniamo personale per Centro Estetico a Pontetaro (PR).

Studio Legale con sede a PARMA e a LA SPEZIA cerca AVVOCATI ABILITATI per collaborazione full time. Inviare c.v. e specificare nell'oggetto: "Avvocato abilitato per Studio di Parma" oppure "Avvocato abilitato per Studio di La Spezia".

Studio Legale a PARMA cerca studente/ssa universitario/a della Facoltà di Giurisprudenza per un tirocinio retribuito di 6-12 mesi (MANSIONI DI SEGRETERIA). Inviare c.v. specificando nell'oggetto "SEGRETERIA PER STUDIO DI PARMA".

Hotel in centro a Parma ricerca candidato/a con età compresa tra 18-29 anni per apprendistato per il ruolo di PORTIERE NOTTURNO. Si chiede: - fluente conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua; - conoscenza dei programmi gestionali e informatici; - buone doti relazionali e comunicative; - passione per il settore alberghiero e per il servizio al cliente; - disponibilità a lavorare weekend e festivi.

Per apertura nuovo punto vendita nella città di La Spezia cerca nuove risorse. Requisiti richiesti: Laurea in Scienze Erboristiche, Biologia, Biotecnologie e affini.

Per continuare a crescere ed innovarci, siamo alla costante ricerca di talenti, appassionati alle nuove tecnologie con buone capacità relazionali e comunicative. Cerchiamo persone proattive nel trovare la giusta soluzione, dinamiche e con capacità di problem solving che lavorano con passione e determinazione. Siamo alla ricerca di un Account Manager Senior Area Infrastrutture e Applicativi. Descrizione lavorativa: Chi entrerà in squadra riferirà direttamente alla Direzione Commerciale con lo scopo di sviluppare il Portafoglio Clienti assegnati e potenziali, nello specifico avrà come obiettivi: * Generare e gestire opportunità commerciali su aziende del territorio nel segmento SMB in particolare nell’area dei progetti di innovazione tecnologica e trasformazione digitale * Sviluppare pipeline commerciali per supportare la crescita commerciale e la pianificazione del business * Gestire quotidianamente il processo di vendita sia in modo autonomo sia in sinergia con il team commerciale * Condurre proattivamente piani strategici di collaborazione con i clienti e gestire il rapporto in modo continuativo e costruttivo * Proattivo nello sviluppo di soluzioni che possano soddisfare al meglio i bisogni dei clienti con il coinvolgimento di tutto il personale interno necessario al progetto * Raggiungere gli obiettivi e quote definiti dalla direzione commerciale sui clienti assegnati e potenziali * Lavorare a stretto contatto e in modo strategico con il team di supporto tecnico, ufficio acquisti e quello del customer care al fine di assicurare la massima soddisfazione dei clienti. Competenze richieste * Approfondita conoscenza delle infrastrutture IT server storage networking * Approfondita conoscenza dei principali applicativi a supporto del business aziendale * Attitudine commerciale e predisposizione al rapporto con la clientela * Capacità ed autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro * Capacità relazionali e comunicative * Atteggiamento dinamico e flessibile * Proattività, creatività e capacità di raggiungimento dei risultati * Ottima predisposizione al lavoro in team * Capacità di effettuare analisi chiare su stati dei sistemi o dei processi anche sulla base delle richieste dell’utente. Requisiti richiesti * Consolidata esperienza nella vendita di progetti IT in un’ottica di solution selling * Forte orientamento ai risultati e propositività * Almeno 5 anni di esperienza in medesimo contesto, in una posizione che preveda il contatto commerciale con aziende private e/o aziende pubbliche * Diploma e/o laurea * Conoscenza approfondita dei principali applicativi di produttività e collaborazione ed autonomia nell’utilizzo degli strumenti informatici aziendali * Buona conoscenza della lingua inglese * Automunito e disponibilità a trasferte giornaliere in ambito regionale. Cosa ti offriamo: * Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica * Possibilità di crescita professionale * Formazione continua * Sede di lavoro Parma.

Cercasi PERSONALE TECNICO/INFORMATICO per sede di Parma.

ADDETTI/E AI REPARTI E AL MAGAZZINO. Si richiede: - Residenza zone limitrofe - Disponibilità anche nei week end e festivi.

Azienda di Bergamo ricerca ELETTRICISTI/MANOVALI EDILI che abbiano già svolto lavori in quota e siano in possesso di corso relativo a DPI III Categoria e Lavori in quota. Il lavoro verrà svolto presso cantiere sito in Busseto (PR) per 2/3 mesi.

Famiglia di Parma cerca ragazza/o volenterosa/o, automunita/o, con eventuale esperienza di educatrice/educatore, per ASSISTENZA RAGAZZO DISABILE in orario pomeridiano dal lunedì al giovedì. Si richiede elasticità nell'orario di lavoro e disponibilità e continuità nelle mansioni. Sarete contattati per un colloquio.

Ricerchiamo ESTETISTA per prossima apertura nuovo salone estetica in Parma. Si richiedono: - possesso della qualifica professionale Estetista (obbligatoria); - competenze pratiche; - predisposizione al contatto con il pubblico. Si offre contratto full-time a tempo determinato (prova), per poi passare a tempo indeterminato.

Ristorante in centro a Parma cerca LAVAPIATTI con esperienza. Massima flessibilità e disponibilità, lavoro anche nel weekend, domenica compresa.

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo STAGISTA UFFICIO TECNICO, laureato/a in Ingegneria o Economia per attivazione stage della durata di 6 mesi. È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione. La figura, inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico, si occuperà principalmente di: * Affiancamento al Responsabile manuals * Gestione della manualistica e relazioni con il personale esterno per quanto riguarda la realizzazione di brochures e manuali * Codifica componenti commerciali * Creazione ed inserimento distinte parti di ricambio * Integrazione alla documentazione tecnica: planning di commessa, fascicoli tecnici, documentazione ISO 9000 * Supporto Ufficio Service ed Aftermarket * Supporto Ufficio Acquisti. Requisiti richiesti: * Laurea in Ingegneria/Economia * Conoscenza del pacchetto Microsoft office * Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola * Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali (il candidato dovrà relazionarsi sia con risorse interne che esterne all’azienda) * Capacità di gestione dei carichi di lavoro * Gradite piccole esperienze di lavoro precedenti.

Cercasi CAMERIERA/E con esperienza, part-time, bella presenza, no fine settimana, conoscenza inglese, max 29 anni.

Cercasi ADDETTA/O ALLE VENDITE per recente apertura negozio sito in Parma. Richiesto minimo di esperienza nel settore della vendita e patente B.

Cerchiamo CAMERIERI e AIUTO CUOCHI con contratto a chiamata per servizi prevalentemente serali, nel fine settimana e, da giugno a ottobre, anche infrasettimanali. Richiesta esperienza pregressa e, per i camerieri, conoscenza della lingua inglese o francese.

Struttura ricettiva di Parma, ricerca un/una ADDETTO/A ALLA RECEPTION. Requisiti e caratteristiche dei candidati: * Residenza a Parma o provincia di Parma * Conoscenza della lingua inglese. Sarà gradita la conoscenza di una seconda lingua * Diploma di scuola superiore o laurea * Conoscenza del pacchetto Office * Doti relazionali e capacità di lavorare in gruppo * Possesso di patente B ed automunito. Precedente esperienza professionale: non necessariamente nel medesimo ambito ma un background lavorativo sviluppato in settori similari costituirà titolo preferenziale. Attività: * Accoglienza e gestione clienti * Operazioni di check-in e check-out * Supporto alla gestione della struttura. Tipo di contratto e orari di lavoro: dopo uno stage formativo full-time, seguirà contratto part-time. Giorni lavorativi: dal lunedì al sabato. Sede di lavoro: Parma.

ELETTRICISTA esperto in campo industriale.

Studio commercialista cerca RAGIONIERA/E con dimestichezza informatica contabilità/adempimenti fiscali.

Prestigiosa azienda di servizi in parma cerca un’IMPIEGATA/O per il proprio UFFICIO AMMINISTRATIVO. Ci rivolgiamo ad una/un giovane con un’età massima di 29 anni che abbia conseguito una laurea magistrale ad indirizzo economico. Si offre iniziale contratto di apprendistato.

Azienda in Parma leader nel settore beverage cerca un MAGAZZINIERE con esperienza in aziende del settore metalmeccanico/manifatturiero del beverage o food. Si richiede conoscenza gestionale AS400.

School of languages in Parma is looking for qualified MOTHER TONGUE ENGLISH TEACHER. Please send your updated CV and we will contact you for an interview.

Famiglia di Parma cerca COLLABORATORE/TRICE DOMESTICA/O. La persona deve avere esperienza e referenze verificabili e sarà addetto/a alla preparazione dei pasti, fare la spesa, addetto ai servizi generali della casa sulla base delle necessità della famiglia. Dovrà svolgere le mansioni assegnate in totale autonomia e responsabilità. Luogo di Lavoro Parma e Collecchio e disponibilità in base alle esigenze. Assunzione CCNL Lavoro Domestico.

Ristorante giapponese a Parma cerca APPRENDISTA CAMERIERE/A per lavoro a tempo pieno dal lunedì alla domenica. Mezza giornata di riposo lunedì pranzo. Richiediamo una persona seria, puntuale, solare, adatta al contatto con il pubblico, con voglia di fare e imparare.

Cercasi ADDETTO/A CUCINA, tipologia bistrot. Persona dinamica/versatile. Si lavora il fine settimana.