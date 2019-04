Ecco 54 offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE - 36

Filiale di Reggio Emilia ricerca per importante azienda cliente, settore meccanico un: IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio preesistente composto da 3 persone ed un responsabile.

Requisiti:

· Laurea (anche breve) in Ingegneria o diploma ad indirizzo tecnico;

· Ottima conoscenza degli strumenti informatici;

· Esperienza maturata in ufficio tecnico di almeno 3/5 anni;

· Buone abilità Logiche / Tecniche;

· Conoscenza dei programmi CAD 2D/3D (Solid Edge);

· Esperienza nella redazione della manualistica;

· Buona conoscenza della lingua Inglese.

Sarà considerato requisito preferenziale la provenienza dal settore. Precisione, dinamismo e capacità di lavorare in gruppo completano il profilo.

La risorsa sarà inserita direttamente dall'azienda cliente con un contratto a tempo determinato di 12 mesi.

Sede di lavoro: Gattatico (RE)

Filiale di Reggio Emilia per importante azienda della provincia di Reggio Emilia del settore metalmeccanico seleziona IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

La risorsa, in supporto all'area amministrativa, si occuperà di mansioni quali: gestione amministrativo-contabile del bilancio ed altri report, revisionare contratti con soggetti esterni ed elaborazione accordi progettuali in collaborazione con staff interno e consulenti legali, adempimenti fiscali, aggiornamento dei libri sociali, gestione della contabilità ordinaria, contabilità fornitori e clienti (ciclo attivo e passivo), rapporto con le banche, controllo e monitoraggio spese generali.

Requisiti:

· Diploma di Ragioneria e/o Laurea triennale in Economia o studi equivalenti

· Esperienza pregressa pluriennale nella mansione

· Conoscenza operativa di gestionali contabili

· Ottima conoscenza del pacchetto Office

· Buona conoscenza della lingua inglese

Completano il profilo capacità di problem-solving, organizzative, comunicative, relazionali ed attitudine al lavoro in gruppo.

L'inserimento avverrà tramite contratto a tempo determinato con orario full-time.

Sede di lavoro: Gattatico (RE)

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE TRASFERTISTA con esperienza. La risorsa si occuperà del montaggio e collaudo macchinari e passerà in trasferta al massimo un centinaio di giorni all'ano. La tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.

Per importante azienda in zona Noceto (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AUTOGRU con esperienza e patentino. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE CAD. La risorsa sarà inserita in ufficio e si occuperà di progettazione utilizzando cad 2d e Inventor. Si richiede diploma tecnico ed esperienza nella mansione.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AL TORNIO CNC con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AL TORNIO MANUALE con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 MANUTENTORE con esperienza. La risorsa si occuperà di collaudo macchinari e manutenzione elettrica e meccanica. Si richiede disponibilità al lavoro sui 3 turni.

Per importante officina in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 ELETTRAUTO. Si richiede minima esperienza e domicilio in zona.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADDETTA ALLE ATTIVITÀ CONTABILI con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR) ricerchiamo 1 CONTABILE. La risorsa seguirà una parte di contabilità e si occuperà della parte amministrativa con uso pc. Il candidato ideale possiede diploma in ragioneria. Preferibile domicilio in zona.

Per importante hotel in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 1 CAMERIERA AI PIANI. La risorsa ha maturato esperienza nelle pulizie e lavorerà part time. E' richiesta la disponibilità al lavoro nel weekend.

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) ricerchiamo 1 ADD. AL MONTAGGIO. La risorsa si occuperà di montaggio meccanico e oleodinamico. Si richiede lettura del disegno meccanico e minima esperienza nella mansione.

Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n°1 SISTEMISTA ICT SENIOR Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi Zona di lavoro: Parma Requisiti: diploma tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche hardware software reti e sistemi operativi Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO. La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico composto da quattro persone e si occuperà di disegno con utilizzo di ME10 e SolidWorks. La tipologia contrattuale verrà definita in seguito al colloquio.

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) ricerchiamo 1 CAPOFFICINA. La risorsa si occuperà del reparto carpenteria e montaggio e gestirà un team di 7 persone. Si richiede lettura del disegno meccanico e esperienza nella mansione.

Per importante azienda in zona San Polo di Torrile (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C e CQC. La risorsa si occuperà di consegne con furgoni telonati e all'occorrenza sarà adibito a mansioni di magazzino e produzione. Il candidato ideale conosce perfettamente il territorio, ha esperienza nell'uso cronotachigrafo ed è disponibile a trasferte giornaliere nel Nord Italia.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE con buona conoscenza della lingua inglese. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. INSTALLAZIONE CALDAIE senza esperienza. Si richiedono buona manualità, ottime doti relazionali e problem solving. Si offre contratto a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta.

Per importante punto vendita della grande distribuzione in zona Parma (PR) cerchiamo 1 ADD. VENDITE. La risorsa si occuperà del rifornimento scaffali, vendita diretta al cliente e del magazzino con radiofrequenza. Si richiede disponibilità nel weekend ed esperienza pregressa nell’uso della radiofrequenza.

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante stabilimento in zona Langhirano (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA PRODUZIONE appartenente alla L. 68/99. La risorsa si occuperà di confezionamento su linea di produzione alimentare. Si richiede disponibilità a lavorare sui due turni. Requisito imprescindibile, l’iscrizione al collocamento mirato.

SVILUPPATORE PROGETTISTA WEB Cerchiamo, per dinamica e strutturata azienda attiva nella creazione di siti, uno Sviluppatore WEB.

Il candidato avrà il compito di:

analizzare e sviluppare applicativi web;

gestire i server interni di sviluppo;

implementare i moduli front end;

strutturare gli applicativi lato beckend;

eseguire i test e verificare i requisiti di progetto;

utilizzare le logiche di front end;

utilizzare logiche di server side in ambiente Linux.

Si richiedono:

laurea o diploma di laurea in ambito informatico;

esperienza nello sviluppo di applicativi web e dei principali CMS open source;

esperienza nell’analisi di progetti applicativi complessi e nella gestione della parte strutturale dei progetti di sviluppo;

conoscenza ed esperienza di PHP e dell’ambiente LAMP (Linux Apache Mysql PHP;)

padronanza di HTML5, CSS3, Javascript e principali framework (Jquery e Bootstrap), logica delle media query per l’approccio responsive;

buona padronanza nella realizzazione di web sites responsive (adattamento automatico di layout di siti web, landing page e e-mail su diversi formati;

conoscenza dello sviluppo di temi per il CMS Wordpress

conoscenza del framework Bootstrap o equivalenti

conoscenza dei linguaggi di programmazione ad oggetti (Java)

conoscenza di Magento e Zend Framework

conoscenza delle logiche SEO.

PROGETTISTA ELETTRICO IMPIANTI AUTOMATIZZATI Cerchiamo, per grande e strutturata società di engineering, un progettista elettrico. Il candidato, inserito nell'ufficio tecnico elettrico, avrà i seguenti incarichi:

valutare le richieste tecniche ed i capitolati dei clienti;

sviluppare la progettazione elettrica: quadri, posizionamento di inverter e fotocellule ecc;

elaborare le distinte;

eseguire la costificazione dei componenti di sua competenza;

supportare, se necessario, produzione e service;

valutare i fornitori.

Si richiedono:

esperienza nella posizione;

Eplan;

ELETTRICISTA CABLATORE BORDO MACCHINA JUNIOR Cerchiamo, per azienda attiva nel settore impiantistico, un Elettricista Cablatore bordo macchina.

Il candidato, inserito in produzione, avrà le seguenti responsabilità:

collegamento fili, cavi, connettori ecc,

cablaggio quadri elettrici;

realizzazione e collegamento quadri di comando;

collaudo.

Si richiedono:

diploma di perito elettrico o equivalente;

esperienza nella posizione di un anno;

disponibilità ad effettuare, circa, 60 gg di trasferte nel corso dell'anno.

Il contratto sarà di apprendistato.

BUYER COMPONENTISTICA ELETTRICA/ELETTRONICA Multinazionale, produttrice di impianti automatizzati, ci ha incaricati di selezionare un buyer per i componenti commerciali elettrici e di automazione.

Il candidato, proveniente da contesti multinazionali, avrà le seguenti responsabilità:

- guidare, sviluppare e implementare una strategia globale sulle materie prime per le categorie di spesa assegnate;

- analizzare la spesa nelle categorie di acquisti assegnate;

- monitorare il mercato attraverso un costante benchmarking al fine di migliorare continuamente costi, qualità, consegna e tecnologia;

- supportare il Global Commodity Manager nella definizione delle previsioni di risparmio annuali, identificando rischi e opportunità;

- implementare il piano di azione di risparmio per raggiungere l'obiettivo annuale di riduzione dei costi assegnato;

- promuovere e condurre attività di riduzione dei costi e prodotti / soluzioni alternative, verso stakeholder interni e Fornitori, per contribuire all'obiettivo generale di riduzione dei costi;

- gestire la relazione con i fornitori a livello globale, monitorare l'andamento degli indicatori KPI e impostare le necessarie azioni correttive;

- negoziare contratti a lungo termine con i fornitori, a livello globale, che stabiliscono prezzi, standard di qualità, miglioramento della riduzione dei costi lungo la durata del contratto, i tempi di consegna e i termini e le condizioni commerciali;

- garantire la conformità con i processi di approvvigionamenti.

Si richiedono:

- laurea magistrale o equivalente, quella in ingegneria è preferibile;

- inglese eccellente, scritto e parlato;

- 5 anni di esperienza nel sourcing strategico in un'azienda manifatturiera internazionale

Filiale di Reggio Emilia ricerca per importante azienda cliente, settore meccanico un: TORNITORE CNC La risorsa selezionata verrà inserita all'interno dell'officina dove si occuperà della gestione in autonomia di uno o più torni a controllo numerico. Piazzerà, attrezzerà la macchina ed apporrà delle modifiche al programma se necessario.

Requisiti:

Diploma ad indirizzo tecnico (Diploma di Perito meccanico)

Conoscenza del Disegno meccanico

Conoscenza del linguaggio Fanuc

Pregressa esperienza almeno triennale

Disponibilità a lavorare su due turni (mattina e/o pomeriggio)

Sarà considerato requisito preferenziale la provenienza dal settore. Precisione, dinamismo e capacità di lavorare in gruppo completano il profilo.

La risorsa sarà inserita direttamente dall'azienda cliente con un contratto a tempo determinato.

Sede di lavoro: Montecchio Emilia (RE)

Filiale di Reggio Emilia ricerca per importante azienda cliente, settore meccanico un: DISEGNATORE / PROGETTISTA MECCANICO La risorsa selezionata verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e riporterà al Project Leader o direttamente alla Direzione.

La figura inserita si occuperà di progettazione meccanica, modellazione CAD, sviluppo di particolari secondo quanto assegnato.

Requisiti:

Diploma ad indirizzo tecnico (Diploma di Perito meccanico)

Conoscenza di software di disegno 2D e 3D (Solid Edge, Solidworks, CreO Modeling)

Esperienza di almeno un paio di anni nella mansione

Buona capacità di problem solving e spirito di iniziativa

Sarà considerato requisito preferenziale la provenienza dal settore. Precisione, dinamismo e capacità di lavorare in gruppo completano il profilo.

La risorsa sarà inserita direttamente dall'azienda cliente con un contratto a tempo determinato di 12 mesi.

Sede di lavoro: Gattatico (RE)

Filiale di REGGIO EMILIA Ricerca per Azienda cliente, settore metalmeccanica, SALDATORI A TIG

Descrizione dell’attività:

La risorsa sarà inserita presso un’Azienda Cliente operante nel settore metalmeccanico con la mansione di saldatore a Filo/TIG.

Requisiti richiesti:

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Pregressa esperienza nel ruolo

capacità comprovata nel taglio, piegatura e saldatura di pezzi in acciaio e alluminio

Capacità di lettura del disegno meccanico

La richiesta ha carattere di urgenza

Tipologia contrattuale:

Contratto a tempo determinato

Sede di lavoro: Brescello, Boretto



Agenzia per il Lavoro ricerca ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Si richiede esperienza anche breve nel settore delle pulizie e disponibilita' a lavorare su 3 turni e nel week end. Automunito.

Si offre:

contratto in somministrazione tramite agenzia inizialmente di due settimane + proroghe, contratto part time di 30 ore a settimana.

Luogo di lavoro: Parma (PR)

Agenzia per il Lavoro ricerca ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO

Si richiede esperienza anche breve nel settore e disponibilita' a lavorare su 3 turni e nel week end. Automunito.

Si offre:

contratto in somministrazione tramite agenzia inizialmente di due settimane + proroghe, contratto part time di 30 ore a settimana.

Luogo di lavoro: Parma (PR)

Filiale di Parma ricerca per azienda operante nel settore informatico: TECNICO SISTEMISTA INFORMATICO a Parma

Requisiti:

- Laurea in Ingegneria Informatica o Diploma Informatico;

- Esperienza pregressa nell’ambito

Zona di lavoro: Parma

Si offre opportunità di lavoro con inserimento diretto in azienda, le specifiche contrattuali saranno discusse in sede di colloquio.

Filiale di Parma , per azienda cliente, seleziona: ADDETTI/E ALLE PULIZIE a Parma Requisiti:

- Minima esperienza pregressa;

- Flessibilità oraria e disponibilità al sabato e alla domenica;

- Disponibilità immediata;

- Auto propria.

Sede di lavoro: Parma

Opportunità lavorativa part time a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro, finalizzato a inserimento

Filiale di Parma, ricerca per studio di consulenza: IMPIEGATO/A CONTABILE NEOLAUREATO a Parma

La risorsa si occuperà di gestire le pratiche contabili e fiscali dei clienti dello studio, previo affiancamento

Requisiti:

- Possesso di Laurea in materie economiche;

- Disponibilità full time;

- Buone capacità organizzative e determinazione completano il profilo

Zona di lavoro: Parma

Si offre opportunità di lavoro in tirocinio, finalizzato ad inserimento duraturo.

Filiale di Parma ricerca per azienda cliente: ADDETTE/I AL CONFEZIONAMENTO a Colorno (PR)

Le risorse selezionate si occuperanno di confezionamento di vetro.

Si richiede:

- Esperienza in confezionamento cosmetici;

- Disponibilità al lavoro su turni;

- Disponibilità immediata;

- Patente B, automuniti.

Luogo di lavoro: Colorno

Opportunità lavorativa a tempo determinato tramite agenzia per il lavoro.

Filiale di Parma ricerca per importante azienda cliente del settore alimentare: OPERAIO/A ALIMENTARE a Parma e provincia

Si richiede:

- Preferibile esperienza nel settore alimentare;

- Disponibilità al lavoro su turni, anche notturni;

- Patente B, automuniti.

Opportunità lavorativa in somministrazione con possibile inserimento duraturo.

ANNUNCI PRIVATI - 18

Cercasi FIGURA EDUCATIVA per nido d'infanzia. Requisito fondamentale madrelingua/bilingue inglese (in alternativa un'ottima conoscenza della lingua).

Cercasi GRAFICI per un periodo di stage da maggio a settembre. Si richiede diploma di maturità grafica e/o corso di specializzazione di grafica. Buona conoscenza dei software di design e grafica Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), precisione, creatività, flessibilità e senso di responsabilità.

Parma Padana Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di CONSULENTE IMMOBILIARE, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di responsabile d'agenzia per poi diventare titolare di nuove filiali.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.

Ristorante pizzeria in centro a Parma cerca CAMERIERA/E PART-TIME, max 29 anni.

Si ricerca per un'azienda metalmeccanica leader nel settore Automotive, per l'ampliamento della propria struttura, un: ADDETTO CERTIFICAZIONE QUALITÀ | ISO/TS16949

L'Addetto Certificazione Qualità sarà inserito all'interno della Direzione Qualità e si occuperà di effettuare audit presso fornitori italiani ed esteri secondo le normative ISO/TS 16949.

Attività:

- Definire i piani di controllo su materiali e componenti di acquisto;

- Sviluppare e valutare le performance dei fornitori;

- Individuare le non conformità e attuare le azioni correttive;

- Realizzare report 8D.

Requisiti:

- Diploma o Laurea, preferibilmente in materie tecnico-scientifiche;

- Esperienza nel ruolo di almeno 5-10 anni maturata preferibilmente in aziende certificate ISO/TS 16949 e/o ISO 140001;

- Conoscenza professionale della lingua inglese;

- Conoscenza delle procedure PPAP, FMEA e APQP.

Completano il profilo buone doti relazionali e capacità organizzativa.

L’azienda offre l’opportunità di operare in ambiente professionale di alto livello ed in continua crescita.

Sede di lavoro: Correggio (RE)

Si ricerca per una società di progettazione e sviluppo di soluzioni per l'automazione industriale basate su microcontrollore, per il potenziamento dell'ufficio Tecnico situato in provincia di Bologna, un: PROGETTISTA HARDWARE.

Il Progettista Hardware, a diretto riporto del Responsabile della Ricerca & Sviluppo, verrà inserito in un team di professionisti e si occuperà della progettazione hardware di sistemi basati su microcontrollori dedicandosi allo sviluppo circuitale e di sistema, dalla definizione delle specifiche al testing e alla validazione di componenti e piattaforma. Sarà responsabile della preparazione di tutta la documentazione a supporto della progettazione e produzione.

Requisiti:

Diploma di Perito Tecnico in Elettronica e/o Laurea in Ingegneria Elettronica

Esperienza di almeno 10 anni nella progettazione hardware digitale / analogica (principali sensori e problematiche interfacciamento e disturbi), maturata presso aziende operanti nel settore elettronico

Conoscenza dei principali componenti elettronici in uso nel settore dell’automazione / controlli industriali

Padronanza del tool sw di schematic entry (preferibilmente Orcad Capture)

Conoscenza a livello elettrico dei principali bus di campo

Conoscenze delle problematiche di progetto elettrico relative alle radiofrequenze 868Mhz (modem RF generico, Lora,etc..), 2.4GHz (WIFI/Bluetooth BLE), e GMS/UMTS/LTE

Competenze in materia di normative sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica

Preferibile esperienza di sbroglio e piazzamento circuitale (masterizzazione)

Conoscenza professionale della lingua inglese, (letta e scritta).

Completano il profilo proattività, autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro, significativa capacità di analisi e di problem-solving unita ad una predisposizione a lavorare in team.

L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza del candidato.

Sede di lavoro: provincia di Bologna

Per continuare a crescere ed innovarci, siamo alla costante ricerca di talenti, appassionati alle nuove tecnologie con buone capacità relazionali e comunicative.

Cerchiamo persone proattive nel trovare la giusta soluzione, dinamiche e con capacità di problem solving che lavorano con passione e determinazione.

Siamo alla ricerca di un SENIOR ANALYST DEVELOPER

Descrizione lavorativa

Chi entrerà in squadra lavorerà nell’area applicativi InforLab e avrà come responsabilità principale la progettazione e lo sviluppo di applicazioni .NET, coordinando il proprio lavoro con quello degli altri membri del team di sviluppo. Parteciperà all'intero ciclo di vita del software, con l'obiettivo di realizzare soluzioni di alta qualità nel rispetto degli standard di progetto.

IL candidato ideale deve avere esperienza lavorativa con almeno 2 anni delle seguenti tecnologie: ASP.NET, ASP.NET Core, UWP, REST, Microsoft Azure, SQL Server, WinForms, HTML, Java Script.

Responsabilità

Analizzare i requisiti funzionali e definire le specifiche tecniche e architetturali

Progettare e scrivere codice efficiente, riusabile e affidabile utilizzando il framework .NET

Identificare possibili bug nel codice .NET (proprio o esistente) tramite test manuali e automatizzati

Segnalare proattivamente migliorie al codice e collaborare al fine di renderlo solido

Seguire le pratiche definite negli standard di progetto

Supportare il lavoro e la crescita del team

Competenze richieste

Profonda conoscenza dei framework .NET

Profonda competenza nell'uso del linguaggio C#

Profonda competenza nell'uso del linguaggio HTML / Java Script

Ottima comprensione della programmazione ad oggetti

Esperienza nell'uso di database relazioni e.g. Microsoft SQL Server

Familiarità con i servizi di base della piattaforma Microsoft Azure

Predisposizione alla scrittura di codice efficiente, riusabile e affidabile

Conoscenza dei principali design pattern

Competenze preferenziali

Conoscenza del framework .NET Core

Conoscenza e pratica del framework NET Core

Conoscenza di WinForms

Conoscenza di NET

Conoscenza di framework component (es. EXT.Net e Webix)

Esperienza nell'uso di framework per lo sviluppo web

Capacità di comunicare in lingua inglese

Cosa ti Offriamo

Prospettiva di lavoro in una realtà dinamica

Inserimento con contratto a tempo Indeterminato

RAL commisurata all’esperienza

Ticket Restaurant

Formazione continua

Sede di lavoro Parma

Ristorante pizzeria in centro a Parma cerca personale per CONSEGNE A DOMICILIO.

Ristorante pizzeria in centro a Parma cerca: - AIUTO CUCINA con esperienza; - CAMERIERE/A con esperienza.

Salone di parrucchieri a Parma cerca urgentemente una figura per svolgere la mansione di ESTETISTA.

HOSTESS PER GESTIONE MOSTRA D’ARTE VAN GOGH A REGGIO EMILIA

Azienda di organizzazione eventi seleziona hostess per accoglienza pubblico, supporto informativo e per seguire le visite guidate per le scuole della zona, disponibili dal 30 marzo al 5 maggio per gestione “Mostra d’arte interattiva di Van Gogh” che verrà collocata presso prestigioso centro commerciale sito in Reggio Emilia.

La mostra sarà aperta dal lunedì alla domenica e il lavoro si svolgerà su turni (mattina o pomeriggio).

Requisiti:

- Ottima predisposizione al contatto con il pubblico e buon eloquio;

- Cultura di base in storia dell'arte;

- Buon utilizzo pc e tablet;

- Preferibile l'esperienza di accompagnamento gruppi scolastici/turistici.

Non è previsto rimborso km

Cercasi ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA part-time al pomeriggio.

Studio professionale specializzato in amministrazione del personale ricerca TIROCINANTE per eventuale futuro inserimento stabile in tema.

Trattoria alle porte di Parma cerca personale automunito per svolgere la mansione di AIUTO SALA E BAR.

Ristorante a Parma cerca CUOCO CHEF CAPO PARTITA a tempo determinato, scopo assunzione full time.

Cerco PERSONALE DI SALA (zona Fidenza) con un minimo di esperienza per extra, concentrato nel fine settimana.

Cercasi GIOVANE TECNICO FRIGORISTA, automunito, diploma perito meccanico/elettronico o equivalenti, capacità di lettura degli schemi elettrici, predisposizione alla precisione e al lavoro di squadra, conoscenza di base della lingua inglese, disponibilità a trasferte in Italia.

Importante azienda specializzata nell’Oil & Gas cerca, per la propria sede di Parma, un/a ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA d’azienda che gestisca anche la documentazione tecnica e procedurale.

Sono richieste buone capacità di utilizzo PC e principali programmi MS Office ed almeno 5 anni di esperienza nella mansione.

Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria. Contratto full –time inizialmente di un anno con finalità di trasformazione a tempo indeterminato.