Ecco 63 annunci per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIE - 28

Filiale di Reggio Emilia, per azienda cliente specializzata nella progettazione e produzione di macchine nel settore metalmeccanico ricerca: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

La risorsa inserita, riportando direttamente alla proprietà, avrà le seguenti responsabilità:

Coordinare l’ufficio tecnico affiancando il team di progettisti e definire soluzioni progettuali relative ai prodotti aziendali, supervisionando le singole fasi di progettazione;

Proporre soluzioni progettuali in relazione al raggiungimento delle specifiche di prodotto e guidare il team nello sviluppo di soluzioni innovative;

Garantire lo studio di soluzioni che possano essere coerenti con la soluzione architetturale di prodotto scelta, in modo da ottimizzare i tempi e i costi di progettazione;

Assicurare il supporto per l'analisi di eventuali modifiche al processo produttivo legate a nuove soluzioni progettuali;

Garantire la corretta predisposizione della documentazione di progetto;

Interfaccia continua con il reparto produttivo, commerciale e acquisti.

Requisiti necessari:

Laurea in Ingegneria meccanica;

Esperienza di almeno 5 anni in ruolo analogo in aziende del settore metalmeccanico;

Ottima conoscenza della lingua inglese;

Buone capacità relazionali e di analisi, di coordinamento e gestione di risorse, buone capacità organizzative, flessibilità, attitudine al lavoro per obiettivi e sotto stress.

Completano il profilo: capacità decisionali, proattività nella risoluzione dei problemi, ottime capacità di comunicazione, capacità organizzative e di pianificazione.

Zona di lavoro: Gattatico

Filiale di Reggio Emilia, per azienda cliente specializzata nella progettazione e produzione di macchine nel settore metalmeccanico ricerca: ADDETTO/A ALLA MANUALISTICA TECNICA

La risorsa inserita dovrà realizzare la documentazione tecnica dei prodotti assegnati e nello specifico dovrà gestire l’impaginazione di testi, la realizzazione di illustrazioni tecniche (disegno tecnico e fotoritocco) e la redazione della manualistica tecnica.

Dovrà inoltre redigere le certificazioni CE delle macchine e tenere aggiornata la documentazione tecnica nel sistema informativo aziendale.

Requisiti necessari:

Diploma in ambito Tecnico;

Esperienza pregressa nella mansione maturata in aziende del settore metalmeccanico;

Ottima conoscenza della lingua inglese;

Conoscenza dei programmi di disegno, grafica e impaginazione;

Ottime capacità di precisione, sintesi e creatività

Flessibilità e predisposizione al lavoro di gruppo completano il profilo.

L’azienda offre un inserimento diretto a tempo indeterminato all’interno di un contesto aziendale solido, dinamico e strutturato.

Zona di lavoro: Gattatico

ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Cerchiamo risorse da inserire in aziende alimentari e non, per le linee di confezionamento. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Principali mansioni saranno: confezionamento, etichettatura, controllo prodotto finito. Disponibilità a lavorare su turni diurni dal lunedì al venerdì, flessibilità oraria, automuniti.

Luogo di lavoro: Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, San Polo di Torrile.

COMMERCIALE JUNIOR VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore del commercio, degli Impiegati Commerciali Junior. Principali mansioni saranno: gestione rapporti con clienti, soprattutto del settore alimentare. Le risorse che stiamo cercando lavoreranno su diversi territori: asse Cremona-Mantova, Parma e provincia, Reggio Emilia e provincia.

Preferibile esperienza nel settore alimentare.

Orario: full time dal lunedì al venerdì.

Sede di lavoro: San Polo di Torrile.

OPERAIO PROSCIUTTIFICIO JUNIOR Ricerchiamo per importante azienda cliente che opera nel settore alimentare, un Operaio Prosciuttificio Junior. La risorsa ha anche solo una minima esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: carico e scarico della merce, salatura e lavorazione del prosciutto. Completano il profilo buona capacità di adattamento e propensione al lavoro in team.

Luogo di lavoro: provincia sud di Parma.

Orario: spezzato dalle 8:00 alle 17:00 con un’ora di pausa, dal lunedì al venerdì.

CARRELLISTA Ricerchiamo per importante cooperativa che lavora nel settore della logistica, un carrellista. La figura ricercata ha già esperienza nella mansione e ha il patentino del muletto valido. Completano il profilo: flessibilità e disponibilità oraria e voglia di lavorare. Orario di lavoro: su turni diurni e notturni. Luogo di lavoro: Provincia nord di Parma.

CAMERIERE DI SALA: La risorsa si occuperà di: preparazione sala e tavoli, accoglienza clienti, servizio al tavolo. presa degli ordini con palmare e riordino sala.

Si richiede minima esperienza nel settore della ristorazione ed essere automuniti. Completano il profilo buona capacità comunicativa, relazionale e flessibilità oraria. Orario di lavoro: da martedì a domenica, 20 ore settimanali su turni serali.

Inserimento: contratto a tempo determinato, scopo assunzione.

Luogo di lavoro: Montecchio Emilia (RE)

IMPIEGATO UFFICIO LOGISTICA – legge 68/99: La risorsa, inserita in un team di lavoro, gestirà le attività di pianificazione e distribuzione degli ordini, la valutazione delle scorte e degli approvvigionamenti. Si occuperà inoltre della prenotazione degli automezzi tramite software aziendale, della gestione dei trasporti e delle relazioni con l’ufficio vendite e col magazzino.

Si richiedono: Diploma, Buona dimestichezza nell’uso del computer, Buone doti organizzative, Buone doti comunicative, Conoscenza dell’inglese. Si valutano preferibilmente persone iscritte al collocamento mirato – legge 68/99.

Luogo di lavoro: Montecchio Emilia (RE)

Orario di lavoro: Full Time

Tipologia contrattuale: tempo determinato 6 mesi

Per importante azienda in zona Collecchio (PR) operante nel settore chimico, ricerchiamo 1 PERITO CHIMICO appartenente alla L. 68/99. La risorsa lavorerà nello stabilimento produttivo su due turni.

Per importante azienda in zona Collecchio (PR) ricerchiamo 1 ADD. AL CUSTOMER SERVICE appartenente alla L. 68/99. Richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza del gestionale SAP.

Per importante azienda in zona Viarolo di Trecasali (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALL'ASSEMBLAGGIO. La risorsa lavorerà a giornata e si occuperà di assemblaggio elettrico e meccanico.

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE TRASFERTISTA con esperienza. La risorsa si occuperà del montaggio e collaudo macchinari e passerà in trasferta al massimo un centinaio di giorni all'ano. La tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.

Per importante azienda in zona BRESCELLO (RE) cerchiamo n. 1 ADD. ALLA LUCIDATURA con esperienza. La risorsa si occuperà di stampaggio, smerigliatura e lucidatura. L’orario di lavoro è giornaliero.

Per importante azienda in zona TRAVERSETOLO (PR) cerchiamo n. 1 BACK OFFICE COMMERCIALE CON LINGUA TEDESCA. La risorsa sarà si occuperà di inserimento ordini. È richiesta la conoscenza della lingua tedesca.

Per importante azienda in zona MONTECCHIO (RE) cerchiamo n. 1 ADD ALLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI con esperienza.

Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AL TORNIO MANUALE con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante catena di ristorazione a MONTECCHIO (RE) ricerchiamo 1 BARISTA con minima esperienza nella mansione. Si richiede flessibilità oraria. Si offre contratto iniziale in somministrazione finalizzato ad un’assunzione diretta.

Per importante officina in zona PARMA (PR) ricerchiamo 1 ELETTRAUTO. Si richiede minima esperienza e domicilio in zona.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR) ricerchiamo 1 CONTABILE. La risorsa seguirà una parte di contabilità e si occuperà della parte amministrativa con uso pc. Il candidato ideale possiede diploma in ragioneria. Preferibile domicilio in zona.

Per importante hotel in zona CASALMAGGIORE (CR) cerchiamo n. 1 CAMERIERA AI PIANI. La risorsa ha maturato esperienza nelle pulizie e lavorerà part time. È richiesta la disponibilità al lavoro nel weekend.

Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n°1 SISTEMISTA ICT SENIOR Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi Zona di lavoro: Parma Requisiti: diploma tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche hardware software reti e sistemi operativi Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) ricerchiamo 1 CAPOFFICINA. La risorsa si occuperà del reparto carpenteria e montaggio e gestirà un team di 7 persone. Si richiede lettura del disegno meccanico e esperienza nella mansione.

Per importante azienda in zona San Polo di Torrile (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA con patente C e CQC. La risorsa si occuperà di consegne con furgoni telonati e all'occorrenza sarà adibito a mansioni di magazzino e produzione. Il candidato ideale conosce perfettamente il territorio, ha esperienza nell'uso cronotachigrafo ed è disponibile a trasferte giornaliere nel Nord Italia.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. INSTALLAZIONE CALDAIE senza esperienza. Si richiedono buona manualità, ottime doti relazionali e problem solving. Si offre contratto a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta.

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante stabilimento in zona Langhirano (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA PRODUZIONE appartenente alla L. 68/99. La risorsa si occuperà di confezionamento su linea di produzione alimentare. Si richiede disponibilità a lavorare sui due turni. Requisito imprescindibile, l’iscrizione al collocamento mirato.

Filiale di REGGIO EMILIA Ricerca per Azienda cliente, settore metalmeccanica, FRESATORE CNC La risorsa sarà inserita all'interno del reparto produttivo su due turni di lavoro (6-13.30 - 13.30 -21)

Requisiti richiesti:

- Ottima lettura del disegno tecnico

- Autonomia nel piazzamento e nella programmazione a bordo macchina per la produzione di particolari a disegno

- Conoscenza del linguaggio FANUC e SIEMENS

- Dimestichezza nella programmazione CAD/CAM

- Una pregressa esperienza almeno triennale nel ruolo maturata in aziende metalmeccaniche

Precisione, puntualità e capacità di lavorare in team completano il profilo.

Tipologia contrattuale: Contratto a tempo determinato

La retribuzione sarà stabilita in base alle comprovate capacità della risorsa.

Sede di Lavoro MONTECCHIO EMILIA (RE)

La richiesta ha carattere di urgenza

Filiale di REGGIO EMILIA Ricerca per Azienda cliente, settore metalmeccanica ADDETTO ALLE SPEDIZIONI-MAGAZZINO La risorsa rispondendo direttamente al Responsabile della produzione si occuperà del:

Prelievo, controllo ed imballaggio del materiale in spedizione;

Preparazione e gestione della documentazione necessaria al magazzino (DDT, permessi, POS)

Organizzazione dei trasporti con i corrieri per la consegna del materiale sia in Italia che all’estero.

Organizzazione del magazzino e dei relativi controlli sia in accettazione che in spedizione al fine di minimizzare gli eventuali errori

Verifica delle consegne e sollecito degli eventuali ritardi

Accettazione dei componenti in arrivo, preparazione degli stessi per le linee di lavorazione e movimentazione del magazzino.

Requisiti richiesti

Diploma tecnico o preparazione equivalente

Esperienza almeno quinquennale nel ruolo di magazziniere, preferibilmente in aziende modernamente organizzate del settore metalmeccanico

Patentino per la guida del muletto

Buon utilizzo dei sistemi informatici per l’emissione dei DDT

La capacità di gestire priorità e scadenze, la disponibilità ad orari flessibili ed una buona predisposizione al lavoro di gruppo completano il profilo.

L’azienda valuterà la modalità di inserimento in base alla tipologia di candidato individuato

Sede di Lavoro Brescello (RE)

ANNUNCI PRIVATI - 35

Importante azienda specializzata nell’Oil & Gas cerca, per la propria sede di Parma, un/a ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA d’azienda che gestisca anche la documentazione tecnica e procedurale.

Sono richieste buone capacità di utilizzo PC e principali programmi MS Office ed almeno 5 anni di esperienza nella mansione.

Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria. Contratto full –time inizialmente di un anno con finalità di trasformazione a tempo indeterminato.

Associazione che organizza soggiorni per persone diversamente abili presso la propria struttura di Bobbio (PC) ricerca, per il periodo 23/28 Aprile 2019, personale con qualifica di:

- EDUCATORE

- OSS

- ASA

Si richiede la presenza per l’intero periodo. Massima serietà.

Si offre vitto, alloggio ed adeguato compenso.

Società operante nel settore della comunicazione, è alla ricerca di un ADDETTO/A WEB MARKETING con precedente esperienza nel settore.

Il candidato/a si occuperà di:

- Realizzazione siti web con CMS WordPress;

- Gestione attività SEO & SEM (Google Analytics, Google Webmaster Tool, Google MyBusiness, Google AdWords);

- Gestione canali Social Media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube): creazione contenuti, monitoraggio di social media insights e creazione campagne.

REQUISITI:

- Buona Conoscenza WordPress;

- Conoscenza strumenti SEO & SEM;

- Buona Conoscenza Social Media;

- Buona Conoscenza Photoshop e Illustrator;

- Buona Conoscenza di programmazione come Java script, PHP, HTML ecc.

Cercasi AIUTO CASARO, possibilmente persona già pratica in caseificio, disponibile a lavorare giorni festivi, sabato e domenica, che abbia buona manualità, buon rapporto con i colleghi. Lavoro su turni. Lo stipendio varierà in base alle capacità e alle ore di lavoro. Si richiede patente B o C.

Cercasi TIROCINANTE/STAGISTA da inserire all'interno del bar.

Ricerchiamo TIROCINANTE/STAGISTA per sostituzione maternità, a partire da maggio.

Cercasi ADDETTO/A GELATERIA con esperienza. Tipo di contratto a chiamata, prevalentemente nel weekend.

Azienda del settore metalmeccanico che progetta e produce un’ampia gamma di supporti barelle per ambulanze, gradini rientranti per veicoli professionali e di soccorso e barche da lavoro, ricerca un/a ADDETTO/A BACK OFFICE COMMERCIALE.

La risorsa inserita nell’ufficio Commerciale si occuperà delle seguenti attività:

- elaborazione preventivi, proposte commerciali, gestione degli ordini clienti esteri e nazionali;

- gestione dei vari spedizionieri e calcolo critico spese di trasporto;

- redazione di documenti e reportistica relative alle spedizioni;

- collaborazione con tutte le funzioni aziendali dalla programmazione della produzione, magazzino, al customer service.

Si richiedono i seguenti requisiti: diploma o laurea preferibilmente in lingue o materie economiche. Gradita esperienza nel ruolo maturata preferibilmente nel settore metalmeccanico.

Buona conoscenza del pacchetto office, del programma CRM e del gestionale Gamma Enterprise. Requisito indispensabile è la conoscenza della lingua inglese e tedesca, gradita la conoscenza della lingua francese.

Completano il profilo: orientamento al cliente, capacità organizzative e di negoziazione, doti relazionali, capacità di lavorare in team e di problem solving.

Si offre un contratto a tempo determinato in sostituzione maternità. Full-time.

Sede di lavoro: Medesano (PR)

Are you ready to elevate your career? Open the door to your future at WITTUR!

Siamo uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni indipendenti per componenti, moduli e sistemi per l'industria degli ascensori: a livello mondiale contiamo circa 5.000 dipendenti, 15 aziende di produzione e 21 Trading Companies.

Sei un giovane? Vorresti crescere all’interno di una realtà strutturata?

Per la nostra sede di Colorno (Parma), siamo alla ricerca di un GIOVANE DIPLOMATO interessato a cogliere un’opportunità di formazione professionale in un contesto di business in forte espansione.

La nostra area Qualità Italia ha bisogno del tuo supporto per l’implementazione di un nuovo prodotto!

Siamo alla ricerca di giovane diplomato che supporti il team attraverso l’inserimento di dati all’interno del nostro sistema gestionale.

• Hai una buona conoscenza del pacchetto Office?

• Hai voglia di inserirti in un contesto multinazionale?

• Hai doti analitiche e di precisione?

• Hai voglia di imparare e formarti attraverso un’esperienza di tirocinio?

Aspettiamo la tua candidatura

Are you ready to elevate your career? Open the door to your future at WITTUR!

Siamo uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni indipendenti per componenti, moduli e sistemi per l'industria degli ascensori: a livello mondiale contiamo circa 5.000 dipendenti, 15 aziende di produzione e 21 Trading Companies.

Sei un giovane? Vorresti crescere all’interno di una realtà strutturata?

Per la nostra sede di Colorno (Parma), siamo alla ricerca di un LAUREANDO/LAUREATO

Il candidato, inserito tramite tirocinio, avrà la possibilità di svolgere un’esperienza in ambito aziendale approfondendo importanti aspetti in area Supply Chain supportando la Funzione Corporate Logistics.

In particolare avrà modo di sperimentarsi su specifici progetti quali:

• Configurazione della Supply Chain

• Road and Sea Transports: valutazione e validazione di scenari di business

• Processi di import/export attraverso l’analisi di dati.

Completano il profilo:

- Pragmatismo, doti organizzative, buone capacità relazionali

- Conoscenza di Micorsoft Excel in particolare di Tabelle Pivot

- Capacità di sintetizzare le analisi ed i risultati attraverso presentazioni Power Point

Azienda giovane e dinamica operante nel settore delle forniture per ufficio, gadget e personalizzazioni, ricerca GIOVANE FIGURA FULL-TIME da inserire nel proprio organico.

La/il candidata/o supporterà la rete commerciale di vendita tramite telemarketing, studio e ideazione promozioni, e gestione mailing list organizzando il Crm aziendale.

Al contempo, in collaborazione con l'ufficio grafico, si occuperà di Social Media Marketing.

Si richiede esperienza nel settore del telemarketing.

Il lavoro sarà svolto 3 giorni da casa e 2 giorni in sede.

Si offre remunerazione fissa più incentivi ad appuntamento fissato.

Previsto piano di crescita professionale ed economico.

BAR DI PARMA CERCA PERSONALE GIOVANE, massima serietà, con esperienza, per lavoro diurno e serale.

Azienda leader nei servizi e formazione alle imprese, per ampliamento organico ufficio tecnico, ricerca un/una Laureato/a in Ingegneria Meccanica/Meccatronica da avviare alla professione di TECNICO SETTORE SICUREZZA DI PRODOTTO. La figura verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico nello svolgimento delle seguenti attività:

- ingegnerizzazione per la sicurezza di prodotto legati all’impianti e macchinari;

- gestione processo di certificazione/autocertificazione di prodotto con particolare riferimento alle Direttive Comunitarie e armonizzate;

- redazione documentazione tecnica di riferimento, quali layout, manuali, verbali di adeguamento, analisi dei rischi e documentazione tecnica.

Il/La candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

- Laurea in Ingegneria Meccanica/Meccatronica o Diploma di indirizzo tecnico;

- Ottima conoscenza strumenti di Office Automation;

- Capacità di lettera del disegno meccanico;

- Conoscenza programmi CAD (SolidWorks);

- Gradita la conoscenza della lingua inglese;

- Capacità gestione dei carichi di lavoro;

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali;

- Precisione, determinazione, capacità di problem solving e pianificazione.

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91, ed ha carattere d'urgenza.

Si offre contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; è richiesta la disponibilità dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Si valutano anche profili neolaureati per l’attivazione di tirocinio retribuito di 6 mesi o apprendistato.

Azienda leader nei servizi e formazione alle imprese, ricerca per organico interno, un TECNICO DELLA PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO JUNIOR.

La risorse selezionata, verrà inserita all’interno dell’organico aziendale e in affiancamento a Tecnico Senior, si occuperà di:

- sopralluoghi in aziende clienti a supporto RSPP e Tecnico senior;

- elaborazione e stesura Documenti Valutazione Rischi generali e specifici di settore.

Il candidato è in possesso dei seguenti requisiti:

• laurea in materie scientifiche (Tecniche della Prevenzione, Ingegneria);

• preferibile minima esperienza in qualità di tecnico nel settore (anche attraverso tirocini formativi);

• conoscenza del D.Lgs 81/08 e relativi adempimenti;

• ottime doti relazionali e comunicative;

• capacità di gestire gruppi di persone;

• uso e conoscenza del pacchetto office;

• gradita la conoscenza della lingua inglese;

• disponibilità a trasferte presso aziende clienti.

• automunito;

• residenza / domicilio Parma e Provincia.

La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91.

Il/la candidato/a ideale ha una propensione per l’applicazione della materia e per l’apprendimento di nuove nozioni e metodologie; è disponibile a trasferte sul territorio regionale e/o nazionale.

Si offre contratto di assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; è richiesta la disponibilità dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Si valutano anche profili neolaureati per l’attivazione di tirocinio retribuito di 6 mesi o apprendistato.

Impresa di costruzioni generali con cantieri in Italia e all’estero, ricerca diplomati/e in materie economiche da inserire in un percorso di TIROCINIO FORMATIVO NELL’AREA CONTABILITÀ ITALIA.

Ci rivolgiamo a candidati/e che siano fortemente motivati ad intraprendere un percorso professionalizzante in ambito contabile.

La risorsa si occuperà di registrazione fatture e contabilità fornitori.

L’ottima padronanza dei sistemi informativi e buona conoscenza della lingua inglese completano il profilo.

Famiglia di Parma cerca ragazza/o automunita/o, con eventuale qualifica di educatrice/educatore, per ASSISTENZA POMERIDIANA - SERALE A RAGAZZO DI 18 ANNI DIVERSAMENTE ABILE.

Richiesta elasticità di orario e disponibilità e continuità nelle mansioni.

Azienda Leader nel Settore Antincendio e Sicurezza, in un’ottica di potenziamento della propria rete commerciale, seleziona un AGENTE DI COMMERCIO anche prima esperienza, da inserire stabilmente nel proprio organico.

Caratteristica unica del gruppo è di poter erogare servizi di manutenzione, consulenza e formazione garantendo uno standard elevato di qualità, mettendo a disposizione dei propri clienti competenza e professionalità per garantire soluzioni adeguate a tutte le esigenze.

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con oltre 20 agenzie e oltre 150 Agenti Consulenti della sicurezza di primo livello, con sede centrale Bergamo.

Cosa cerchiamo in un Agente?

- voglia di intraprendere una carriera come libero professionista;

- dinamicità, entusiasmo e ambizione professionale;

- predisposizione al lavoro per obiettivi, capacità negoziali e doti di leadership;

- pregresse esperienze commerciali con aziende.

Cosa offriamo ai nostri Agenti?

- sistema di provvigioni, incentivi mensili e premi annuali di sicuro interesse;

- possibilità di avere alle spalle un gruppo serio, strutturato e professionale;

- formazione iniziale nella nostra Prean Academy;

- formazione tecnica e commerciale continua con progetto strutturato;

- programma di inserimento con contributo mensile di 1000 euro (raggiungimento obiettivi);

- zona di competenza assegnata e portafoglio clienti attivo;

- possibilità di crescita professionale.

Grazie al piano formativo di inserimento, articolato tra lavoro in affiancamento e in autonomia, la risorsa viene seguita nell’apprendimento dei prodotti e delle metodologie che ci rendono unici rispetto ai nostri competitor.

Vogliamo conoscere e lavorare con persone intraprendenti e dinamiche, motivate ad una carriera imprenditoriale come liberi professionisti. Persone capaci di veicolare soluzioni utilizzando le proprie doti relazionali.

La CDR Trasporti è alla ricerca di AUTISTI CON PATENTE C, CQC + TESS. TACHIGRAFICA per lavoro su motrice a Parma e provincia come corriere espresso.

Si richiede:

- Disponibilità immediata

- Pregressa esperienza nella mansione

- Massima serietà e professionalità

- Massima disponibilità oraria e flessibilità

- Domicilio a Parma

- Orario di lavoro: full time.

I cv non inerenti non verranno presi in considerazione.

Azienda operante nel settore del trasporto su strada, è attualmente alla ricerca di una figura professionale da inserire nel proprio organico strutturato, variegato e stimolante come ADDETTA ALLA BOLLETTAZIONE E CUSTOMER SERVICE.

La figura si occuperà di bollettazione, archiviazione, assistenza clienti e gestione cassa.

Requisiti

- Diploma di scuola media superiore

- Buona conoscenza dell'utilizzo del computer

- Disponibilità immediata

- Automunita

- In possesso di buon eloquio e capacità di relazionarsi

Orari di lavoro: Full Time (orario e turni da definire)

Luogo di Lavoro: San Polo di Torrile (PR)

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi in ottemperanza al DLgs 198/2006

I cv non inerenti non verranno presi in considerazione.

CDR di De Rosa Catello Fabrizio operante nel settore della distribuzione merci su strada conto terzi e logistica è attualmente alla ricerca di un/a IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A full time con esperienza da inserire nel proprio organico.

Il/la candidato/a ideale è un/a laureato/a in Economia e Commercio / Diplomato/a in Ragioneria con specializzazione in amministrazione aziendale.

La risorsa sarà inserita nell'ufficio amministrativo e possiede predisposizione al lavoro in team e propensione al problem solving.

Il/la candidato/a risponderà direttamente alla Direzione Amministrativa.

Sede di lavoro: Parma

Settore: Amministrazione

Orario: Full time

Livello: da valutare in sede di colloquio.

Titolo di Studio: Diploma di Ragioneria / Laurea in Economia e Commercio

Ind: Economia Aziendale, Amministrazione e Direzione Aziendale

Età: ND

I cv non inerenti non verranno presi in considerazione.

Studio legale tributario di Parma ricerca diplomato/a in materie economiche da inserire in un percorso di TIROCINIO FORMATIVO NELL’AREA CONTABILITÀ dello studio.

Ci rivolgiamo a candidati/e che siano fortemente motivati ad intraprendere un percorso professionalizzante in ambito contabile.

La risorsa si occuperà di registrazione fatture e contabilità fornitori, prima nota cassa, prima nota banca. L’ottima padronanza dei sistemi informativi completa il profilo.

Cercasi PERSONALE DI SALA full-time, disponibile al lavoro su turni e nel fine settimana.

È richiesta esperienza pregressa nel ruolo.

Ristorante in provincia di Parma ricerca personale full-time per sala (CAMERIERE/A E RESPONSABILE DI SALA) e per cucina (AIUTO CUOCO) con esperienza e/o titoli di studio adeguati alla mansione.

La CDR Trasporti è alla ricerca di AUTISTI CON PATENTE CE per lavoro su BILICO a Parma.

Si richiede:

- Disponibilità immediata

- Pregressa esperienza nella mansione

- Massima serietà e professionalità

- Massima disponibilità oraria e flessibilità

- Domicilio a Parma

Orario di lavoro: full time.

I cv non inerenti non verranno presi in considerazione.

Bar a Parma cerca BARISTA seria/o con esperienza.

Solida realtà di Parma specializzata da 25 anni nella realizzazione di strumenti di comunicazione aziendale, ricerca giovane talentuoso per l'inserimento nella propria RETE COMMERCIALE.

Il ruolo che chiediamo di ricoprire è un ruolo di grande importanza: aiuterai lo sviluppo sul territorio in piena autonomia ma con il costante supporto e collaborazione dell'ufficio marketing. Imparerai a conoscere il nostro metodo di lavoro e l'importanza delle nostre applicazioni.

Cosa offriamo:

- formazione sul campo;

- lavoro stimolante e creativo;

- team giovane e dinamico.

Chi stiamo cercando:

- Una persona con spirito d'iniziativa che abbia voglia di iniziare un percorso di crescita in area commerciale.

- Esperienza: anche minima nella vendita o che abbia un approccio positivo alla relazione.

Azienda giovane e dinamica operante nel settore delle forniture per ufficio, gadget, personalizzazioni e abbigliamento/accessori da lavoro ricerca una giovane figura full-time da inserire nel proprio organico. Il candidato si occuperà della GESTIONE DEL MAGAZZINO (fisico e organizzativo) effettuando inoltre ORDINI e GESTENDO DDT, si richiede quindi buona dimestichezza con il computer.

Dovrà inoltre occuparsi di vendite a banco ed eventuali consegne.

Avranno la precedenza coloro i quali avranno già maturato esperienze inerenti e dotati di spiccate doti interpersonali.

Previsto piano di crescita professionale ed economico.

Cercasi giovane figura professionale per ruolo AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Agriturismo in Parma cerca CUSTODE O COPPIA disponibile a trasferirsi e vivere presso bilocale all'interno dell'agriturismo.

Il custode dovrà di giorno preparare le colazioni, occuparsi del check out, pulire le camere. La sera risiedere nella casa concessa ad uso gratuito, tenere in ordine il cortile e svolgere attività di giardinaggio nel pomeriggio. Se coppia, la moglie come domestica presso abitazione privata.

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all’estero, ricerca ADDETTI ALLA PRODUZIONE per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

Le risorse verranno inserite sulle linee di produzione semiautomatizzate.

I candidati ideali devono aver maturato, anche una breve esperienza in analoga mansione, preferibilmente nel settore prefabbricazione, edile oppure industriale.

Indispensabile la disponibilità a lavorare su turni.

Si offre un contratto a tempo determinato di 2 mesi con possibilità di rinnovo.

Richiesto eletto domicilio in provincia di Parma e disponibilità immediata.

Automunito.

Studio Commercialista assume a tempo indeterminato ESPERTA/O CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E DICHIARAZIONI FISCALI. Da valutare tempo pieno o part-time.

Cercasi TIROCINANTE DIPLOMATO/A PER NEGOZIO di giocattoli in Parma. Part-time 18/20 ore settimanali.

Cercasi PERSONALE AUTOMUNITO per recente apertura negozio di vendita capsule e macchine da caffè. Richiesta esperienza nel SETTORE DELLE VENDITE. Offresi contratto di tirocinio formativo i primi mesi, con scopo assunzione.

Importante azienda specializzata nell’Oil & Gas cerca, per la propria sede di Parma, un TECNICO MECCANICO.

Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza nel settore, padronanza nell’utilizzo del PC e nella gestione delle commesse. Sono richieste capacità di problem-solving e di relazionamento.

Viene offerto lavoro full-time, inizialmente a tempo determinato con finalità di successiva assunzione a tempo indeterminato.

Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria con 14 mensilità.

Cercasi PERSONALE GIOVANE PER BIRRERIA con cucina a Parma, quartiere Montanara.