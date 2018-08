A Malandriano i funerali di Elisa Baldi

Sono in corso funerali di Elisa Baldi, la 28enne responsabile delle Poste di Lesignano Bagni, morta nello scontro frontale sabato notte lungo strada San Cosimo, a Martorano. La salma è partita alle 9,30 dalla sala del Commiato alle Villetta, per essere portata nella chiesa di San Martino a Malandriano dove si svolgono le sequie. Nella stessa chiesa, stasera alle 20,30 sarà recitato il rosario. E sempre oggi, dalle 14,30 alle 18,30, sarà possibile dare un ultimo saluto alla giovane che le amiche della Coop chiamavano «Piccolina». «Una persona speciale, come sente il cuore che non sbaglia».