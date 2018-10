Cinque in una notte e nella stessa via. Cinque negozi e lo stesso destino a Lesignano, dove i ladri sono entrati in azione durante la nottata e hanno fatto bottino - in sequenza - in cartolibreria, nel negozio di acconciature, in quello di generi alimentari, alla gelateria e alla caffetteria.

In tutti e cinque i casi hanno forzato le porte in alluminio e hanno fatto bottino di piccoli quantitativi di denaro custoditi nelle casse. Nessuno degli esercizi commerciali ha un sistema di videosorveglianza. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Langhirano