Rivenditore d'auto senza permesso: il sindaco chiude l'attività

La Polizia di Stato, in ottobre ha svolto servizi di controllo negli autosaloni e rivenditori di auto usate. Gli agenti del distaccamento di Fornovo, hanno rilevato che un rivenditore di Lesignano non aveva l'autorizzazione al commercio rilasciata dalle autorità competenti. L’attività economica sotto controllo era iniziata nel marzo del 2016 dandone comunicazione, tramite SIA, al settore attività produttive del Comune di competenza, che entro i termini di Legge rigettava l’istanza per mancanza di requisiti tecnici, mai sanati. Come accertato dagli operatori della Polizia Stradale, durante il controllo, nonostante il diniego del Comune, l’attività svolgeva il lavoro ugualmente. L’attività abusiva è stata segnalata al sindaco di Lesignano, che immediatamente emetteva ordinanza di cessazione dell’attività commerciale abusiva, segnalata.