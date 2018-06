"The Fake News Bible", l'ultimo "lavoro" di Marco Camisani Calzolari

Nuovo libro del professor Marco Camisani Calzolari - ricercatore ed esperto digitale, docente dell'unico corso universitario sulle Fake News presso l'Università Europea di Roma, nonché volto noto di Striscia la Notizia e di Pronto soccorso digitale all’interno di Uno Mattina in famiglia in qualità di esperto: "The Fake News Bible".

Le Fake News sono pericolose: non si tratta solo della finta morte di qualche personaggio noto o di una frase attribuita a chi non l'ha mai detta, le Fake News sono capaci di destabilizzare poteri, rafforzare propagande criminali, indebolire leadership, e con le tecnologie odierne tutto è più facile. Ecco perchè è necessario riconoscerle e annientarle. E per farlo bisogna saperne di più. Come e quando nascono le Fake News? Quali competenze bisogna avere per crearle e diffonderle? Quanto possono essere dannose? Qual è il loro scopo? Come distinguerle da un semplice errore giornalistico? Come combatterle? In un'epoca digitale in cui siamo continuamente bombardati da qualunque tipo di informazione, abbiamo davvero bisogno di capirci qualcosa. Ma le Fake News sono davvero un fenomeno di oggi? O a renderle tali sono soltanto la rete e i social network? “Gli anni dieci del terzo millennio si sono ritrovati a dover affrontare un antico male rivestito di nuove tecnologie - scrive Marco Camisani Calzolari - la tendenza alla manipolazione della realtà al fine di ottenere scopi politici o economici è intrinseca all’uomo”. Basti pensare alla propaganda nazista per esasperare l'antisemitismo e l'idolatria della razza ariana, o al celebre annuncio dell'invasione degli Extraterrestri da parte di Orson Welles ingigantito e drammatizzato dagli organi di stampa dell'epoca. The Fake News Bible di Marco Camisani Calzolari tratteggia un quadro completo delle Fake News, dalle origini alle motivazioni spesso economiche e/o politiche che si celano dietro la loro creazione, dal contesto alle modalità, dalla diffusione virale ad alcuni suggerimenti utili per riconoscerle e per non lasciarci manipolare da una falsa informazione plasmata sulle nostre convinzioni, sulle nostre emozioni, sui nostri valori. “È fondamentale porre attenzione al carattere non casuale delle Fake News: nessuna Fake viene creata secondo casi o situazioni fortuite - scrive ancora Marco Camisani Calzolari - tutte le Fake News fanno riferimento a una situazione sociale, politica o mediatica molto precisa e fanno leva su specifiche Fallacies logiche, per manipolare l'umore della massa-utenti a cui viene distribuita l'informazione mistificata”. The Fake News Bible di Marco Camisani Calzolari ci renderà familiari termini come special pleading, bandwagon, straw man, fake videos, fake audios, debunking. Ci illustrerà alcune delle possibili soluzioni ipotizzate per tenerle a bada, come l'intelligenza artificiale, la blockchain (catena di blocco), un comitato internazionale, per chiudere con una panoramica di Case History.