Renzo e Carlo Piano, in viaggio alla ricerca della vera bellezza

Un grande architetto di fama mondiale e il figlio giornalista imbarcati su una nave oceanografica della Marina militare per un viaggio intorno al mondo alla ricerca di Atlantide, la mitica città perfetta descritta da Platone. Detta così potrebbe sembrare la trama un po’ strampalata di un romanzo avventuroso. E invece è il racconto di un viaggio straordinario. O meglio, il racconto di una vita e di un sogno, quello di costruire una città ideale, di trovare il segreto della bellezza e della perfezione.

L’architetto famoso è Renzo Piano, il progettista diventato celebre negli anni settanta per aver stupito il mondo insieme a Richard Rogers con il Beaubourg, il centro Pompidou di Parigi. Da allora è uno dei più apprezzati architetti del mondo. Un archistar, lo si potrebbe definire, se non fosse che detesta quel termine e preferisce di gran lunga essere chiamato geometra per via di quella passione che lo porta a misurare tutto. Il giornalista è suo figlio Carlo, che non ha voluto imboccare la strada più facile e seguire le orme del padre, ma ha scelto di fare il cronista e di lavorare in vari quotidiani milanesi. La nave è la «Ammiraglio Magnaghi», un'unità militare specializzata nello studio dei fondali marini.

Il viaggio parte ovviamente da Genova, la città di Piano, dove ha uno dei suoi studi, dove ha progettato il recupero del Porto antico e dove nei mesi scorsi ha disegnato e donato alla città il progetto del nuovo ponte che dovrà sostituire il viadotto Morandi. In questo viaggio intorno al mondo, Piano tocca via via i luoghi dei suoi lavori principali. Quelli di cui va più orgoglioso ma anche quelli che gli hanno lasciato qualche dubbio. E così si possono scoprire i segreti dell’aeroporto di Kansai realizzato su un’isola costruita appositamente in mezzo al mare davanti a Osaka. L’originalità dell’Academy di San Francisco con quel tetto pieno di verde e di alberi. E poi, a New York, la Morgan Library scavata nella roccia o la torre del New York Times progettata proprio pochi mesi dopo che la follia terroristica aveva distrutto le torri gemelle. Lo Shard, la contestata torre londinese a fianco del Tamigi. Ovviamente il Beauborg, ma anche la Potsdamer platz a Berlino, l’Auditorium della musica di Roma, la nuova sede della fondazione Niarchos ad Atene, uno degli ultimi progetti di Piano, uno di quelli di cui sembra essere più soddisfatto.

E’ curioso scoprire particolari poco noti dei cantieri, come i palombari ucraini utilizzati a Berlino. Ma è soprattutto interessante scoprire il metodo di lavoro che usa Piano, la sua necessità di conoscere i luoghi, di respirarne l'aria prima di iniziare i progetti. Il tutto condito da un profondo amore per le città: «E’ il luogo dove le diversità si incontrano, le esperienze si confondono e le paure svaniscono», scrive Piano che sottolinea anche la capacità di uno spazio ben pensato e ben costruito di migliorare il resto della città che gli sta attorno. Il pensiero va ovviamente alle periferie: «Spesso le abbiamo costruite male, senza affetto, quasi con disprezzo». Ed è un grande problema per le città, perché, spiega il grande architetto «quando le periferie vengono trascurate, allora tutto si abbandona al degrado, dagli ambienti ai rapporti umani. Ci si abitua al brutto».

Per questo Piano ha pensato che c’è bisogno di una «gigantesca opera di rammendo» e all’obiettivo ha deciso di dedicarsi a Palazzo Madama. Così ha destinato il suo stipendio da senatore a vita al progetto G124 (la sigla del suo studio al Senato) che coinvolge un gruppo di giovani architetti per sviluppare progetti di recupero e trasformazione delle periferie dimenticate.