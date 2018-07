Villa Dosi Delfini: visite guidate in estate

Villa Dosi Delfini è un piccolo capolavoro di epoca barocca, situato nella campagna pontremolese. Percorrendo il lungo viale alberato dei Chiosi, che parte dal centro storico, si giunge di fronte ai castelli di questo meraviglioso scrigno di arte moderna.

Aperta ai visitatori da poco più di un anno, la Villa è visitabile con le guide di Sigeric - Servizi per il turismo, tutti i martedì e i venerdì d’estate, previa prenotazione. Dopo il successo di questa stagione primaverile, con più di 800 visitatori, Sigeric propone un ricco e interessante calendario di visite guidate estive… per tutti i gusti!

La novità di questa estate sono le visite guidate serali: nel buio assoluto della tenuta dei Chiosi, Villa Dosi Delfini risplende e risalta le sue suggestioni artistiche. Tra le visite serali, di particolare interesse quella organizzata per la magica serata di San Lorenzo: il Gruppo Astrofili Massesi guiderà i visitatori alla scoperta del cielo stellato!

Tante anche le date per le visite diurne: oltre ai consueti appuntamenti del martedì e del venerdì, all’interno del tour Pontremoli Segreta *Speciale Villa Dosi*, ci sarà la possibilità di partecipare a visite guidate straordinarie in occasione del Premio Bancarella e di Medievalis. Per tutte le informazioni, vi invitiamo a visitare il sito internet www.villadosidelfini.it.

Di seguito, tutte le date estive di apertura straordinaria:

Giornaliere:

- 21 e 22 luglio

- 4 e 5 agosto

- dal 16 al 19 agosto

- 24 e 25 agosto.

Serali:

- 3 e 4 agosto

- 10 agosto *Speciale San Lorenzo*

- 23 e 24 agosto

Contatti:

info@sigeric.it

+39 3318866241

+39 3315740114