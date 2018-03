Auto contro un tir: muore una donna a Mantova

Una donna è morta in un incidente stradale accaduto prima di mezzogiorno sulla ex statale Goitese, nel Comune di Porto mantovano, alle porte della città. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la donna viaggiava da solo su un’utilitaria che si è scontrata frontalmente con un Tir.

Nell’impatto l’auto è stata scaraventata nel fossato laterale; la donna, rimasta incastrata tra le lamiere, è morta sul colpo. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sulla ex statale che collega Mantova con Brescia il traffico è stato bloccato, con lunghe code di auto e camion che si sono formate in entrambe le direzioni.

LA VITTIMA E' UNA 66ENNE DI FERRARA. Si chiamava Editta Ancona, pensionata di 66 anni, residente a Ferrara, la donna morta nell’incidente stradale accaduto all’ora di pranzo di oggi lungo la ex statale Goitese, nei pressi di Mantova.

Viaggiava da sola su una Kia Picanto che si è scontrata frontalmente con Tir (guidato da un autotrasportatore di Bagnolo San Vito nel mantovano, rimasto illeso), dopo aver invaso la sua corsia. All’origine dell’incidente forse un malore della donna oppure un fatale attimo di distrazione.