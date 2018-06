3 allestimenti per un matrimonio perfetto

La cura dei dettagli è importante nell'organizzazione di un matrimonio, una carta vincente per un evento da favola.

E’ al momento della cerimonia, in chiesa o i municipio, che avviene il primo contatto degli ospiti con l’evento. E le decorazioni devono fare capire quale sarà il filo conduttore che guiderà il matrimonio. L’atmosfera che è stata concordata con gli sposi deve essere comunicata attraverso gli addobbi floreali, le luci, i colori delle decorazioni. Non si tratta di riempire spazi con nastri e fiocchi ma di costruire un ambiente accogliente e armonico e parli degli sposi e che li descriva. Far trovare le bolle di sapone a fine cerimonia come divertente alternativa al lancio del riso è un modo per far partecipare attivamente gli ospiti, per creare interazione e rompere il ghiaccio.

Per ottenere un effetto spettacolare, non basta l’intervento della wedding planner, è necessario il contributo di una wedding designer che dalla cerimonia, all’auto, fino al cocktail di benvenuto, al buffet di antipasti, alla tavola e alla torta nuziale valorizzi l’ambiente seguendo il tema condiviso con gli sposi. Questa arte culmina nel tableau de mariage, affisso all'entrata della sala per il ricevimento per agevolare gli inviati a trovare il posto assegnatogli, in cui il tema delle nozze può essere espresso al massimo. Ogni tavolo viene decorato e distinto dagli altri secondo l’argomento scelto: bucolico, boho chic, rustico, romantico … Ogni tavolo viene nominato secondo temi agli sposi: personaggi letterari, quartieri di Parma, parole in dialetto parmigiano, titoli di film, la fantasia non ha limiti.

A ogni stile il suo allestimento.

Nozze urban chic

Lo stile elegante si ottiene scegliendo i toni del bianco per le tovaglie rotonde e per le sedie rivestite con candide vestine. Roselline bianche abbelliranno i tavoli e un gazebo trasparente avvolgerà tutta la mise en place dei tavoli.

Country chic

Il matrimonio country oggi è la scelta che va per la maggiore. Il gazebo sarà rivestito con stoffe in fibra naturale , tavoli e sedie saranno in ferro battuto stile vintage provenzale con cuscini in lino beige. Fiori di campo e lanterne completano il tutto.

Boho chic

Un white party con invitati in bianco e sposi in abito colorato è innovativo e rivoluzionario ma sceglietelo solo se avete voglia di osare con gli accessori. Giallo lime o l’azzurro serenity con dettagli esotici come pink flamingo, cactus e foglie di banano.

Matrimonioaparma.it ti mette in contatto con i migliori allestitori di parma per il tuo matrimonio da favola