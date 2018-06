Viaggio di nozze: 6 consigli fondamentali

Maldive, Australia, Polinesia, Seychelles e Hawaii: quando si pensa al viaggio di nozze sono le mete da sogno quelle che vengono in mente per prime. Si cercano la magnificenza della natura, il massimo del relax e un’esperienza da raccontare. Il breve periodo del raccoglimento da neo sposi esiste in diverse culture ed è un periodo di ‘riposo’ che la coppia vuole tutto per sé. Nel secolo scorso la luna di miele è diventata il pretesto per fare un viaggio, spesso l’unico viaggio che marito e moglie avrebbero fatto nella vita. Oggi si vola a basso costo in tutta Europa e si va a New York anche solo per un weekend. E il viaggio di nozze è cambiato. Viene posticipato di alcune settimane per unire la licenza matrimoniale alle vacanze estive oppure si organizza dopo alcuni mesi. Accade che le nozze si vogliano celebrare in estate a Parma ma, nella destinazione prescelta per il viaggio, in quel momento potrebbe essere stagione di piogge o addirittura inverno. E quindi oggi, spesso, dopo le nozze si torna in ufficio. Prendendosi il tempo necessario per organizzare un bel viaggio in seguito. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni e mentre fino a poco tempo fa se ne doveva usufruire entro 30 giorni dalle nozze, oggi la normativa è meno vincolante ma meglio verificare col datore di lavoro.



A ogni stile il suo viaggio di nozze.

URBAN WEDDING

Il viaggio di nozze da sogno. Una settimana nel paradiso tropicale di lusso a Mauritius. In alternativa: Fregate Island (Seychelles). L'isola si raggiunge solo in elicottero o in barca, ogni stanza ha la sua piccola spiaggia privata e una Jacuzzi all'aperto

BOHO WEDDING

Il viaggio di nozze sceglie destinazioni insolite, come il Belize. Magari nell'ex residenza privata di Francis Ford Coppola, ora uno splendido e lussuosissimo hotel, il Blancaneaux Lodge. O al Victoria House, su Ambergris Caye.

COUNTRY WEDDING

Il viaggio di nozze non puo' che essere una full immersion nella natura: ad esempio un autentico safari, ma di lusso: si dorme in letti morbidissimi sotto le stelle del cielo

del Kenya.

Ecco alcuni consigli per una luna di miele indimenticabile.

Non partite subito dopo il matrimonio

Anche se siete tra le coppie che non posticipano il viaggio, fate passare almeno un paio di giorni dalle nozze prima di partire. Sarete più riposati e potrete fare le valigie con calma.

Pianificare bene il viaggio

Un viaggio di nozze di successo si programma 6 mesi prima delle nozze, evitate i last minute: rischiate di accontentarvi e di avere brutte sorprese.

Informatevi sulla destinazione

Per fare la valigia dovete conoscere il clima, preparare eventuali documenti e provvedere a eventuali vaccinazioni.

Staccate del tutto

Approfittate della luna di miele per fare una pausa dai social network. Concentratevi solo sul partner, le foto delle vacanze le posterete al rientro.

Non è una gara di sopravvivenza

Anche chi di solito preferisce vacanze in tenda, durante il viaggio di nozze dovrebbe coccolarsi: evitate agende fitte di escursioni e discese in canoa. Dovete rilassarvi.

Scegliete una meta gradita a entrambi

Eviterete di bisticciare per un nonnulla al primo imprevisto, rovinando la vacanza più romantica della vostra vita.



