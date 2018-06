Wedding planner: un aiuto prezioso

Secondo i dati Istat in Italia il numero dei matrimoni è in calo, ma sono in aumento i wedding planner. Organizzare le proprie nozze non è un compito facile. Se si ha molto tempo e si vuole realizzare il sogno di un matrimonio da favola, è necessario che una professionista venga in aiuto degli sposi per mettere ordine nella lunga lista delle attività che a volte si protraggono per mesi. Se, al contrario, si hanno pochi mesi a disposizione, l’opera della wedding planner è ancora più utile perché fa risparmiare tempo. Una professionista ha già una selezione di fornitori che ha costruito con la ricerca e con l’esperienza. Sa come sceglierli e si occupa della mediazione tra sposi e commercianti. Inoltre conosce perfettamente tempistiche, burocrazia e galateo del matrimonio. E’ una figura neutrale che viene coinvolta per difendere gli interessi degli sposi da familiari invadenti.

Una wedding planner è una consulente e una coordinatrice, risolve i problemi e risparmia lo stress alla coppia presentando soluzioni.

Quali sono i compiti della wedding planner?

1. Con gli sposi può individuare lo stile e il tema delle nozze, elaborando un progetto che diventi il filo conduttore di tutta l’organizzazione. Conoscendo le tendenze e mode del momento, proporrà le soluzioni più adatte alla coppia.

2. Aiuta gli sposi a calcolare il budget del matrimonio e li consiglia in moda da pianificare le spese, fino al giorno delle nozze.

3. Si occupa della pianificazione logistica e dei sopralluoghi; della ricerca e della tipologia della location in cui organizzare il catering, gestendo anche il noleggio di arredi e tensostrutture e la colonna sonora della giornata.

4. La wedding planner si occupa di curare la regia della giornata, coordinando il lavoro dei fornitori, assistendo gli ospiti e gestendo gli imprevisti.

5. Si sceglie una professionista, ma si finisce col trovare un’amica che imparerà a conoscere la coppia e che si occuperà anche di dettagli personali come l’immagine della sposa: dal trucco all’abito.

Quanto costa una wedding planner? Se si occupa solo del coordinamento del matrimonio chiederà una cifra fissa, ma spesso offre un servizio completo quindi gli sposi le pagheranno il costo intero delle nozze, dal ristorante alla musica, dalle partecipazioni alla torta nuziale.

Nata oltreoceano, la figura della wedding planner è una realtà anche a Parma, attraverso matrimonioaparma.it puoi ingaggiare consulenti singoli o studi di professionisti che curano l’evento in team.