La location perfetta per il ricevimento nuziale

Il tuo matrimonio da sogno è più simile a una cena tra amici o a una produzione di Broadway? Il giorno delle nozze è il tuo momento speciale ma devi pensare anche ai tuoi ospiti. Se i tuoi amici più cari hanno tutti dei bambini piccoli, è saggio invitarli a un matrimonio a Parigi? Se hai parenti molto anziani, puoi aspettarti che siano entusiasti di un matrimonio in ​​spiaggia? Sono tante le condizioni che determinano la scelta del luogo della cerimonia e del ricevimento: il mese scelto per l’evento, il numero degli ospiti e il budget a disposizione. Se molti ospiti devono viaggiare per festeggiarvi è importante individuare una soluzione che non li costringa a ulteriori spostamenti, per esempio una struttura che offra anche alloggi.

Non fate l’errore di scegliere una location solo in base alla moda del momento o alla sua posizione geografica: che sia una sala per ricevimenti, una masseria in campagna o una villa storica, valutate tutti i pro e i contro.

Sala ricevimenti

E’ la scelta più ovvia perché la più comoda. Ci si affida a una struttura gestita da professionisti dell’ospitalità, in cui non è necessario allestire una cucina o creare spazio per grandi tavolate. Spesso vengono offerti servizi extra come l’animazione per i bambini o il pet sitting, ma anche la decorazione personalizzata della sala o la realizzazione del tableau de mariage con la disposizione dei tavoli. Ma non ci sono solo pro. Spesso nella stessa sala vengono organizzati due matrimoni a distanza di poche ore, con conseguente rigida tabella di marcia per sposi e ospiti che a un certo punto vengono fatti uscire per fare spazio al ricevimento seguente. Una sala ricevimenti, per quanto offra un servizio personalizzato, non potrà mai creare un’atmosfera raccolta o adattarsi allo stile scelto dagli sposi.

Agriturismo

La location perfetta per che ama lo stile rustic shabby chic è un agriturismo con giardino e aia colonica da trasformare in un salotto a cielo aperto. Le note vintage create dalle tovagliette in tessuto grezzo e dalle piccole composizioni di fiori di campo, si mescolano ad arte con lo stile minimale dei tavolini realizzati con bancali in legno dipinti di bianco. L’effetto country, ma molto curato, viene completato da file di luci a LED. Assicuratevi che l’aspetto agreste non sia troppo realistico: stalle e macchinari agricoli sono poco adatti a delle nozze shabby.

Per organizzare una festa ben riuscita, giardino e agriturismo non sono la scelta migliore in autunno. E anche in estate possono far lievitare il budget, perché è sempre necessario avere un piano di riserva in caso di pioggia, il che significa il doppio del lavoro. Mettete in conto il costo extra di una struttura per accogliere al riparo gli ospiti in giardino e un pavimento d’emergenza per coprire il prato.

Dimora storica

Una villa d’epoca è una scelta romantica e sofisticata, ma non è nata per ospitare un banchetto nuziale. Chi desidera che tutti gli ospiti possano accomodarsi nella medesima sala potrebbe essere deluso perché ville e castelli sono spesso dotati di sale molto grandi ma raramente sono i locali provvisti di tutti i comfort. Inoltre si deve valutare dove posizionare le cucine temporanee, il guardaroba, le toilette. Molte spose sognano le nozze in un castello, ma in molte zone d’Italia i manieri sono medievali, con ambienti ampi e freddi, oppure troppo angusti e inospitali. Una villa d’epoca del tardo ‘700 o ’800 è una scelta molto più romantica e pratica. Assicuratevi che sia facile da raggiungere, che possa offrire un parcheggio adatto al numero degli ospiti e che non sia meta turistica o di visitatori ‘della domenica’. Se la villa è anche monumento potrebbe vincolarvi nella decorazione e se si trova in centro città, attenzione ai limiti su musica e volume dei festeggiamenti.

Sono partner di Matrimonio a Parma:

- Ristorante 12 Monaci

- Bistrot della Villa

- Ristorante Parco Sant’Andrea

- Bagarre e Bersè Wedding & Events

- Agriturismo Argaland

- Agriturismo la Broncarda

- Antica Grancia Benedettina

- Antica Corte Fondazione Magnani Rocca

- Villa Ca’ Tegoni

- Antica Corte Ortalli

- Antica Tenuta Santa Teresa

- Villa La Vignazza

- Corte Glam

- Castello di Montechiarugolo

- Palazzo Marchi

- Ristorante Villa Maria Luigia