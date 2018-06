Incidente oggi pomeriggio intorno alle 16.30 alla rotatoria di Felegara. Un'auto proveniente da Medesano con a bordo due persone residenti in zona si è immessa nella rotatoria e, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale pedemontana, è finita sul marciapiede abbattendo un albero. Il conducente del mezzo e il passeggero sono stati trasferiti al Maggiore con ferite di media gravità