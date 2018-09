Giorni d'ansia per una 44enne italiana scomparsa ieri mattina dall'area di servizio di Medesano Est. La donna, dopo due giorni di ricerca in zona da parte dei carabinieri, oggi supportati da Vigili del fuoco e gruppi cinofili del coordinamento Protezione civile di Parma, ha avuto esito positivo: la donna è stata ritrovata oggi pomeriggio a Reggio Emilia dagli agenti della Polizia municipale in stato confusionale.