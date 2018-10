Acqua torbida a Medesano: problemi legati alla forte pioggia

Le recenti precipitazioni nelle valli del Taro e del Ceno stanno determinando fenomeni di torbidità dell'acqua negli impianti di captazione di Rubbiano e di Ramiola, che sono a servizio dell'acquedotto del comune di Medesano.

Lo dice un comunicato di Iren, che prosegue:

Le ingenti piogge di questi giorni hanno determinato un incremento della portata dei fiumi con aumento della torbidità anche nei pozzi da cui si attinge l’acqua. Al momento non ci sono conseguenze sulla qualità dell'acqua distribuita alle utenze perché si stanno sfruttando le risorse idriche che stanno risentendo meno del fenomeno e il volume d'acqua già stoccato nei serbatoi di distribuzione.

Tuttavia Ireti sta lavorando per far fronte alle criticità e ripristinare la situazione di normalità quanto prima, condizioni metereologiche permettendo.