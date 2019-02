Incidente nel tardo pomeriggio a Sant'Andrea Bagni sulla provinciale 54, nel tratto di strada che conduce a Felegara. Per cause in via di accertamento, un'auto si è ribaltata. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 18: sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Medesano, l'automedica di Collecchio, i vigili del fuoco di Fidenza e i carabinieri di Medesano. Un giovane è stato portato al pronto soccorso del Maggiore con ferite lievi. S.Cal.