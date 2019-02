Scompare un'anziana a Sant'Andrea Bagni: ricerche in corso, in arrivo anche l'elicottero

Soccorritori mobilitati nella zona di Medesano per la ricerca di una persona scomparsa. Da ieri sera non si hanno notizie di un'anziana ospite della casa di riposo Villa Carlotta a Sant'Andrea Bagni.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, in paese, nei boschi e in campagna. E' stata attivata tutta la procedura prevista in questi casi. Il sindaco Ghidini si è unito alle ricerche di protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale, a piedi e con i cani. E' in arrivo anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Bologna (il 115 è sul posto con altre due squadre).