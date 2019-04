Un capriolo attraversa la strada: auto contro un muro

Un capriolo attraversa la strada: un'auto sbanda e finisce contro il muro. E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri lungo via Repubblica di Medesano, in località Carnevala. Mentre viaggiava da Felegara verso il capoluogo un'auto con a bordo due persone ha perso il controllo, a causa di un capriolo che ha improvvisamente attraversato la strada, andando a sbattere contro il muro a lato della carreggiata. Immediata la chiamata al 118 per i soccorsi: dopo le prime verifiche i feriti sono stati trasportati al Maggiore di Parma dove si trovano ricoverati con ferite di media entità. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando di Salsomaggiore.