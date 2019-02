Finita la tregua, nel weekend nuova perturbazione

E’ finita la breve tregua di 'sole' registrata in tutta Italia: una nuova ondata di maltempo è infatti in arrivo nel weekend, con le prime avvisaglie sabato tra Liguria e Toscana, dove pioverà, mentre domenica saranno colpiti diffusamente il Nord e le regioni tirreniche, dove è prevista neve. Le previsioni sono del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara.

«Dopo la pausa anticiclonica di questi giorni, si cambia di nuovo nel weekend per l’arrivo di una perturbazione nord atlantica», spiega Ferrara, secondo cui «la parte più attiva del fronte è attesa domenica con piogge e rovesci al Nord e regioni tirreniche, specie dalla serata, e ritorno della neve sulle Alpi in genere dai 700-1100m di quota». Le regioni più coinvolte saranno quelle di Nordest e alta Toscana, qui con punte anche di oltre 50-60mm; molto ai margini invece il Piemonte sud-occidentale e il Ponente Ligure. Lunedì ritroveremo qualche pioggia o rovescio sparso al Sud, residuo al Centro e sul Nordest ma in esaurimento, con qualche nevicata in Appennino in genere dai 1000-1500m; rapido miglioramento altrove».

«Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti dapprima di Libeccio e Scirocco, poi di Ponente e Maestrale - prosegue il metereologo di 3bmeteo.com - con raffiche anche di oltre 60-70km orari in particolare tra le Isole Maggiori, sul Tirreno e in alta montagna. Le temperature saranno altalenanti, con un rialzo nel fine settimana e un forte calo da lunedì. L’inverno, quindi, è tutt'altro che finito. «La prossima settimana - conclude Ferrara - potrebbe vedere infatti la discesa di un’irruzione di aria fredda di matrice artica con obiettivo primario l’Europa centro-orientale, ma almeno marginalmente anche l’Italia».