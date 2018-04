Rems più sicura: dopo la fuga di Solomon saranno alzate le recinzioni

Saranno alzate, e rese più difficili da scalare, le recinzioni della Rems, la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di Casale di Mezzani.

Ad annunciarlo, durante l’ultimo consiglio comunale di Mezzani, è stata la direttrice dell’Ausl Elena Saccenti intervenuta – insieme al direttore del dipartimento assistenziale integrato salute mentale-dipendenze patologiche Pietro Pellegrini e alla responsabile della struttura Giuseppina Paulillo - per riferire in merito alla fuga dello scorso marzo di Solomon Nyantakyi, il 22enne che uccise la madre e la sorella in via San Leonardo a Parma. (...)

