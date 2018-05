La Mille Miglia in piazza del Campo a Siena. Sosta a Monteriggioni, poi la partenza per Parma

La terza tappa della 1000 Miglia, partita di primo mattino da Roma, è arrivata a Monteriggioni per la sosta pranzo. Il tragitto mattutino è stato caratterizzato da una moltitudine di emozioni, da paesaggi mozzafiato, dal calore di molti bambini ai bordi delle strade. Il sole e la temperatura primaverile hanno reso l’atmosfera ancor più coinvolgente per appassionati e curiosi.

Dopo l’avvio della tappa dalla Capitale, le auto d’epoca sono transitate a Ronciglione, Lago di Vico, Viterbo, Radicofani e Siena, in uno dei percorsi storici e più apprezzati dagli amanti della Freccia Rossa.

Relativamente alla classifica, prosegue tra i favoriti il testa a testa per la lotta al vertice. A giocarsela gli argentini Juan Tonconogy e Barbara Ruffini con l’Alfa Romeo 6C 1500 GS “Testa Fissa” del 1933; i campioni uscenti 2016 e 2017, i bresciani Andrea Vesco e Andrea Guerini a bordo dell’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929; Giovanni Moceri e Daniele Bonetti con l’Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928; Andrea Belometti e Doriano Vavassori con la Lancia Lambda VIII serie Casaro del 1929; Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli con la Lancia Lambda VII serie Casaro del 1927.

Il viaggio di ritorno riprende verso San Miniato e Lucca, con il successivo passaggio a Pietrasanta. La 1000 Miglia percorrerà poi il tratto dell’antica strada attraversata nell’edizione del 1949, tra Sarzana e il Passo della Cisa. La terza tappa si concluderà anche quest’anno a Parma, alle 21.15, città sede dell’ultima notte di gara.