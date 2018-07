Scontro auto-moto a Monchio, donna cade in bici a Collecchio: tre feriti

Due incidenti in poche ore a Monchio e Collecchio. Il bilancio è di tre feriti: due di media gravità. Il primo alle 12.20 sulla Massese, con uno scontro auto-moto: due i feriti con uno di loro, media gravità, trasportato al Maggiore con l'elisoccorso. Un'ora dopo in via Privata Loria, una donna è caduta in bici: è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso del Maggiore con ferite di media gravità.