Per due giorni Monchio diventa la capitale della montagna

La montagna sarà in festa oggi e domani nelle corti di Monchio. Torna l’imperdibile appuntamento con l’Appenninfest organizzato da Comune, Provincia, Parchi del Ducato, Parco dei Cento Laghi, Stazione turistica di Prato Spilla, in collaborazione con Parco Appennino nel Mondo, Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, Mab Unesco e con il contributo di Regione e Consulta degli emiliani nel mondo. I festeggiamenti prenderanno il via oggi in piazza Ca’ Boneto, con Aspettando Appenninfest. Dalle 9 alle 19 si potrà visitare il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, mentre alle 9,30 è in programma l’escursione guidata «Alla scoperta del potere delle piante».

Alle 10 i più piccoli potranno partecipare ad un laboratorio creativo in Borgo della Ciodna. Dalle 16, divertimento assicurato con il Mago Tano, mentre alle 17 i trampolieri di PaZo Teatro si esibiranno nello spettacolo «Spiriti della tempesta». La giornata si chiuderà alle 21 con il concerto dei Tunnel of love, la cover band dei Dire Straits.

Domani i festeggiamenti entreranno nel vivo e si sposteranno nella splendida cornice di Prato Spilla. Si parte alle 9,30 per un’escursione in compagnia delle guida Gae Monica Valenti, che condurrà i partecipanti lungo i sentieri dell’Alta Via dei Parchi alla ricerca degli ultimi tritoni. Sempre alle 9,30 relax assicurato con gli esercizi di allungamento e scioglimento articolare e muscolare, mentre alle 10,15 (e anche alle 15) è in programma il Vignasa Yoga. Alle 11 si terrà il convegno «Territorio, agricoltura, turismo e ambiente. Prato Spilla è un valore?», mentre alle 12,30 sarà conferito il riconoscimento della Cittadinanza Affettiva del Parco. Alle 14,30 e alle 17,30 laboratori per i più piccoli sul tema «Dagli amici alberi la materia prima per lavoretti di bricolage».

Alle 15,30 il «sarto» di racconti Torototela, mentre alle 16 si potrà migliorare la connessione tra mente e corpo con il Taiji Quan. Alle 17 ad andare in scena sarà la band «The Side Walkers». E poi percorsi acrobatico forestali e bancarelle di prodotti tipici e artigianato. B.M.