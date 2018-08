Crollo del ponte, Albert telefona: "Sono vivo". Solo Mirko, originario di Monchio, resta disperso

Albert, il cittadino tedesco che era inserito nell’elenco dei dispersi, è vivo e sta bene. Questa mattina ha telefonato in prefettura attraverso il numero dedicato rassicurando gli addetti dell’unità di crisi. Ora l'unico disperso è Mirko Vicini, il genovese originario di Monchio, operaio di Amiu, la municipalizzata dei rifiuti, che era nel capannone dell’azienda investito dal crollo di ponte Morandi. Mirko aveva appena finito il turno di lavoro e stava smontando: il furgone dell’Amiu era ancora acceso quando il ponte Morandi gli è piombato addosso.

Paola, la mamma, da tre giorni non vuol sapere di allontanarsi dal capannone dell’Amiu dove è morto suo figlio. Le hanno messo anche una brandina e i volontari non la lasciano mai sola. Ma non serve a nulla. La donna non smette di piangere, piegata dal dolore e dalla fatica di sapere che suo figlio è morto e non avere neanche un corpo su cui piangere. Eppure Mirko era felice, martedì scorso: dopo mesi senza lavoro aveva avuto un contratto stagionale. Con il collega Bruno Casagrande stavano scaricando all’interno dell’isola ecologica, poi sarebbero andati a casa. Quando il ponte gli è piovuto in testa non hanno avuto neanche il tempo di capire cosa stesse accadendo. Mirko è ancora lì sotto, la bara di Bruno è invece alla Fiera di Genova dove oggi si celebrano i funerali di parte delle vittime. A salutarlo c'erano i suoi colleghi, gente semplice, umile. «Uno è qui, l’altro ancora no. Lui l’abbiamo salutato, ora - dicono - andiamo a cercare Mirko e vediamo di trovarlo».