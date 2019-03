Seggiovia di Prato Spilla: aggiudicati i lavori per la revisione generale

Il Servizio Patrimonio della Provincia ha aggiudicato i lavori per la revisione generale della seggiovia della stazione turistica di Prato Spilla, nel Comune di Monchio.

Il bando è stato possibile grazie a un finanziamento complessivo di oltre un milione di euro da parte della Regione Emilia - Romagna.

Dice un comunicato della Provincia di Parma:

La ditta appaltatrice è la CCM Finotello srl, con sede in Pianezza (Torino), il progetto è dell’ing. Araldo Seletti di Parma, la direzione lavori dell’ing. Guiduberto Galloni di Parma.

La consegna dei lavori è prevista per i primi di aprile, la durata prevista dei lavori: 180 giorni.

La seggiovia dovrebbe riaprire, dopo il collaudo dell’USTIF di Bologna, per la prossima stagione invernale 2019/2020.

“Questo cospicuo finanziamento della Regione è un segnale di grande attenzione per il nostro territorio – dichiara il Presidente della Provincia Diego Rossi – Ora andiamo a concretizzarlo con l’avvio dei lavori per la revisione della seggiovia, che consentiranno la ripresa dell’attività di una infrastruttura importante per il turismo e lo sport dell’Alta Val Cedra, a lungo attesa.”

I principali lavori che verranno eseguiti sulla seggiovia:

Stazione Motrice

- fornitura e installazione nuovo riduttore, puleggia e motore elettrico

- sostituzione fune tenditrice

- nuovo azionamento elettrico

Stazione Rinvio

- fornitura/installazione nuova puleggia

Fornitura e installazione di una rete anticaduta, sui tratti salita e discesa della stazione di monte

Linea

- controlli non distruttivi di rulli e rulliere

- realizzazione nuovi antiscarrucolanti

- manutenzione straordinaria sedie

Lavori vari

- opere di carpenteria metallica

- opere elettriche di adeguamento impianto civile

- opere edili di manutenzione