Vasta frana in movimento sulla provinciale tra Varsi e Bardi. Lo smottamento è iniziato verso le 18. Sul posto i tecnici della Provincia e il sindaco di Bardi Valentina Pontremoli

Il traffico è deviato sulle strade comunali da Varsi in direzione Rocca proseguendo per Tosca per poi rientrare sulla provinciale sp 28 in prossimità di Ponte Lamberti.