Un escursionista ferito e un fungaiolo disperso: due interventi del Soccorso alpino nel Cornigliese

Il Soccorso alpino è intervenuto due volte nel Cornigliese, questa mattina, per assistere escursionisti in difficoltà.

Un escursionista ferito ad una gamba è stato soccorso in località Lago scuro, mentre quasi nello stesso tempo, in zona Capanne di Badignana un fungaiolo era disperso. Nel primo caso il ferito è stato affidato all'ambulanza, mentre il fungaiolo ha ritrovato autonomamente la via verso casa.