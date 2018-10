Un ferito in Appennino: ricerche sospese in Emilia per il maltempo

Sono state sospese per maltempo sul versante emiliano, mentre continuano sul versante toscano le ricerche di un uomo, un sessantacinquenne originario della Nuova Zelanda ma con passaporto statunitense, che dal tardo pomeriggio di ieri è disperso sull'Appennino tosco-emiliano, tra le province di Massa Carrara, Reggio Emilia e Parma.

L'uomo, pare essere ferito sul fondo di un canale, ma purtroppo il contatto telefonico si è interrotto dalla sera di ieri. Le squadre emiliane, partire dalle province di Parma e Reggio Emilia, hanno perlustrato la zona di crinale nord tra il passo del Lagastrello e quello del Cerreto, senza tuttavia avere riscontro.

Un violento temporale, ancora in atto, ha costretto le squadre a rientrare per motivi di sicurezza. Sul versante toscano continuano invece, ad opera del Soccorso Alpino toscano, le operazioni di ricerca, che continueranno anche nella notte e, in caso di ulteriore necessità, anche nella mattina di domani.