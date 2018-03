Un lettore: "Via Langhirano, diverse ore di blackout. Per l'ennesima volta"

Un blackout in via Langhirano durato dalle 3 della scorsa notte fino alle 7,30. E' la segnalazione del lettore Roberto, che abita nella zona fra via Langhirano e via Montanara e spiega: "I tecnici son oniterventui, cercando il guasto e riparando una centralina. E' l'ennesima volta che c'è un blackout in questa zona, dove tra l'altro la linea elettrica è obsoleta. Nel 2013 siamo rimasti senza luce per più di 8 ore e ogni anno ci sono dei blackout. I miei elettrodomestici hanno un 'allarme' che si attiva quando si spengono per mancanza di tensione: così mi sono accorto del blackout dalle 3 della scorsa notte".