Presepe capolavoro: sarà smontato soltanto a fine agosto

MONTECHIARUGOLO Maria, Giuseppe, i re Magi, Gesù Bambino e tutti i personaggi legati alla Natività, e non solo, sono a grandezza naturale. Si «muovono» proprio come le persone in «carne e ossa», con una voce in sottofondo, che narra la storia di Gesù.

Così si presenta agli occhi dei visitatori lo spettacolare presepe allestito all’istituto salesiano «Don Lazzero» di Montechiarugolo e a ingresso libero, che resterà aperto fino al prossimo 30 agosto. «Il presepe – spiega don Pierluigi Alghisi, responsabile del santuario di Maria Ausiliatrice, interno all’istituto salesiano e facente parte della nuova parrocchia Santa Maria Ausiliatrice – ha richiesto diversi mesi di preparazione. Si tratta di un’idea che avevo già avuto quand’ero a Rimini. L’ho ripresa, adattandola alla situazione e trovando vari collaboratori, in grado di aiutarmi a concretizzarla». Di fatto, la direzione artistica è stata affidata a Lino Tommaso di Ravenna. Mentre altri volontari si sono occupati dei costumi, dei movimenti, delle luci.

«Alcuni giovani extracomunitari, cristiani e musulmani - continua don Pierluigi - ospitati all’istituto salesiano fino a poco tempo fa, hanno lavorato per costruire il presepe. Devo dire che dall’apertura, sono venute a visitarlo migliaia di persone, comprese diverse scolaresche. Semplicemente grazie al passaparola».

Il percorso si chiama «La storia dell'amore. Il cammino della grazia» e inizia con l’Annunciazione del Signore, che ricorda il momento in cui, nella città di Nazareth, l’angelo del Signore diede l’annuncio a Maria che avrebbe concepito un bambino, il figlio dell’Altissimo. Prosegue con il sogno di Giuseppe, la nascita di Gesù, la vita in Palestina, la fuga in Egitto. E, ancora con la storia di Mosè. Il tutto, descritto dagli appositi cartelli e con uno scenario davvero suggestivo, in cui si alternano il giorno e la notte e i personaggi, «animati» e nella loro quotidianità.

«Questa iniziativa – sottolinea Don Pierluigi – coincide con il bimillenario nella vita di Gesù, i 500 anni della venuta dei Francescani nella struttura salesiana e i 100 anni dell’arrivo dei Salesiani». Non a caso, terminata la parte che riguarda più strettamente l’esistenza terrena di Gesù, i visitatori possono «conoscere» la vita di San Giovanni Bosco, fondatore delle Congregazioni dei Salesiani. Il Presepe rimane aperto tutti i giorni, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Per le visite guidate, telefonare al numero 340/6860429.