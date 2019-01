La Polizia Pedemontana celebra il patrono San Sebastiano

Lunedì 21 gennaio gli agenti del Corpo dell’Unione Pedemontana Parmense renderanno omaggio a San Sebastiano, patrono delle polizie locali e dell’Unione stessa.

Le celebrazioni si svolgeranno a Montechiarugolo a partire dalle 9,30, con una messa nella chiesa di San Quintino (via Margherita 19). Terminata la funzione, nel vicino Palazzo civico (via Liberazione 2) sono previsti gli interventi ufficiali, con i saluti del presidente dell’Unione Pedemontana Parmense Paolo Bianchi e delle altre autorità. A seguire, il comandante Franco Drigani traccerà un bilancio dell’attività svolta nel 2018.

In occasione delle celebrazioni, lo sportello della centrale operativa in via Donella Rossi 1 a Felino, resterà chiuso al pubblico.