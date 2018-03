KTM RC 390 R, la piccola peste

PER CHI HA L’ANIMO (R)UDE

Per stimolare i pruriti sportivi dei giovanissimi, KTM aggiunge pepe alla sua piccola sportiva che diventa KTM RC 390 R. Più affilata e precisa nella guida all’attacco, ha tante componenti per guidare forte (realmente forte…) anche all’interno dei circuiti. E non è tutto…

“R” COME RABBIA

Cosa cambia rispetto alla versione standard non è poi molto, ma è ciò che fa la differenza tra una buona moto e un’eccellente moto. Realizzata in soli 500 esemplari per tutto il mondo, la KTM RC 390 R monta sospensioni WP completamente regolabili e tarate piuttosto “hard” già di serie, per soddisfare le esigenze dei pistaioli. Modifiche anche allo sterzo: la R sfrutta una piastra in alluminio realizzata dal pieno in CNC che consente tra l’altro l’adozione di semimanubri e leve regolabili. A livello di motore (che rimane il potente monocilindrico da 373,2 cc raffreddato a liquido da circa 44 cv), i tecnici KTM sono intervenuti sull’aspirazione, che sulla R adotta un collettore più corto per rinvigorire l’allungo del monocilindrico. E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, la R ha grafiche dedicate, con la fantomatica R stampata in evidenza sulla parte laterale della carena. Il prezzo di questo gioiellino non è basso: 8.880 euro.

PER CHI NON SI ACCONTENTA



C’è di più. Sfruttando l’esperienza raccolta dalla divisione Customer Racing durante la partecipazione al CIV 2017 (e che qualcuno a Red conosce bene: andatevi a leggere le avventure di Stefano Cordara, che ha preso parte allo sviluppo del kit), KTM presenta il kit ufficiale per correre ad alto livello. Si chiama SSP300 Race Kit e, tra le altre cose, permette di correre in molti campionati tra cui il neonato Campionato Mondiale Super Sport 300, perché risponde al regolamento imposto dalla FMI. Prevede oltre 230 “special parts”, tra cui l’impianto di scarico completo Akrapovic SSP300 EVO02 full titanium, la frizione antisaltellamento STM, il radiatore supplementare FEBUR, la centralina elettronica dedicata con cablaggio semplificato, il quickshifter, un’ampia scelta di rapporti finali e una leggera carena in materiali compositi. Il prezzo è… ”da mondiale”: 11.950 euro. Tanti, e che si aggiungono al prezzo della R (è installabile solo su moto prodotte dopo il 2017), ma va considerato che, così configurata, la moto è realmente Ready To Race, anche per un campionato mondiale.