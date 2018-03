Il mondo Harley alla portata dei giovani

La Casa di Milwaukee pensa alle giovani generazioni e alla loro voglia di mettersi in garage la moto dei sogni proponendo soluzioni d’acquisto vantaggiose che riguardano tre modelli di “ingresso” alla gamma. Street 750, Street Rod (leggi qui la nostra prova) e Sportster Iron 883 saranno infatti disponibili pagando la metà del prezzo di listino subito, con la possibilità, dopo 23 mesi, di scegliere fra diverse opzioni. L’acquirente potrà tenere la moto scelta saldando o chiedendo il rifinanziamento del valore residuo oppure restituirla senza ulteriori obblighi o, terza possibilità, riconsegnare il mezzo e salire su una nuova Harley. La clientela più giovane potrà beneficiare di un’altra promozione, che prevede 1.000 euro di supervalutazione dell’usato per l’acquisto di un modello Sportster 1200. Per sfruttare queste due promozioni c’è tempo fino al 30 aprile.

Ma non è finita. Chi volesse entrare nel modo Harley può contare anche sulla formula di finanziamento Harley|Own, applicata a tutti i modelli. Questa prevede un anticipo libero concordato con il cliente, una durata che varia da 23 a 35 e fino a 47 mesi e la possibilità, alla fine del periodo di rateizzazione, di scegliere fra diverse modalità. Per saperne di più: www.h-d.com