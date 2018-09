Super pole di Lorenzo, pasticcio Valentino Rossi: 18esimo

Sabato da dimenticare per Valentino Rossi e giornata invece trionfale per le Ducati dopo le qualifiche del Gran Premio di Aragon: se Jorge Lorenzo ha conquistato una strepitosa pole position anticipando il compagno di squadra Andrea Dovizioso, il Dottore ha invece chiuso al diciottesimo posto, dopo non essere riuscito ad andare oltre l'ottavo tempo in Q1. Era dal 2006 che non prendeva il via a una gara di Motomondiale così indietro in griglia.Il Dottore ha pagato la caduta delle ultime libere, che lo hanno costretto alla Q1, e l'uscita ritardata dai box al momento di effettuare il giro lanciato. Confusione anche in Q2, con tutti i piloti in pista a farsi da tappo a vicenda fino a pochi istanti dal termine della sessione. Una situazione dalla quale sono uscite le due Ducati, in grado di migliorare il proprio tempo all'ultimo giro, a differenza di Marc Marquez.Lorenzo ha quindi fermato il cronometro sul tempo di 1:46.881, con Dovizioso secondo a +0.014 e Marquez terzo a +0.079. In seconda fila Cal Crutchlow, un positivo Andrea Iannone e Dani Pedrosa.