Aprilia Tuono V4 1100 Factory 2019, arrivano le semiattive

“Non monteremo le sospensioni semiattive fino a che non avremo la certezza provata che la moto è più efficace nel tempo sul giro”. Parlavano della RSV4 i tecnici Aprilia rispondendo alla mia domanda sulle sospensioni semiattive.

Ma… evidentemente quel momento si sta avvicinando e visto che in questo articolo parliamo di Aprilia Tuono V4 1100 Factory, ovvero della naked più sportiva e ciclisticamente performante sul mercato, l’arrivo delle sospensioni semiattive Ohlins Smart EC 2.0 è sicuramente una notiziona.

FANNO TUTTO LORO, O QUASI



Per il 2019 la maxi naked di Noale, in versione Factory sarà equipaggiata con questo sistema che Ohlins ha già sperimentato e sviluppato su molte altre moto supersportive (Honda CBR Fireblade e Yamaha R1 M in primis). Un sistema che consente regolazioni piuttosto semplici tramite la logica OBTI (Objective Based Tuning Interface) (propone tre diverse situazioni di guida come frenata, percorrenza, accelerazione e consente di gestire l’assetto in modo estremamente intuitivo) e che ha già dimostrato di non saper gestire moto supersportive anche in pista (la Yamaha è stata una delle protagoniste assolute della nostra comparativa).

TRE RIDING MODE

Ormai le sospensioni le conosciamo bene, ma giova sempre un ripassino sul loro funzionamento due le modalità (semiattiva e manuale) di intervento su forcella e ammortizzatore: entrambe sono selezionabili attraverso i pulsanti al manubrio. Tre i Riding Mode disponibili (Track Sport e Road). Nella modalità semiattiva tutto viene gestito in tempo reale dal sistema Smart EC 2.0. Le ruote “leggono” la strada la centralina interpreta i dati e i registri idraulici si aprono e chiudono in pochi millisecondi garantendo l’assetto perfetto in ogni condizione.

CACCIAVITE ELETTRONICO



Nella modalità manuale invece i 3 Riding Mode offrono altrettanti tipi di tarature predefinite, ma senza l’assistenza semiattiva, si tratta quindi del classico “cacciavite elettronico” modalità in cui il pilota è in grado di entrare nei menu, personalizzando in modo puntuale i registri idraulici. Il sistema Smart EC 2.0 gestisce anche l’ammortizzatore di sterzo elettronico .

IL PACCHETTO -PIU’- COMPLETO



Le sospensioni Ohlins semiattive sono la novità principale della Aprilia Tuono 1100 Factory 2019 (che è stata presentata a Intermot e sarà ovviamente esposta anche a EICMA 2018), tutto il resto rimane invariato, a partire dal motore V4 da 1077 cc con Ride by Wire capace di 175 cv, passando al corposo pacchetto elettronico APRCgiunto ormai alla 4 generazione e che comprende controllo di trazione, dell’Impennata, launch control, ABS cornering, quickshifter up&down.