Honda Neo Sports Café, quasi pronta la nuova CB650F

Unica rimasta



Alla kermesse parigina, storica fiera dedicata al mondo dell’auto che quest’anno ha aperto anche alle due ruote, Honda scrive un altro capitolo della saga Neo Sports Café. Nessuna dichiarazione ufficiale a riguardo, ma a ben guardare la nuova Honda Neo Sports Cafésfrutta la base meccanica della media cilindrata CB650F (motore e telaio sono identici), l’unico segmento tra le naked Honda a non aver ancora subito la trasformazione in “neo classica” (già applicata da CB125, CB300R e CB1000R). Disegnata in Italia, la Honda Neo Sports Café prefigura quindi quella che sarà una naked di mezzo, modello potenzialmente molto interessante.

Spazio agli altri



La Honda Neo Sports Café ha condiviso il palco con altre due novità. La prima è il Super Cub 125, finalmente ufficializzato: sarà nelle concessionarie a fine ottobre. La seconda, meno evidente, è l’Africa Twin, disponibile da quest’anno in colorazioni più brillanti. La “Matt Black” avrà i cerchi color oro, mentre la “Rally Red” e la “Tricolour” sfoggiano un nuovo logo Africa Twin nero. L’Adventure Sports invece sarà disponibile anche nella colorazione “Silver Metallic”.