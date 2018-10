Aprilia RSV4RR e Shiver 900 2019, nuovi colori

La sportiva



Non si può certo parlare di novità, ma le Aprilia RSV4RR e Shiver 900 2019 meritano comunque di essere menzionate. Per entrambe il reparto design dell’azienda di Noale ha previsto nuove colorazioni: la RSV4RR del 2019 sarà disponibile in colorazione “Nero Arrabbiata” o “Grigio Rivazza”, con esplicito riferimento alle curve dei circuiti del Mugello e di Imola, in entrambi i casi abbinate a cerchi rossi.

La naked



Per quanto riguarda la Shiver 900, invece, sarà proposta in due inedite varianti grafiche “Challenging Red” e “Innovation Dark”, mentre è confermata la “Hi Tech Silver”. Sulla Shiver 900 debutta il sistema Aprilia Multimedia Platfrom, di serie: collegandosi via Bluetooth è possibile visualizzare attraverso la strumentazione (TFT a colori da 4,3”, identica a Tuono e RSV4) tutte le notifiche e le informazioni dello smartphone, compresa la navigazione.