Prova Harley-Davidson Sport Glide

Non è la prima volta che Harley-Davidson prova a intercettare motociclisti dall’approccio particolarmente versatile. Quelli, per intenderci, che la loro bicilindrica americana la vogliono usare con gli amici, nel classico giro della domenica, ma che allo stesso tempo non intendono abbandonarla per affrontare tragitti più impegnativi, magari in due. Oggi la risposta della Casa di Milwaukee ha le forme equilibrate e la dotazione funzionale della Harley-Davidson Sport Glide.

Cupolino e minuscolo plexiglas, borse laterali: sono questi i componenti che è possibile smontare in pochi minuti, e rigorosamente senza attrezzi, per trasformare la moto da tourer a custom. Il miglior impatto estetico sembra essere quello che prevede di lasciare in garage cupolino e borse, valorizzando i volumi classici della moto. Ma anche con gli accessori da viaggio il carattere stilistico resta efficace e coinvolgente.

La famiglia è quella delle Softail, ossia la parte della gamma che negli ultimi anni è stata rinnovata in profondità e arricchita di nuovi modelli. Si tratta di una piattaforma multiforme, dato che spazia dalla Street Bob alla recentissima FXDR 114, passando per Fat Boy, Breakout ed Heritage Classic. Moto molto diverse, cui la Sport Glide in un certo senso si ispira nel suo tentativo di assecondare esigenze e destinazioni diverse.





Proposta a partire da 18.500 euro, monta il bicilindrico Milwaukee-Eight 107 (1.745 cc, 100 mm di alesaggio e 111 mm di corsa), il V2 che ha permesso ad Harley di traghettare le sue moto nel nuovo contesto storico, caratterizzato da limiti alle emissioni sempre più severi (spesso senza motivo) e da motociclisti tendenzialmente meno inclini ad accettare compromessi in termini di dolcezza di erogazione, coppia e facilità d’uso. Progettato ex novo e lanciato ufficialmente nel 2016, il bicilindrico a V di 45° è proposto in due cilindrate, 107 e 114 (1.870 cc) e monta una nuova testata a quattro valvole per cilindro, rapporto di compressione incrementato e maggiore efficienza generale, senza dimenticare le prestazioni, con la coppia che tocca 153 Nm. Le testate del motore utilizzato sulla Sport Glide sono raffreddate ad olio nella zona delle valvole di scarico, ma esistono versioni del Milwaukee-Eight raffreddate a liquido, destinate alle ammiraglie della gamma. Facile distinguere le differenti soluzioni tecniche utilizzate: il raffreddamento a liquido, infatti, presuppone l’impiego di due superfici radianti, disposte simmetricamente ai lati del motore. Due è anche il numero delle candele per cilindro, a beneficio di una combustione efficiente e quindi della riduzione dei consumi. Uno solo, invece, l’albero a camme per cilindro: è disposto nel basamento e non nella testata. Un contralbero permette di ridurre le vibrazioni fino al 75%. Rivista infine tutta la trasmissione, per migliorarne la funzionalità e ridurre allo stesso tempo il rumore.

Come su tutta la nuova generazione di Harley-Davidson, composta dai modelli che montano il bicilindrico Milwaukee-Eight nelle due declinazioni di 107 e 114 pollici cubi, l‘erogazione è molto regolare, piatta, e la gestione dell’acceleratore ancora più semplice rispetto al passato. Anche ai bassissimi regimi il motore appare fluido, per nulla ostacolato nella progressione dalla cilindrata notevolissima e dal sostanzioso alesaggio. Il minimo irreprensibile e la facilità a riprendere dai bassi regimi anche con rapporti lunghi rendono molto amichevole la Sport Glide. Una sensazione a cui contribuisce la sella bassa, prerogativa di tutte le Harley-Davidson, e la posizione di guida decisamente comoda, con il manubrio largo e le pedane avanzate. Il peso di 317 kg in ordine di marcia – e anche questa è una caratteristica tipica delle bicilindriche americane – non è certo contenuto, ma padroneggiare la moto, per le considerazioni ergonomiche appena fatte, non richiede particolare esperienza.





Il motore Milwaukee-Eight è così ben addomestica, anche sul piano acustico, da risultare meno emozionante di quanto ci si potrebbe aspettare da un V2 di tale cilindrata. In soccorso può venire uno scarico più aperto, da scegliere tra i tanti proposti tra gli accessori originali: giusto per dare una voce più roca ed emozionante… Le vibrazioni, in compenso, sono ben gestite dal contralbero, e nonostante il montaggio su supporti rigidi il risultato è quello di sentire dolcemente scuotersi il monumentale blocco di metallo americano, senza subire alcuna sgradevole conseguenza da questo movimento. Il cambio si conferma efficace, con innesti netti ma non contrastati; il rumore è secco, perentorio.

Tra le curve la Sport Glide è determinata e sicura, facile da indirizzare e coerente nel seguire la traiettoria impostata; digerisce eventuali correzioni senza scomporsi, rimarcando come il nuovo corso Harley punti a rendere queste moto sempre più alla portata di tutti, in termini di semplicità d’approccio e facilità di guida.

Il prezzo di 18.500 euro si riferisce alla versione nera; servono 18.800 euro per altri colori, 20.200 per le colorazioni speciali. La quotazione è in linea con il listino Harley-Davidson ed è coerente rispetto agli altri modelli della numerosa (e variegata) famiglia Softail. La qualità costruttiva, peraltro, è indiscutibile: le finiture sono curate, le cromature pressoché perfette, la sensazione di “ben fatto” quanto mai presente, su una moto di cui anche l’attuale Presidente americano, grande sostenitore dei prodotti Made in the USA, sarebbe orgoglioso.

Foto di Marco De Ponti