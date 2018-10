Vola la Ducati di Dovizioso in Giappone. Sul circuito di Motegi, il pilota italiano della Ducati fa registrare il miglior tempo (1'44"590), mettendosi tutti alle spalle (secondo in griglia Zarco, terzo Miller). Solo sesto posto per il leader del Mondiale Marquez. Rossi si deve accontentare del nono posto."Ci sono altri piloti che hanno il nostro passo, quindi non mi sento superiore agli altri, a livello di passo. Sarà importante la scelta delle gomme. Contento del lavoro fatto, siamo riusciti a migliorare. Ho fatto un gran bel giro in qualifica", le parole dello stesso Dovizioso al termine delle qualifiche.