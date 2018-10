Comparativa maxi enduro con ruota 21″

Il segmento delle maxi enduro è in costante movimento ed evoluzione, l’attenzione che il pubblico riserva a queste moto è ormai tale che si è reso necessario frammentare l’offerta. Una volta erano solo “maxi enduro” oggi ci sono le crossover dall’indole più stradale, oppure quelle che potremmo chiamare Adventouring, ovvero moto che oltre all’asfalto hanno voglia di mordere anche fango e polvere. Le caratteristiche di questo nuovo segmento che presto si arricchirà di altri modelli (KTM 790 Adventure e Yamaha Ténéré 700 in primis che saranno lanciate all’EICMA), sono abbastanza chiare.

RUOTA DA 21, UN MUST

Ruota anteriore da 21, sospensioni a grande escursione, cilindrata “intermedia”, pesi accettabili e una attitudine spiccata per il fuoristrada. Sono queste le caratteristiche delle moto che abbiamo scelto per questo confronto. Caratteristiche che, spulciando i listini, notiamo non essere molto comuni, ma che riescono a fare la differenza quando si cerca qualcosa che abbia le capacità di andare oltre la strada bianca. Quei 21 pollici significano avventura, potenziale inarrestabilità.



AVVENTURA OSTENTATA

È il modo di queste moto di dichiarare la loro sportività, la voglia di portarvi da A a B, in fuoristrada, non solo in modo comodo ma anche e soprattutto divertente. Il messaggio che arriva quindi dal mercato è piuttosto chiaro. Torna la voglia di off road,una voglia non più solo velata, nascosta sotto forme vaghe da moto da enduro ma con pesi elefantiaci e pneumatici stradali. Torna ed è ostentata, aspirazionale, sottolineata da gomme tassellate e facce da moto del deserto. Moto come quelle che stiamo provando promettono e mantengono di farci sognare paesaggi sconfinati, salti derapate e guadi. E fa nulla se poi non lasceranno mai il nero asfalto l’importante è sapere che volendo queste cose le possono fare sul serio.

E noi gliele abbiamo fatte fare sul serio, grazie all’intervento del nostro supertester Alex Salvini.