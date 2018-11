Chiude Eicma: il meglio delle cento novità da Agusta a Yamaha

Per un settore (auto) in difficoltà, una categoria (moto) che invece cresce come se nulla fosse (+17,1% le vendite ad ottobre). L’edizione 2018 del Salone del Ciclo e Motociclo di Milano che chiude oggi a Fiere di Rho, abbreviato «Eicma», ricco com’è di proposte di ogni genere e provenienza, rispecchia proprio il «magic moment» a due ruote.

Oltre un centinaio i modelli sin qui mai visti in Italia, difficile stilare una «top ten». Per amor di patria, da citare sono indubbiamente nuova Ducati Panigale V4R, l’«arma» Superbike della Rossa di Bologna, MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro (già guadagnatasi il titolo di naked più potente al mondo), inoltre - già che siamo in tema sport - Aprilia RSV4 1100 Factory, oltre seicento cavalli in tre. Eicma è terra di conquista anche dei marchi giapponesi: pescando tra le cilindrate medie, ecco le edizioni 2019 di Kawasaki Z400, Honda CBR500R, Suzuki GSX-S 750 35 kW (anche per neopatentati), infine - per la gioia degli avventurieri - Yamaha Tenerè 750 di ritorno.

Curiosità allo stand dei Tre Diapason anche per la tre ruote Niken (a Eicma in formato GT), ma se parliamo di moderni «tricicli», pure Piaggio ha qualcosa da aggiungere: MP3 500 HPE Sport Advanced è il primo scooter con funzione di retromarcia. Bmw dedica la copertina a nuova R1250GS Adventure, Harley-Davidson rispetta la promessa e porta la Livewire, prima elettrica di Milwaukee. Outsider? Royal Enfield Interceptor e Continental GT, bicilindriche in salsa indiana tutte da scoprire. L.C.