Moto Morini Milano, café all’italiana

Già vista



Dopo averla ammirata all’EICMA lo scorso anno come concept, la Moto Morini Milano è finalmente realtà. Ispirata nelle linee all’iconica 3½, la Moto Morini Milano sfrutta il motore bicilindrico a V chiamato Bialbero CorsaCorta, 1.200 cc, già montato su Corsaro ZZ e ZT. Qui è stato modificato nella meccanica e nell’elettronica, per ottenere un’erogazione più fluida e scendere con la potenza. Risultato? Il bicilindrico italiano eroga 116 cv a 8.000 giri e una coppia di 108 Nm.

Allestimento pregiato

La ciclistica è pregiata: la Moto Morini Milano ha una forcella a steli rovesciati da 46 mm regolabile in ogni parametro e un monoammortizzatore regolabile nel precarico, estensione e interasse. Optional il trattamento DLC (Diamond Like Carbon) per gli steli della forcella. L’impianto frenante (con ABS a due canali disinseribile) utilizza due dischi anteriori di 320 mm di diametro con pinze radiali a 4 pistoncini firmate Brembo. Sarà disponibile in due colorazioni (rosso e blu) a partire da aprile 2019, a 15.000 euro.